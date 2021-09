„Jesus ist immer zu weit gegangen. Wohin aber hätte er sonst gehen sollen?“ Was für eine wunderbare Bemerkung! Sie stammt von Alison Louise Kennedy (*1965). Aufzufinden in Rüdiger Nehbergs Buch „Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen”. Nehberg (+2020) war Konditor, überwiegend jedoch als Weltreisender mit Hang zur Provokation kritischer Überlebenssituationen unterwegs.

Und Jesus? Ruft die bereits in Verwesung übergegangene Leiche seines Freundes Lazarus ins Leben zurück. „Lazarus komm heraus!” In die Gruft gerufen - Lazarus kommt heraus. Was dann geschah, blieb unbekannt. Die beiden Schwestern Martha und Maria waren jedoch überglücklich.

Unsere literarisch raffiniert konstruierte Erzählung aus dem Johannesevangelium (Kapitel 11) ist am 19. September als Frohe Botschaft in den Gottesdiensten der Protestanten zu hören.

Nichts wie hin! Als Vorbereitung ein paar unorthodoxe Überlegungen zur unglaublichsten Geschichte des Neuen Testaments. Hat sich Jesus mit dem Ruf: „Lazarus komm heraus!” vertan? Schließlich muss Lazarus irgendwann den Tod erneut schmecken. Oder wird es ihm beim zweiten Sterben nur noch so scheinen, „als ob es einfach irgendwie nur das Standbein zu wechseln gälte?” (Dürckheim).

Wir wissen natürlich - oder behaupten es einfach mal so - dass der HERR sich nicht vertan hat. Er ging einfach zu weit. Denn wohin sonst hätte er gehen sollen? Seinem Mut ist ja keine Gefahr gewachsen. Wer nun die Heiligen Texte allerdings allein mit Hilfe des sensus historicus betrachtet, hat bereits die eigene Überlebensfreude an die tötende Langeweiligkeit verraten. L. Andrejew z.B. (1871 - 1919) beschreibt in seinem Roman „Lazarus”, was dem Fast-Verwesten Lazarus in seinem weiterem Leben alles geschah: Niemand vermochte mehr jenem Blick des Lazarus standzuhalten, der bereits die einsetzende Selbstauflösung hatte beobachten müssen. Andrejew stellt das weitere Leben des Lazarus leider nur sehr unangenehm und hoffnungslos dar.

Stellen wir uns dagegen einmal vor, jemand riefe tatsächlich direkt in die Gruft des zerfallenden Staates und seiner politischen Parteien: „Lazarus, komm heraus!” Und da käme dann jemand zu irgendeiner Art von tatsächlicher Auferstehung wieder heraus. Würden wir damit zu weit gegangen sein? Ich glaube nicht. Wohin sonst soll denn das alles noch gehen?