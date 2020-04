1. Petrusbrief 2,21 „Denn dazu seid ihr berufen, ... dass ihr sollt nachfolgen (Christi) Fußstapfen; ... 24 der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“

Wenn wir diesen gewaltigen Text in seiner arkanen Archaik so nehmen, wie er wirklich gemeint ist und ihm nicht nur in ethischer Verdünnung begegnen möchten, dann sehen wir uns heute am Sonntag Misericordias Domini wieder einmal mehr der großartigen Idee von der Welt-Erlösung durch Übernahme ihrer Schuld durch den großen Unschuldigen ausgesetzt. Was ist das Besondere an dieser Idee? Während weltweit seit jeher Schuldige durch eigene Schuld sterben, stirbt hier ein Unschuldiger ein für alle Mal für die Schuld anderer, - ohne dass die Schuldigen das gefordert hätten; der Sterbende hat es selber wohl (wenn auch nicht direkt gewollt) so doch zugelassen. Niemand hat das von ihm gefordert, keiner der betroffenen Schuldner war sich dieser Möglichkeit bewusst. Schuldbewusstsein - anders gesagt, das Wissen darum, dass man vor Gott im Zustand der Sünde steht - erfordert bekanntlich die Fähigkeit zur eigenen Introspektion, zu der nicht jedermann willig bzw. fähig ist. Im Gegenteil, heute gehört es bereits zum guten Ton aufgeklärter Zeitgenossenschaft, sich total OK zu fühlen - bzw. solange an sich selbst zu arbeiten, bis man sich keiner Schuld bewusst ist. Einer der Generalvorwürfe, die der Kirche gegenüber laut geworden sind und sogar aus ihrer Mitte heraus selbstbewusst erhoben werden, ist ja der, gerade ganz besonders die Kirche hätte dem Menschen immerzu eingeredet, er sei schuldig.

Zuerst: Wer sich etwas einreden lässt und von Grund auf nicht selber begreift, der ist wahrhaftig nicht gut dran. Dann: Aufgabe der Kirche ist es geblieben, den Menschen hinab zu den Ur-Müttern zu führen, zu den ontologischen Grundlagen einer verhängnisvollen Erz-Menschen-Schuld, die Gottebenbildlichkeit vertan und damit auf Erden verloren zu haben. Diese sonderbare Ur-Schuld hat nun nichts mit dem sogenannten bürgerlichen schlechtem Gewissen zu tun, sondern zuerst einmal mit etwas, das der Gegenstand nur ganz langsamer Philosophie sein kann. An dieser Stelle taucht wieder einmal jener nicht jeden angenehme elitäre Zug auf, den die christliche Religion nie ganz verleugnen konnte - und deshalb auch nicht verleugnen sollte: Christus hat zwar für uns alle gelebt, ist zwar für uns alle gestorben - und auferstanden - aber die Lehre seiner Braut (der Kirche) ist nicht für alle sofort zu begreifen - dazu bedarf es einer erhabeneren Denkart, als sie für die meisten Alltagsgeschäfte ausreichend ist. Ja - sagen wir es beherzt immer mal wieder: Das Verständnis des Christentums bedarf es eines gewissen Maßes an Interesse im Blick auf sich selbst und die letzten Fragen, welche bekanntlich auftauchen, wenn man nach sich selbst fragt.

Es klingt unglaublich, aber war wahrscheinlich tatsächlich so, dass in den ersten Jahrhunderten der Kirche eine ungleich größere Anzahl von Leuten sich über das Heil der Seele gesorgt hat, als dies heute der Fall zu sein scheint. Vielleicht hilft es, dass wir uns einmal klar machen, dass ebenso, wie heute die Leute immerzu über Low Carb nachdenken, über Data-Detoxing und Veganität, Klimaneutralität und #metoo-Vorwürfe - die Menschen des vergangenen Äons sich über die Niederkämpfung der sinnlichen Lüste, der Enthaltung von Lüge und Trug sorgten, über das nahe herbei gerückte Ende der Welt spekulierten und über den Verbleibungsort dessen, was sie Seele nannten. Und nicht immer nur die anderen wurden ihrer Übergriffigkeiten bezichtigt, sondern jeder einzelne hatte erkannt, dass er nackt vor Gott steht - in der Hand das Büchlein mit dem großen Schuldkonto eigener nicht eingelöster Gottebenbildlichkeit - #metoo.

