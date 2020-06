Und Nikodemus kam. Nicht zu erproben,

wie alle anderen der Pharisäer,

naht er dem Meister sich - nein, um zu loben!

Sacht klopft er an. Nacht war es und die Späher

bemerkten nichts. Zu dieser späten Stunde

träumt jeder sich dem Frieden etwas näher.

Längst hörte man von dem in Jesu Runde -

und dass sein Name Nikodemus ist.

Auch was er hofft: Dass Israel gesunde …

„Ich weiß, dass du Gesandter Gottes bist.

Wer sonst kann solche Wundertaten tuen,

von denen alle Welt begeistert spricht?“

Und Jesus, aufgeweckt aus Schlaf und Ruhen,

er hat gegähnt - und meint aus Höflichkeit:

„Nur Neugeborene in Barfußschuhen

betreten Gottes Reich in Ewigkeit.“

Darauf der Pharisäer mit Erstaunen:

„Wer je fuhr neu in seiner Mutter Leib?“

Die Jünger krochen müde in die Daunen,

nachts stören solche Fragen wie Posaunen …



„Die Neugeburt aus Wasser und aus Feuer,

die meinte ich!“ entgegnet Jesus Christ,

„dem Fleische freilich war sie nie geheuer.

Was nicht in Gottes Geist lebendig ist,

wird auch des Geistes Wirken nie verstehen.

Der Windhauch bläst zu einer eignen Frist,

du hörst das Sausen wohl und spürst sein Gehen,

doch weißt du nicht, von wo wohin er schweift.

Dies Treiben aber fördert jene Wehen,

durch welche wird die Neugeburt erreicht.”

Doch Nikodemus fragte immer wieder -

bis Jesus schließlich meint: „Mein Freund, vielleicht

liegt da die ganze Wissenschaft danieder -

du sollst sie aber lehren würdevoll.

Die Schrift, des Geistes Wort und alte Lieder,

sie singen, was ein jeder glauben soll:

Der uns zum Heil das Kupferbild aufstellte,

damit man sei befreit vom Sündengroll,

erhöht auch mich am Kreuz, dass ich vergelte

als Lösegeld die Schuld für eure Zelte.