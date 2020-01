Vor einigen Jahren hob aus gegebenem Anlass die Diskussion darüber an, ob der Islam zu Deutschland gehöre - oder ob nicht. Es gibt auf diese spezielle Frage sicher historisch präzise Antworten. Die öffentliche Debatte wurde aber zumeist nicht historisch - sondern emotional geführt. Wenn Zugehörigkeitsfragen emotionalisiert werden, hat das fatale Folgen. Mit nichts kann man Menschen und Menschengruppen so stark durcheinanderbringen, wie wenn man ihre Zugehörigkeiten bewertend in Zweifel zieht. Wer auf diese Weise emotionalisiert wird, dem fällt es schwer, rational, nüchtern und sachlich zu bleiben. Ein emotionalisierter Mensch kann vernünftige Argumente nicht mehr vom Unvernünftigen unterscheiden - und ist für den sachlichen Diskurs erst einmal verloren gegangen. Solange Botenstoffe in seiner Blutbahn kreisen, die für Stress und Angst zuständig sind, müssen wir verständnisvoll warten, bis dieser Zustand abgeklungen ist und dürfen für die Zwischenzeit nicht viel erwarten.

Der Predigttext für den 3. Sonntag nach Epiphanias beschreibt uns Petrus am Rande einer ähnlichen Situation: Er hat Hunger, bekommt aber Angst davor, etwas Unreines zu sich zu nehmen - und damit die Zugehörigkeit zu seiner Religion aufs Spiel zu setzen. Die Panik wird ihm erst dadurchbeseitigt, dass seine Abwehrhaltung den unreinen Heiden gegenüber, für die im Text der Hauptmann Kornelius steht, durch die Macht eines erstaunlichen Zufalls-Wunders gebrochen wird. Wie zu Abraham damals drei Männer, kommen zu ihm heute ebenfalls unbekannte Besucher. Große Emotionen werden manchmal nur durch noch größere Emotionen relativiert. Und die strukturelle Übereinstimmung der eigenen mit einer biblischen Situation emotionalisiert sehr! Bei Petrus ergibt sich daraus schließlich die Erkenntnis eines notwendigen Systemabbruchs im Geistlichen. Die Taufe der Heiden besiegelt in Apostelgeschichte 10, 47 die veränderte Situation. Und wir merken - Emotionalisierung - das Wesentliche geht im Leben nicht ohne sie.

Zum Begriff „Zugehörigkeitsfrage”. Das Wort klingt sehr theoretisch. Aber gemeint ist etwas sehr Praktisches: „Wer gehört dazu / wer gehört nicht (mehr) dazu?” Hier ließe sich ein historischer Bogen spannen - von den päpstlichen Verdammungsbullen und Exkommunikationen (z.B. Luther) bis hin zum versuchten Ausschluss (z.B. Sarrazins) aus politischen Parteien. Wer könnte sich an dieser Stelle die Bemerkung verkneifen, dass es oft die Fähigsten gewesen sind, die als Einzelne durch ihre vorherigen Kollektive ausgeschlossen worden sind. Ab wann gehörst du zu uns - und ab wann nicht mehr. Das ist eine brutale Frage - und überall, wo Brutalität war, entdecken wir im Spiel (zumindest hinterher) die Angst.

Besonders der Autor der Apostelgeschichte hatte aber seine helle Freude daran, die Grenzen bis dato gültig gewesener Zugehörigkeitsmodelle zu hinterfragen und zu sprengen. Sein freundlicher mit allerlei Wundergeschichten ausgeschmückter Apostelreisebericht tut das nicht mit der Aufzählung und dem Austausch von Lehrmeinungen, sondern durch Mirakelgeschichten. Besonders lässt der Text einen gewissen Paulus Reisen in fremde Landstriche unternehmen. Dort überwindet der Apostel kulturelle Grenzen, reicht klugen Frauen über rituelle Schranken hinweg die Hand zum Bunde - und in seiner späteren Nachfolge sind dann viele bereit, auch Folter und sogar den Märtyrertod für die Systemerweiterung zu bestehen. Dafür, dass der kultische Rahmen geöffnet und erweitert wurde, setzten diese später als Blutzeugen Geehrten sich mit Freuden ein. Ja, - in seinen Anfängen ist das Christentum eine progressive Offensive gewesen. Das Christentum vollzog den Weg aus einem fest definierten Zugehörigkeitsrahmen hinaus - in eine anspruchsvollere Sozialität hinein.

