„Wir beten, HERR, auch wenn man uns wird schelten.

Gib deinen armen Knechten Freudigkeit,

trotzdem dein Wort zu sagen fremden Zelten -

ein frohes Zeichen in der bösen Zeit.

Geschehen soll’s durch deines Sohnes Namen,

des Christus Jesus, hoch gebenedeit."

Verklungen war noch nicht das letzte „Amen” -

da bebte und bewegt sich schon der Ort,

wohin die Brüder täglich beten kamen.

Voll Heiligen Geistes wurden sie sofort

und predigten die Auferstehungsfreuden -

bis alle Angst entwich vor Gottes Wort.

Man feierte ringsum in den Gebäuden -

ein Herz und Seele auf derselben Bank.

Und war bereit, das Eigne zu vergeuden,

um Armen auszuspenden Speis und Trank.

Man hatte alles nur noch im Verbunde -

entsagte dem Besitz mit Lob und Dank.

Und kündete zu jeder vollen Stunde,

wie Christ besiegte Marter, Tod und Wunde.

Niemand von ihnen musste ferner darben,

all Hab und Gut - man gab es willig hin:

An der Apostel Sitz in bunten Farben

glänzt der Erlös wie Silber, Kupfer, Zinn.

Selbst Joses Barnabas, Levit, ließ grüßen -

verkaufte seinen Acker mit Gewinn.

Den legte er zu der Apostel Füßen …

Kennt Ananias und Saphira ihr?

Die beiden mussten ihre Falschheit büßen:

Ihr Haus verkauft, entwendeten sie hier

ein Teil der Summe. Petrus traurig sagte:

„O Ananias, hat der Satan dir

dein Herz erfüllt? Was keiner von uns wagte,

vollbrachtest du! Und wie von einem Beile

stürzt Ananias, der so stolz sonst ragte.

Fort trug man und begrub ihn schnell. In Eile

Saphira kam zum Ort, wo solches war.

Und Petrus fragte nur die eine Zeile:

„So billig war der Acker? Sage wahr!”

Da trotzte sie und rief: „Er war nicht teuer.”

„Du täuschst den Geist des HERRN ganz offenbar -

sieh her, die Füße derer, die geheuer

den Mann dir trugen fort, durch diese Tür -

sind da, zu schleppen dich vor das Gemäuer!”

Fiel hin die Frau - zu Ende war die Kür -

sie hauchte aus und konnte nicht mehr leben,

erschrocken fragten alle sich: „Wofür?”

Saphira ward begraben. Und daneben

liegt Ananias, so hat’s sich ergeben …