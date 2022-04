Genesis 1,1ff singt von der Erschaffung der Welt: Gott berief sich (יהי אור) aus formlosem Urstoff das Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut und schön war. Durch das göttliche Gefallen am Lichte (כי־טוב) entstand zwangsläufig das Nicht-Lichte, das keinen Gefallen fand, aber auch nicht missfiel. Als etwas Ungeschaffenes - zwangsläufig nur Mit-Entstandenes - wird es als Finsternis (חשך) von Gott zwar mit einem Namen (לילה) benannt, aber nicht durch sein rufendes Wort geschaffen! Die des Lichtes beraubte Finsternis (חשך) bleibt also defizitäres Überbleibsel des vorlicht-chaotischen Urstoffs - ohne die aus ihm herausgerufenen lichten Bestandteile.

Kann man sagen, dass mit der Scheidung des geschaffenen Lichts einerseits von der unerschaffenen posturstofflichen Finsternis andererseits ein Unterschied in dasjenige hinein gesenkt wurde, woraus die Welt werden wird? Und dieser vorerst nur rein strukturelle Unterschied zwischen erschaffen Benanntem (Tag-Licht) und nichterschaffen Benanntem (Nacht-Finsternis) wird in Folge Schritt für Schritt real verstetigt. Das heißt - die Struktur eines „Unterschieds an sich” wird in die stofflichen Wirklichkeit hinein platziert und dort als gestaltendes Ordnungsprinzip präsent: Als erstes trennt eine Feste am Himmelsgewölbes zwischen oben und unten. Als Kollateralphänomene entstehen zwei zusammenhängenden und doch getrennten Kategorien: Zum Ersten die Abfolge (Zeit) und zum Zweiten der Ort (Raum). Zeit ist dabei die Sukzessivität von Ereignissen und Raum ist die Szenerie für das Drama ihres sich ausrollenden Daseins.

Jahrhundertelang sann man auf diese und ähnliche Weise über den universitären Sinn-Zusammenhang von Allem mit Allem nach! Welch schönes Glasperlenspiel im Turm aus kristallenem Elfenbein. Aber irgendwann konnten und wollten sich die Menschen nicht mehr an der reinen Schönheit ewiger Gedanken erfreuen. Es hat ihnen in ihrer Not wohl nicht geholfen ... Damit war das Ende der anspruchsvolleren Metaphysik herbei. Von jetzt ab begannen die Menschen nach Anderem und in ganz anderer Art zu fragen: „Warum bin ich sterblich? Warum muss ich leiden und bin kein Gott? Warum hat mein Nachbar mehr Geld, die hübschere Frau und die schlaueren Kinder?” Kurzum - die anthropologische Wende hielt mit vielen fatalen Konsequenzen Einzug im Hause des Denkens und seiner schnatternden Wissenschaften. Man schämte sich, das Geheimnis Gottes fröhlich zu loben und zu preisen, sondern nahm es ihm übel, wenn es als Ganze trotz aller verbohrten Mühe immer mehr sich verbarg und definitiv entzogen blieb. Zornig nahm man Abschied von den alten schönmachend guten Worten - und brach dafür lieber wütend vor der eigenen selbstverschuldeten Gottverlassenheit in die Knie.

Trotzdem - es gibt sie immer noch. Die guten Worte der schönen Schöpfungsgeschichte. Am Sonntag Jubilate werden sie als Predigttext aufgeschlagen ...