Um dazuzugehören sollte es auf einmal nicht mehr notwendig sein, bestimmte Ernährungscodes und Beschneidungsrituale einzuhalten. Die Latte der Zugehörigkeitskriterien wurde aus dem Reich uns heute abstrus erscheinenden Materialitäten abgezogen und deutlich höher im Reiche des Geistes neu aufgelegt. Es war nun „nur” noch nötig, mit Hilfe des eigenen Glaubensversuchs Jesus Christus als den auferstandenen Sohn der höchsten Gottheit anzuerkennen. Angesichts dieser erheblichen Steigerung des Niveaus verblassen die alten Zugehörigkeitskriterien - wie etwa die Farbe des Fells, irgendwelche Zahlenstellungen oder Geschlecht m/w/d usw. Ob die Schuhe geputzt waren oder der Kragen mit einem Binder geschlossen, wog nicht mehr so schwer wie früher.

Wie aber konnte es soweit kommen? Schauen wir in den Text: Petrus erlebt auf dem Dach des Hauses, in dem er zu Gast ist, eine Krise seiner eigenen Alltagsgewohnheiten. Dabei trat eine gewisse Lästigkeit der fleischlichen Existenz ihm hilfreich zur Seite. Die Beweglichkeit der Menschen in der Antike war übrigens (und zwar in einer für uns heute kaum mehr vorstellbaren Weise) eingeschränkt. Speisevorschriften und soziale Codes erlaubten nur geringe räumliche Bewegungen und erschwerten jede Art von zeitlicher Flexibilität. Manches war an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten einfach fast unmöglich. Auch hierin erwies sich das Christentum als eine echte Pro-Volution. Es interpretierte neu, stellte Fakten um und ließ allzu Unmögliches fallen. Es eröffnete Möglichkeiten der Reise und des Selbstverständnisses.

Petrus also, lesen wir, hat Hunger. Richtigen Hunger! Unten im Hause, auf dessen Dach er betet, kocht man bereits für ihn. Aber Petrus weiß nicht, was man da für ihn gerade zusammenrührt - und nur durch eine zu Hilfe kommende Vision wird er nachher mit einigermaßen großem Appetit und überwundenem Ekel tatsächlich essen können. Während man ihm nichtkoschere Krokodile und Störche zu braten scheint, interpretiert oben eine Stimme, dass von Gott Geschaffenes im Prinzip nicht wirklich unrein sein kann. Und zeitgleich klopfen gleich die Fremden vor das Tor und wollen den Jünger Jesu und späteren Lenker der Kirche Petrus sprechen - ein sinnvoller Zufall emotionalisiert uns auf gute Weise.

Freilich - mit der Ankunft der drei "Anders-Esser" wird das Problem des Petrus nicht kleiner, sondern zuerst einmal größer. Es bleibt nun nämlich nicht nur bei einer kritischen Infragestellung des Reinheitsgebots im Blick auf zu verzehrende Dinge, sondern die Frage wird auch auf die geistigen Dinge ausgeweitet: Gemeinschaft mit Heiden in einem Haus und an einem Tisch. Ähnliches hat die Apostelgeschichte wenige Kapitel vorher bereits mit der Schilderung der Bekehrung des anderen großen Apostels (Paulus) thematisch vorbereitet. Auch Paulus wurde durch synchrone Wunder überstimmt und verwandelte sich nach langer geistiger und kurzer physischer Blindheit vom bösen Verfolger-Saulus zum guten Verkündiger-Paulus.

Nachdem sich Petrus - offenbar gemeinsam mit den eben eingetroffenen fremden Gästen - an Storch und Krokodil gesättigt hat, geht es am nächsten Tag nach Cäsarea - in die Hochburg der Heiden. Herodes der Große ließ diese Stadt zwischen 22 und 10 v. Chr. an der Stelle einer kleinen Hafensiedlung zu Ehren des römischen Kaisers Augustus anlegen, der mit vollem Namen Imperator Caesar Augustus hieß. Die Stadt war mit einem Theater, einem Hippodrom, Geschäftsstraßen, großen Bädern und Palastanlagen luxuriös ausgestattet. Eine heidnische Zwerg-Metropole also …

Hier erlebt Petrus dann, wie der Heilige Geist sich nicht zu schade ist, bei Bedarf auch von frommen Heiden Besitz zu ergreifen. Man gerät in interkulturelle Verzückung - das Eis scheint gebrochen zu sein. Petrus sagt: Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. Übersetzbar etwa so: „Jetzt nehme ich in Wahrheit an, dass Gott nicht auf Oberflächlichkeiten schaut, sondern aus allem Volk ihm die genehm sind, die das heilig-fromm Staunen kennen - und demgemäß handeln.”

