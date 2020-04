Am anderen Morgen waren wir wie zerschlagen. Aber der Meister führte uns weiter und weiter. Sein Weg führte zur Ferne hinaus. Wo würde noch ein Ziel sein? Es ging lange Zeit durch Landschaften mit hohen Halmen. Das war Getreide - und doch kein Getreide, sondern hatte Büschel von seltener Art. Dieselben nennt man Lolch oder Zizannium. Leute in jenem Dorf, allwo wir mittags Halt machten, nannten es „Wildgras“. Wir erlebten einen leeren Tag - jetzt, da wir keine Aufgabe mehr wussten und der Meister den Kelch fortgegeben hatte, aus dem wir vor Tagen gemeinsam getrunken hatten, erriet niemand aus unserer Mitte, was noch zu tun wäre. Ja - wir waren in dieses fast verlassene Dorf gelangt. Einige von uns erzählten zusammenhangslos irgendwelche Erinnerungen. Andere taten so, als ob bald sehr große Dinge auf uns zukämen. Manche versuchten sich in tiefsinnigen Deutungen des gestrigen Tages. Der Meister sagte gar nichts, sondern hörte den verbliebenen Bewohnern des Dorfes zu, die sich sehr bald um uns geschart hatten. Jene berichteten von der mühseligen Arbeit und dem Kampf gegen das Wildgras, von ihren Kindern, von der Not des Alltags und der lästigen Begleiterin, die man Krankheit nennt. Andere wiederum fragten ihn, woher er die Wunden an Händen und Füßen habe. Er erklärte es ihnen geduldig, sie aber lachten nur und glaubten ihm nichts von alledem, was er berichtete. Schließlich traten noch welche herzu und berichteten, dass ihnen am Morgen ein Hündlein gestorben sei. Dieses war ein sehr schönes gewesen mit herzförmigen Flecken auf dem Fell. Etliche Kinder weinten, als sie hörten, das seltene Tier sei nicht mehr da. Weil sie nun von uns eben erfahren hatten, der Meister habe den Lazarus einmal von den Toten auferweckt und sei selber aus dem Grab auferstanden, baten sie ihn, er möge auch den bellenden Spielgefährten ihrer Kinder wieder auferwecken. Als er ihnen deshalb befahl, sie sollten den Leichnam des Hündleins herbeiholen, stellte sich bald heraus, dass sie das Tier bereits verscharrt hatten. Und lachten darüber - denn sie hatten ihre Bitte schon wieder vergessen. Da teilten wir die letzten Bissen mit den trauernden Kindern, machten uns davon - und niemand bemerkte unser Fehlen. Das hohe Gras hemmte uns weithin den Weg, zeichnete aber zugleich jeden Schritt als bleibende Spur in die Landschaft ein.