Stellen wir uns nun einmal vor, es gäbe da irgendwo ein Elixier, das die Summe aller unserer Fehlentwicklungen, Impotentialitäten, falschen Ernährungen und Desorganisationen, aller verheerenden persönlichen ZehOh2-Fußabdrücke und politische Inkorrektheiten aufheben und ungeschehen machen könnte - und zwar nicht nur für jetzt und die Zukunft, sondern auch für jene enorme Schuldenlast, die sich bereits seit der Frühzeit aller Vergangenheiten angesammelt hat. Dieses Elixier. Dieser Datensatz, dieses Paradigma, diese Systematik, dieser Algorithmus - das wäre der Christus. Von nichts Geringerem als von so einer Wunder-Formal redete einst alle Welt, sofern sie redete und schrieb, schreiben und denken konnte und nicht einfach nur ganz bald starb - an Krieg, Teuerung, Hunger und Seuche bzw. Zeitmangel. Es ist erstaunlich, wie wenig sich heute die Masse der Leute selber! Gedanken machen. Freilich, das Hirn ist in erster Linie nicht darauf angelegt, sich Gedanken über das Ewige zu machen. Denn das kostet Energie und macht nicht sofort froh, sondern meistens erst einmal besorgt. Deshalb lässt man sich eher Gedanken antun und von außen her veranstalten, als sie sich selber zu machen.

Die Christus betreffenden Überlegungen der frühen Kirche hinsichtlich seiner uns zugute kommenden Schuldübernahme bedeuteten aber dieses universale Lösungsmittel für die schwierigste Problematik aller Zeiten - gemeint ist das Heil des inneren Personenkerns - der Seele. Die Stärke des damaligen Äons auf dem Weg und an der Schwelle zur späteren konstantinischen Staatskirche lag darin, dass man dieser Sache nachdachte - und zwar et aristotelice et piscatorice. Sowohl nach der Weise der Philosophen als auch auf die Art einfacher Fischer. Das Verständnis der oben zitierten kleinen Passage des 1.Petrusbriefes steht und fällt mit unserer Fähigkeit, grundlegende Schuld-und-Sünde-Zusammenhänge mit eigenen Gedanken existentiell durchbuchstabieren zu wollen. Und zwar dergestalt, dass wir erkennen, wie und auf welche Weise ein jeder von uns vor Gott schuldig ist. Das war - so unglaublich es klingen mag - das Tagesgespräch sowohl der Philosophen als auch der einfachen Leute. Wer diesen für uns heute zuerst einmal abenteuerlich und dunkel anmutenden Gedanken nicht wie ein raffiniert konstruiertes Trainings-Gewicht aufnehmen will, kann eigentlich nicht verstehen, was es einmal hieß, richtig Christ zu sein? Ich gebe zu, dass ich an dieser Stelle fast übertreibe, will aber der Wirkung meiner Worte wegen von ihrer Schärfe heute noch nichts zurück nehmen. Ein nicht nachdenklicher Mensch kann zwar ein guter Mensch sein, kann zur Giordano Bruno Stiftung gehen oder (wenn die Latte dort auf andere Weise zu hoch hängt) zur örtlichen Volkssolidaritätsgruppe. Ja - Gott sei Dank, an vielen Stellen kann man Leute finden, die sich vorgenommen haben, Gutes zu tun. Wer aber Christ im Sinne des ursprünglichen biblischen Wortes sein will, der wird akzeptieren müssen, das Christus für ihn gestorben ist. Um dass zu verstehen bedarf es der Theologie - der Gotteslehre, die auf ihrer Rückseite die Lehre vom Menschen balanciert. Man könnte auch von einer Anthropologie reden, der auf ihrer Rückseite die Lehre von Gott aufgebürdet ist. Das Schwere ist dabei das Gute. Ein Gott starb für dich, o Mensch. Also darfst du dich ernst nehmen. Auf diese Weise trittst du in seine Fußtapfen und kannst den Weg finden und gehen ...