Da wir zu spät an die Pforten der Herbergen geklopft hatten und die Türen sich uns deshalb nicht öffneten, mussten wir wieder einmal im Freien übernachten. Der Mond war noch nicht aufgegangen. Die Nachtigallen sangen betörend und viele aus unserem Kreis schliefen schlecht, mancher gar nicht, so wie Lazarus, der Immerwache. Andreas, der sich stundenlang hin und her gewälzt, mit den Zähnen geknirscht und im Schlafe gesprochen hatte, richtete sich am Morgen auf und dankte Gott für das Erscheinen der Sonne. Er hatte schwer geträumt und drängte uns, seinen Traum anhören zu wollen. Da gaben wir nach und sagten, er solle berichten, was ihn erschreckt hatte.

Aber siehe, zur selben Stunde erschien ein altes Weib, das suchte Kräutlein, um Tränke zu bereiten und gelangte an den Ort, wo wir die Nacht verbracht hatten. Als sie uns erblickte, wollte sie entfliehen. Wir jedoch machten ihr zum Bleiben Mut und beteuerten unsere Gutmütigkeit, indem wir ihr von unserer Wegzehrung anboten. Da nahm sie Brot und etwas Getränk zu sich. Als wir noch aßen, pflückte die Alte von dem Kraut, in dem wir ausgeruht hatten, legte es in den Sammelkorb ein, den sie mit sich führte und sagte dabei: „Diese Steinrosen sind klein und zugleich mächtig in ihrem Werk. Sie lassen Schläfer erwachen und Wache einschlafen. Träumer träumen nicht mehr und Nichtträumende haben große Gesichte.“ Der Meister hatte zugehört und sagte: „Kinder, ich habe gut geschlafen.“ Jetzt nun endlich erzählte Andreas seinen Traum und sprach zu uns also:

„Zum einen träumte mir, und siehe, ich war gestorben. Da schwebte ich zwischen dem Himmel und der Hölle. Gott, der Allerbarmer - gesegnet sei er in Ewigkeit - war mit mir in derselben misslichen Lage. Unsere Not war groß. Der Allmächtige bemerkte mich und rief: ‚Hilf mir, o Menschenkind!‘ Ich aber sagte: „Wer bin denn ich! Eile du, mir zu helfen!“ Er aber winkte ab, wobei er versuchte, eine gerissene eherne Kette, die von hier nach dort gespannt war, zusammenzubringen - was nicht gelingen wollte. Und siehe, Gott schwitzte und hatte große Angst und bat mich erneut, ihm zu helfen. Ich aber vermochte es nicht. Denn ich schaute hinab in den Abgrund und sah dort ein scheußliches Gewimmel. Als ich jedoch erneut zum Himmel aufblickte, gewahrte ich nur noch den verwaisten leeren Thron des Herrn. Die Engel waren nicht da, die Patriarchen und Seligen waren nicht da. ‚Wo sind sie alle‘, schrie ich. ‚Wo, Herr, sind jene, die dir zujubelten mit weißen Kleidern angetan und mit Palmwedeln und Harfen in ihren reinen Händen?‘ Er aber keuchte unter unendlicher Anspannung und sagte: ‚Sie alle sind die Glieder dieser Kette und du bist der Letzte, der fehlt - reih dich ein!‘ Ich aber war wie gelähmt. Da löste der Herr - ihm zum Angedenken - sich auf, ließ die Kette fahren und ich erwachte schweißgebadet.

Zum anderen träumte mir, wieder war ich gestorben. Ich gelangte an einen unbekannten Ort. Gott - gelobt sei er - war auch da und man errichtete einen hohen Turm, der bis in den Himmel hinein ragte. Neben dem Herrn arbeitete ein grauer Demiurg, stemmte Felsbrocken und befolgte die Befehle Gottes. Tausend und Abertausend halfen, wobei sie alle in Zweiergruppen das Werk verrichteten, das ihnen zu tun aufgetragen war. Und siehe, ich erschrak, als ich jenen erschaute, mit dem ich das Meinige zu schaffen hatte. Es war kein anderer als der schreckliche Fürst der Tiefe. Ich schrie laut und bat den Herrn, mir einen anderen Gesellen zuzuweisen. Er aber - hochgelobt - blickte mich kurz an und sagte: ‚Auch er ist mein Geschöpf, kommt miteinander aus und bewirket Gutes. Ihr seid aneinander gewiesen bis an das Ende aller Äonen.‘ Ich wollte die Jahre erfahren, die ich mit jenem Scheusal noch verbunden bleiben sollte. Aber als ich die Zahl an den Himmel geschrieben sah, bedeckten ihre Ziffern die gesamte Laufbahn der Sonne. Und ich erschrak, so dass ich, der doch bereits tot war, noch einmal starb - ohne jegliche Hoffnung auf eine Wiederkehr ausgelöscht wurde im Schwarz der ewigen Nacht.”

Erschüttert hatten wir zugehört und versuchten, Andreas zu beruhigen. Er aber weinte wie ein kleines Kind und konnte sich lange nicht fassen. Da dankten wir dem Weib für seine das Traumkraut betreffenden Worte. Wir rührten selber nichts davon an. Nur der Meister lobte die kleinen goldenen Blüten und scharte uns um sich. Er sagte, dass wir ihm folgen sollten. Und wir folgten wie ängstliche Schafe ihrem Hirten. Weiter ging die Reise, immer weiter ...