Das Geschenk des altaiischen Apothekers Alexeios Garotman an mich - seine eigene Abschrift einer frühchristlichen Apokryphe mit eingeklebten Pflanzenbildern. Ich nenne es bei mir das Lazarus- oder Apothekerevangelium. Einige Kapitel sind in den vergangenen Tagen hier vorgestellt worden. Abschließend ein paar Hinweise: Zu normalen Zeiten irgendwo gedruckt, würde das Büchlein eine zusätzliche Möglichkeit abgeben, es genüsslich zu zerreißen. In Zeiten seltsamer Übertreibungen schlägt oft die Stunde für Kuriositäten - so auch für diese kleine Kostbarkeit. Die Berichte von vierzig Wanderungsstationen eines Auferstandenen mit seinen Jüngern lassen die achtunddreißig sogenannten „Bachblüten“ erkennen, welche zeitlich eigentlich erst viel später eine Rolle spielen werden, - nämlich ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts in den entsprechenden Arbeiten des englischen Arztes und Chemikers Dr. Edward Bach. Der eigenartige Zusammenhang zwischen dem Lazarustext und dem darin verborgenen „Blumenevangelium“ einerseits und den sogenannten „Bachblüten“ andererseits wird die Kritik der „Gebildeten unter den Verächtern“ der vorliegenden Apokryphe hervorzwingen: Das Lazarusevangelium könne deswegen nicht echt sein, weil es von Blüten redet, welche zwar immer schon geblüht haben mögen, - allerdings erst im 20. Jahrhundert durch medizinische Umsteiger neu angeordnet worden sind. Oder sollte etwa Edward Bach seinerseits schon bei Lazarus geliehen haben, - weil er nämlich bei der Suche und Ordnung seiner achtunddreißig Pflanzen dessen Evangelium mit den vierzig Pflanzen bereits gekannt und benutzt hatte?

Wer das Lazarusevangelium liest, wird sich fragen, wer eigentlich die zentrale Figur in dieser Schrift aus dem frühchristlichen Formenkreis sein soll. Ist es wirklich jener an die Person Jesu angelehnte „Meister“, oder ist es eher doch der Ich-Erzähler Thomas selbst? Noch dazu so, dass er seine eigene Präsenz vermittels geschickter Wir-Erzählung dauernd wach hält, sich selbst aber zugleich verbirgt? Thomas, der für keinen einzigen Satz seiner Schreibereien verantwortlich ist, - weil er doch nur aus den Erinnerungen eines fiktiven Lazarus zu berichten scheint, in dessen Person sowohl das bekannte Gleichnis Jesu (Lk 16,19-31) als auch der Bruder des Schwesternpaares Maria/Martha (Lk 10, 38-42) miteinander verschmolzen worden sind. Der aus dem Grabe nach vier Tagen als nicht mehr angenehm riechender Mann ins Tageslicht zurückgeführte Lazarus (Joh 11) wäre demnach also der Bruder der beiden Schwestern und derjenige, der in einem Vorleben vor der Tür des Reichen lag. Kam er nach seinem ersten Tod auf die Erde zurück und verließ nur deshalb Abrahams Schoß, um bei den Menschen zu sein?

In der kleinen Schrift besticht hauptsächlich die leise knisternde Aufmerksamkeits-Atmosphäre. Man meint beim Lesen von Seite zu Seite immer mehr, etwas Ähnliches wie das Neue Testament vor sich zu haben und wartet deshalb ständig auf neue Wiedererkennungs-Effekte - stößt im Gegensatz dazu jedoch immer nur auf unbekannte Varianten eines entfernt verwandten Erzählstoffs, der so dargestellt wird, als ob Jesus nach seiner Auferstehung zusammen mit seinen Jüngern noch viel, viel mehr erlebt habe. Das verwirrt und macht, ohne dass man es gleich merkt, irgendwie Lust auf mehr. Mit anderen Worten: Auch dieses Evangelium ist zu kurz geraten und man legt es nach der Lektüre enttäuscht aus der Hand, weil alles nun zu Ende ist und es nicht weitergeht.

Weil das Ganze bis auf wenige Ausnahmen an neutestamentliche Perikopen erinnert, gelingt es dem Leser zuerst einmal nicht (bzw. nur schwer), die fromme innere Hörgewohnheit einerseits von der Wahrnehmung des geschriebenen fremden Lazarus-Inhalts andererseits zu trennen. Verantwortlich sind dafür besonders die redaktionellen Versatzstücke, durch welche die einzelnen Erlebnisse locker miteinander verbunden worden sind. Als treuer Gottesdienstbesucher und Predigthörer vermeint man beim Lesen tatsächlich, den Lektor am Pult stehen zu sehen - und man wartet nach jeder „Blüte“ (welche Doppeldeutigkeit übrigens!) auf die Auslegung der Geschichten in einer dazu passenden Predigt.

