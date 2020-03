Nun gingen wir an einem Garten vorüber. Darinnen saß vor seiner Hütte einer und bereitete Salben und Pulver. Lukas plagte seit Tagen ein schlimmer Husten, mit dem er die Reden des Meisters empfindlich störte. Wir spotteten seiner und rieten dem Gefährten, jenen Kräuterheiden um Rat anzugehen. So durchquerten wir das Pförtchen und gelangten zu ihm. Lukas hustete und krümmte sich unter seinen Anfällen. Der Mann offenbarte sich uns - er war Perser aus Trapezunt und wusste um böse und gute Arznei. Gleich lief er zum Zaun bei seiner Hütte und pflückte Blätter, Früchte und nahm auch von der Wurzel einer fetten Pflanze. Dann zerstieß er vor unseren Augen seine Ernte in einem Mörser, goß Wein darauf und füllte den Sud in ein Gefäß. Er nahm einen einzigen Tropfen des Suds daraus, den er in ein zweites Fläschlin wieder mit Wasser gab. Dieses Fläschlin schüttelte er erneut - nahm flugs einen Tropfen ab und setzte den in eine dritte winzige Flasche, die er vorher mit Wasser gefüllt hatte. Dann schüttelte er wie vordem und nahm einen einzigen Tropfen. Dieselbe Prozedur wiederholte er bei dreißig Malen - und immer schüttelte er die jeweiligen Fläschlin bei hundert Malen. Schließlich gab er das letzte Fläschchen dem Lukas und sprach: „Nimm dieses und fülle jeden Tag zur ersten, sechsten und zwölften Stunde ein paar Tropfen in deinen Trank. Blicke zum Himmel auf, danke und genieße es. Dann wird der Husten aus deinem Leibe fahren. Lukas befolgte den Rat. Siehe, der Husten verschwand bereits am nächsten Tage schon - und wir vermochten, dem Meister ungestört zu lauschten.

„Wie kann das sein”, spottete Judas (nicht der Verräter, sondern der Zelot). „Nur ein Tropfen aus dem Sud in dreißig Fläschlin. Kein einzelnes Partikel ist in dem Glas, das der Scharlatan unserem Gefährten zusteckte. Doch Jesus schalt ihn und sprach: „Judas, Judas - es geht nicht um Partikel, sondern darum, was Partikel zu Partikeln macht. Was von der Erde ist, fällt auf die Erde. Was aber vom Geiste ist, erhebt in die Welt des Geistes. Der Mann aus Persien ist kein Scharlatan, sondern Prophet. Da riefen wir: „Herr, nur du allein treibst mit dem Finger Gottes Dämonen aus.” Er aber sagte: „Wer nicht gegen uns ist für uns. Was Heilung bewirkt, kann nicht vom Satan sein. Wahrlich, ich habe überall Brüder und Schwestern. Im Reich, aus dem ich komme, sprechen Steine und Pflanzen als Geschwister und behalten ihr Wissen um Leben und Tod nicht als einen Raub für sich. Da Lukas einen Husten hatte, ihr ihm nichts zu geben wusstet, nun aber der Husten verschwand - hat nicht der himmlische Vater mit der sonderbaren Rübe am Zaun durch den kundigen Heiden geholfen? In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.” Judasaber wollte sich nicht zu Frieden geben und murrte: „Warum denn rüttelte der Meschuggene allweil die Fläschchen?” Da packte der Meister den Gefährten fest bei den Schultern und schüttelte ihn heftig. Da rief Judas: Halt ein, halt ein - was tust du da? Weißt du nicht, was das bewirkt?” Und wir lachten, da wir seine Kraft erkennen mussten.