An des Novembermonats Nebelrande

fass ich den Mut, zum Kirchhof hin zu wallen.

Ich lang den Stock und wähl zu dunklem Lande

der Wandrung Weg, indes die Blätter fallen.

Wohl dachten andre ebenso und kamen

mit mir zum Platz der Särge, Urnen, Hallen.

Da waren alte Weiber, junge Damen -

und Greise, welchen alle Glieder zittern,

ich sah die Männer, deren große Namen

ich aus den Büchern kannte, wo von Rittern

erzählt wird weiter Fahrten bunte Fabel,

von Abenteuerreisen, süßen, bittern.

So viele kamen - bis zu Kain und Abel.

Auch Eva schwebte her in Glanz und Glittern

mit Adam Hand in Hand ganz honorabel.

Da dachte ich: „Was treiben die hier alle?

Sie suchen mit den Blicken auf dem Boden,

was wollen die bei mir hier aufeinmale?

So unterschiedlich ihrer Kleidung Moden?“

Und merkte mich inmitten meiner Toten!

Die Abgetanen ahnten meine Fragen,

und winkten mir wie kleine Märchenprinzen.

Der Schönsten einer riet mir, nicht zu zagen

und rief: „Such mit uns nach des Glaubens Zinsen.

Auf Allerseelen sind wir hergestiegen

aus Grüften tief, in eure Welt zu linsen.

Wir schauen nach, ob sich wohl Blumen wiegen

vor kaltem Stein, auf denen Namen stehen,

die uns gehörten, welche drunter liegen.

Auch lauschen wir nach dem Herüberwehen

der Litaneien eurer frommen Lieder.

Und möchten warm die Kerzen flammen sehen,

wenn unser liebevoll gedenken Brüder

und Schwestern, Kinder, Eltern und Verwandte

in feinem Tuch aus englischem Gefieder.

So viele waren wir, eh uns verbannte

der Tod ins Land zu ewig trocknen Kränzen.

Bist du des neuen Lebens Abgesandte?“

Und öffneten des Kreises enge Grenzen,

ob ich mich einen wollte ihren Tänzen …