Keiner stirbt auf den Seiten dieses imaginären Lazarus‘, keiner mordet irgendjemanden. Nur Lazarus frevelt ein wenig - er besticht, wie wir lesen, die alttestamentlichen Himmelswächter mit Honigseimbrötchen und kehrt aus Liebe zu uns irdischen Menschen in die allen sattsam bekannte Welt zurück. Wie schön, dass dieses antike Motiv der Wächter-Bestechung auch in unsere Bibel einziehen zu können meinte. Aber halt, das Lazarusevangelium gehört (soll man sagen: leider?) nicht zu den anerkannten Schriften, mit denen man seufzt, betet und lobpreist.

Das Passionsszenario der vier kanonisierten bekannten Jesusbiographen fehlt, denn der Schmerz ist vorbei und gestorben werden kann nicht mehr. Alles wird aufgelöst in das frohe, wenn auch bange Wandern durch die Weite einer imaginären Blütenlandschaft hin zu einem verruchten Weib, das sich als eine Art verfrühte oder spätantike Kundry und, was keiner ahnt, als Hüterin des Heiligen Bechers herausstellen scheint, wodurch auch der unerschöpfliche Gral und dessen literarische Wirkungsgeschichte wieder einmal erneut in den Blickwinkel geraten. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass der Meister seinem Jünger Petrus gegenüber betont, dass dieser Becher nicht uns gehöre. Ein deutlicher Wink für alle, die den Heiligen Gral immer noch suchen zu müssen meinen. Er gehört uns nicht!

Wie dem auch sei, der kleine Text ist trotzdem nicht banal und es ist in allen seinen Geschichten für ernstgesinnte Geister genügend „trauriges theologisches Material“ vorhanden. Lazarus hat die Aufgabe bekommen, das, was oberflächliche Geister aus Gründen eigener Traurigkeit vergessen haben, sich präzise zu merken, um es dem Zweifler Thomas später einmal in die Feder zu diktieren, welche Pflicht er gut zu absolvieren wusste.

Es hat einen gewissen Reiz, dass in jede Erzählung irgendeine Pflanze eingebunden worden ist und diese dadurch an dem teilnimmt, was man heute in inflationierter Übertreibung gern Heilung nennt. All das geschieht zugleich in Vorausschau auf jene Zeit der letzten Dinge, wo von Blättern die Rede ist, die zur Heilung der Völker am Baum des Lebens grünen (Psalm 1,3b und Apoc. 22,2). Auffällig ist, dass die Schilderung eines Glaubens im Sinne des jesuanischen "Gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen“ (z.B. Mt 8,13), nie angezielt worden zu sein scheint. Ist ein solcher Glaube das Bemerkenswerteste an vielen eindrücklichen Heilungsgeschichten des Neuen Testaments, hören wir im Lazarusevangelium davon gar nichts. Dagegen wird aber alles das, was genannt wird, in gewissem Sinne hilfreich - alles das, wovon die Rede ist und worauf das Auge zufällig fällt, hat tieferen Sinn. Insofern mutet das Lazarusevangelium irgendwie neuzeitlich esoterisch an und müsste als äußerst dreiste Fälschung bzw. zweifelhafter Witz bezeichnet werden, gäbe es da nicht tatsächlich jenes griechische Originalstück des zusammen mit Origenes verdammten Kirchenvaters Gregorius Taumaturgos, in dessen alten Texten ein Lazarusevangelium tatsächlich, wenn auch nur als Hinweis, Erwähnung findet. Vieles bleibt unklar - Unklarheit ist aber nicht schon Unwahrheit! Im Gegenteil: Unklarheit verwandelt sich bekanntlich oft in die „Fallgrube für einen höheren Sinn.“ Unklarheit ist die Patentante der theologischen Metawahrheit, um nicht Superwahrheit zu sagen. Deren Abgrund tut sich nun am Ende der kleinen Schrift von Thomas/Lazarus tatsächlich unermesslich weit auf. Und man weiß gar nicht, ob man das Abenteuer, dort hineinzugeraten, wirklich vermeiden sollte ... Obwohl also alles offenbleibt, „ist sich der allesbezweifelnde Thomas am Ende nicht mehr ganz unsicher.“ Eine wahrhaft brillante Formulierung für die Hermeneutik des Verdachts und für rational verantwortete Glaubenszuversicht in noch nicht einmal mehr dürftiger Zeit.

Hand aufs Herz - hat es jemals mehr amtlich verbürgte Sicherheit gegeben als diesen Rest? Eben aus diesen Restchen von Sicherheit sind die verschiedensten theologischen Entwürfe entstanden. Das Lazarusevangelium ist ein kurioser - langweilig jedoch sicher nicht.