Und wieder wollte Christ die Jünger lehren

und rief „Herbei, versammelt euch um mich!“

Das Lehren mochte keiner ihm verwehren -

drum scharen sie um ihren Meister sich.

Der fängt gleich an: „Ich will euch was erzählen,

vom Weinberg und dem Manne wunderlich.

Die Ernte kam und keiner sollte fehlen,

drum schickt der Herr zu seinen Trauben hin.

Für einen Silbergroschen darf sich quälen

ein jeder, dem nach Lohn und Brot der Sinn.

Wen immer wir auch früh am Marktplatz sehen,

Weinleser ist er bald und Leserin.

Der Mann wird jede volle Stunde gehen,

zu werben Leute in das Ernteamt.

„Mögt ihr in meinem Weinberg Runden drehen?“

befragt er alle, die der Tag verdammt,

noch mittags nutzlos bei dem Markt zu dösen:

„Für einen Silbergroschen insgesamt!“

Sie gehen hin, den Hunger, jenen bösen,

mit dieser einen Münze auszulösen.

Der Winzer sucht und will die Leute werben,

den ganzen Tag lang ruft er Weib und Mann.

Die einen schufteten fast bis zum Sterben,

als grad die Letzten langen draußen an.

Warum sah man sie alle nicht beizeiten -

weil keiner ihrer sich bisher besann?

Der Abend naht, man will zur Zahlung schreiten.

Zum Schaffner spricht der Herr: „Verteil mein Glück.

Den Silbergroschen reiche allen Leuten,

fang hinten an und geh bis vor zurück.“

Alsbald begann das abendliche Löhnen,

der Letzte nahm das erste Silberstück.

Zum Schluss der Erste auch. Doch hört sein Stöhnen!

Geschimpfe, Wut und Zorn - jetzt wird es laut!

Mit Hass und Neid in allen Untertönen

schilt man den Herrn des Weinbergs, dass uns graut:

„Dem Letzten hast dasselbe du, bedenke,

wie uns als Lohn in seine Hand vertraut?“

„Wenn ich dem Letzten wie dem Ersten schenke,

nicht böse deinen Blick zu Boden senke!"