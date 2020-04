Und man brachte einen zu ihm, den hatten wilde Tiere übel zugerichtet. „Mein Freund“, sagte der Meister, „wer hat dir solches angetan!“ Er aber antwortete: „Wilde Tiere haben mir aufgelauert und sind zur Nacht über mich hergefallen. Nur mit knapper Not konnte ich entkommen.“ Da fragte er ihn: „Und wem wolltest du auflauern?“

Der Mann fühlte sich durchschaut und schämte sich. Unsrer Meister sagte zu ihm: „Stelle dich morgen bei Tag wieder an dieselbe Stelle, an der du gestern zur Nacht bereit standest. Achte darauf, was geschehen wird.“ Der Mann ging hin und tat, wie ihm geheißen.

Anderntags kam er wieder, warf sich huldigend vor uns nieder. Doch der Meister richtete ihn auf, redete ihm zu und sprach: „Mein Freund! Was ist dir geschehen?“ Er aber berichtete, wie eben jenes Weib, dem er hatte zur Nachtzeit auflauern wollen, zur Mittagszeit vorübergegangen sei. Sie hätte seine Wunden bedauert und ihm Trauben geschenkt. Da sprach der Lehrer zu ihm: „Wahrlich, wahrlich ich sage dir: So, wie Gott die Nacht den Raubtieren schenkte, so schenkt er uns inmitten zweier Dämmerungen den lichten Tag. Wenn du Tier bist, werden Tiere zu dir kommen. Menschen aber ziehen Menschen an.“ Als wir allein und unter uns waren, sprachen wir noch einmal über diese Dinge und fragten: „Ist aber nicht auch der Mensch ein rechtes Tier?“ Und der Meister antwortete: „Recht gesprochen! Aber das Tier ist kein Mensch!“ Da schwiegen wir still und ein jeglicher hing seinen eigenen Gedanken nach.