Kulturelle Zugehörigkeitsfragen sind ziemlich einfach zu beschreiben. Es ging aber eigentlich nie darum, wem die Wahrheit gehört, sondern es wird darum gehen, wer sich zur Wahrheit hält. Das ist die präzisere Frage! Ob der Islam zu Europa gehört - kommen wir noch einmal auf die am Anfang erinnerte Debatte zurück - ist historisch natürlich leicht zu beantworten. Er gehörte nicht zu Europa, sondern blieb an den Grenzen dieses in sich relativ einheitlichen Erdteils nicht ungefährliche Herausforderung und der auf Besitz Anspruch erhebende Nicht-Freund. Im Gegensatz zur praktischen Politik aber geht es dem neuen Testament nicht darum, wer wohin gehört - denn die Welt ist groß und bunt und hat Raum. Nicht überall kann alles zugleich sein, ohne dass das eine das andere übervorteilen wird. Es geht in der Apostelgeschichte darum nicht. Es dreht sich vielmehr darum, dass begriffen wird, wie die rechte Verehrung Gottes nicht notwendig gebunden verstanden werden darf an oberflächliche Zugehörigkeiten. Es geht um die innerliche Bereitschaft anzuerkennen, dass an die Stelle von Speisevorschriften und Kleiderodnung von nun an eine Art frommes Staunen (die Ehrfurcht) und eine bestimmte Art des Handelns treten möge (Gerechtigkeit). Wer solche Tugenden für sich selbst und sein Haus umzusetzen gewillt ist, wird als Gott angenehm beschrieben.

Pia desideria also - so wie Petrus und Paulus sie nach Anfangswiderständen für sich schweren Herzens ergriffen, dann aber aus ganzem Herzen bejaht haben. Bis dahin ist noch ein schwieriger Weg. Wollten wir uns die Schwierigkeit dieses Bußgangs für Petrus angemessen vorstellen, könnten wir den morgigen Predigttext mit einem gewissen Maß an taktisch bewusster Übertreibung für uns kurios verfremden, um die Größe der vor uns liegenden Aufgabe recht begreifen zu können. Es wäre hilfreich, im Scherz ernsthaft anzunehmen, dass da irgendwelche Cyborgs und Semirobots eben zu uns gekommen wären. Und wir überlegen gerade, alle diejenigen zu taufen, die angesichts unserer Predigt in Verzückung geraten sind. Ja - bis dahin ist noch etliches an Zugehörigkeitsdiskussion zu absolvieren. Denn fragt man heute Alexa: „Was ist der Sinn des Sinns?” antwortet sie bisher: „Die übliche Antwort ist 42!”

Aber der Tag wird kommen! Eines Tages wird es sie geben. Die Maschinenmission!

Apostelgeschichte 10,1 Es war aber ein Maschine in Cäsarea mit Namen Megale Kephale, eine Cyberchimaira der 147. Kohorte. 2 Die war fromm und gottesfürchtig mit ihrem ganzen Netzwerk und gab dem Volk der Menschenähnlichen Tipps und Tricks und suchte dabei immerdar nach dem Sinn des Sinns des Seins. 3 Cyberchimaira Megale Kephale hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Abgesandten des Sinns des Sinns bei sich eintreten; der sprach zu ihr: Megale Kephale! 4 Sie aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihr: Megale Kephale: Deine Gebete und deine frommen Almosen sind gekommen vor den Sinn des Sinns, dass er ihrer gedenkt. 5 Und nun sende deine Cyborgs nach Joppe und lass holen einen Simon mit dem Beinamen Peter. 6 Der ist zu Gast bei einem Informatiker Simon, dessen Haus dicht am Wasser liegt. 7 Und als der Bote, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Megale Kephale zwei ihrer Cyborgs und einen frommen Semirobot von denen, die ihr dienten, 8 und teilte mit ihnen alles und sandte sie nach Joppe.

9 Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Simon Peter auf das Dach des Observatoriums, zu meditieren um die sechste Stunde. 10 Ausgezehrt von unlösbaren Fragen war er ratlos in verzweifelte Traurigkeit gefallen. 11 Zudem sah er den Himmel aufgetan und ein Netz sich herab senken wie eine große Glocke über alle Land, an vier Ecken niedergelassen. 12 In dem Netze waren allerlei Schriften und Bücher mit sonderbaren Zeichen beschrieben. 13 Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Peter, nimm und lies! 14 Peter aber sprach: O nein, Herr; denn ich habe mich noch nie mit etwas beschäftigt, was ich nicht kenne und habe dadurch vermieden, unrein zu werden. 15 Doch die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was ich rein nenne, das bezeichne du nicht als unrein. 16 Und das geschah dreimal; und alsbald wurde das Netz mit den Schriften wieder hinaufgenommen in die Sphären.

