Es geschah aber dieser Tage im Lärchenhain des Sohnes des Laricoidos, dass einer sich unserem Meister nahte, um ihn um etwas zu bitten. Und er gewährte es und sprach: „Sage an.“ Da jener aber vor ihn hintrat, hatte er plötzlich vergessen, was seine Bitte gewesen war. Da schämte er sich und rief: „Meister, gib, dass ich mich erinnern möchte an alles, was ich jemals vergaß.“ Der Meister aber sprach: „Mein Freund, willst du alles das, was war, noch einmal betrachten? Und willst du angesichts dessen, was sein wird, früher als es noch kommt, jetzt schon erschauern?“ Da erschrak der Mann, verstummte und eilte davon. Der Meister jedoch lehrte uns folgendermaßen: „Nie kam jemals jemand zu mir, der da sagte: „Gib, dass ich vergesse, was mich beschwert - und nimm fort, was mich bedrückt. Wahrlich ich sage euch: Erinnern nützt nur, wenn man auch gern vergisst.“

Da riefen wir alle: „Meister, lass uns vergessen! Schenke uns süßes Vergessen!“ Von unserem Geschrei geschah ein so großes Getöse, dass die vergilbten Nadeln der Lärchenbäume, unter denen wir standen, auf uns herabregneten. Lachend schlugen wir sie einander von den Schultern – und vergaßen alles.