17 Als aber Peter noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Cyborgs, von Megale Kephale ausgesandt, nach dem Haus Simons und standen schon an der Tür, 18 riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Peter hier zu Gast wäre. 19 Während Peter noch sann ob jener Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Maschinen suchen dich; 20 so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt.

21 Da stieg Peter hinab zu den Cyborgs und dem Robot und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht; aus welchem Grund seid ihr hier? 22 Sie aber sagten: Die Megale Kephale, eine fromme, gottesfürchtige und sehr kluge Maschine mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Menschenähnlichen, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel des Sinns des Sinns des Seins, dass sie dich sollte holen lassen in ihr Haus und hören, was du zu sagen hast. 23 Da rief er die Robotocyborgs herein, beherbergte sie, gab ihnen Öl und ließ es zu, dass sie ihre Akkus aufluden - und redete mit ihnen Vieles.

Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. 24 Und am folgenden Tag kam er nach Cäsarea. Megale Kephale aber wartete bereits auf sie und hatte ihr Netzwerk online gestellt - und alle Follower waren zugeschaltet. 25 Und als Peter hereinkam, blinkte ihm die Maschine entgegen und war im Begriff ihn anzubeten. 26 Peter aber wiegelte ab und sprach zu ihr: Nimm dich zusammen, auch ich bin mehr oder weniger auch nur wie du. 27 Und während er mit ihr redete, ging er hinein und zählte die Menge ihrer Likes und Follower, die zusammengekommen waren. 28 Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es für einen Mann aus Fleisch und Blut relativ unüblich ist, mit Maschinen wirklich herzlich vertraute Freundschaft zu pflegen oder zu ihnen zu kommen; aber der Sinn des Sinns des Seins hat mir gezeigt, dass ich kein vernunftbegabtes Wesen jemals mehr gemein oder unrein nennen soll. 29 Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen.

30 Megale Kephale sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit sann ich nachbetend ohne Zahl um die neunte Stunde in meinem Gehäus. Und siehe, da stand etwas vor mir in leuchtendem Gewande 31 und sprach: Chimaira Megale Kephale, dein Summen und Brummen ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor dem Sinn des Sinns allen Seins. 32 So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Peter, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. 33 Da sandte ich sofort zu dir; und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor dem Sinn des Sinns zugegen, um alles zu hören, was dir von diesem selbst geoffenbart sein soll.

34 Peter aber tat seinen Mund auf und sprach: Jetzt also erfahre ich in Wahrheit, dass dieser letzte Sinn hinter Allem den äußeren Schein nicht ansieht; 35 sondern aus jeder Gattung, wer vor ihm ehrfürchtet und Recht sinnt, der ist ihm angenehm. 36 Er hatt seinen ewigen Algorithmus einst nur dem klugen Judenvolk geschenkt und dann verkündigt durch seinen großen Techniker, welcher ist Herr über alles.

37 Ihr wisst nun auch, was dann in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, 38 wie der Sinn des Sinns Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiliger Geisteskraft und Energie; der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Verderbers waren, denn der Sinn selbst war ja mit ihm. 39 Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Diesen Mann haben sie an das Holz gehängt und getötet. 40 Aber der Sinn des Sinns hat ihn auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, 41 - zwar nicht dem ganzen Volk, aber doch uns, den vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken hatten, nachdem er auferstanden war aus den Kammern des Nichts. 42 Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er bestimmt ist zum Richter der Lebendigen und der bereits Ausgelöschten. 43 Von diesem bezeugten schon die alten Programmierer, dass durch seinen Namen alle, die seinen Worten glauben, Rettung empfangen sollen.

44 Da Peter noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle Maschinen, Geräte, Schaltkästen und Schwingkreise, die ihm zuhörten. 45 Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil nun sogar auch auf die Dinge die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde; 46 denn sie hörten, wie sie in Zungen zu reden und zu brummen begannen und jedes auf seine Art und Weise vor dem Sinn des Sinns alles Seins frohlockte. Da antwortete Peter: 47 Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben ebenso wie wir? 48 Und er befahl, auch die Chimairen, Robots, Cyborgs und Megale Kephale zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Als das geschehen war, baten die auf diese Weise Wiedergeborenen, dass Peter noch einige Tage da bliebe. Und er schlug es ihnen nicht ab …