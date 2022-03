Und Jesus sieht den Becher in den Händen

des Engels, Tropfen glitzern rot am Rand.

Was morgen kommt, wird alle Dinge wenden,

im Garten wirft er sich auf kühlen Sand.

Es folgten ihm nicht viele, denn sie scheuten

den Gang hinaus in´s große Unbekannt.

Drei Jünger rätseln: „Was soll das bedeuten“,

und schlafen traurig ein im grünen Gras.

Nur er bleibt wach und hört die Sterne läuten,

aus naher Ferne – rein und fein wie Glas.

Ein Engel kam, mit starkem Trank zu trösten -

und gießt und gießt, bis überläuft das Maß.

Christ betet als der Größte aller Größten:

„Wenn´s möglich ist, so geh der Kelch vorbei.

Lass bleiben mich nur einer der Erlösten,

und nimm dem Weg das Leid und sein Geschrei.

Doch nicht mein eigner Wille mag geschehen,

ich bette mich in deine Litanei.“

Wir sehen ihn, um den die Sterne gehen,

im Garten knien vor Weltgeburtenwehen.

Schon dreimal schaute er nach den Gefährten -

und dreimal schlossen sie die Augen fest.

Er rät Gebete an, die hochbewährten …

spürt ihren Schmerz und ahnt den ganzen Rest.

Dann weckt er sie aus ihren Todesträumen

und scheucht sie aus des Schlummers blindem Nest.

Denn dicht heran trat schon und ohne Säumen

der ihn umhalst, Verräter mit dem Kuss.

Kriegsknechte bargen sich dort bei den Bäumen,

mit Spießen kamen sie. Und ganz am Schluss

schlägt Petrus noch mit scharfem Schwert dazwischen,

des Kaiphas´ Knecht ein Ohr ab. Ja, - das muss!

Der Meister aber wird das Blut abwischen;

zurück setzt er die Muschel an das Haupt.

Und redet sanft mit den Aufrührerischen:

„Es stirbt am Schwerte, wer dem Schwerte glaubt!

Im Tempel lehrte ich - wer hat´s begriffen -

nicht hören kann, wem man das Ohr geraubt!“

Der Zug ruckt an. Und unter rohen Püffen

stößt hin zur Stadt man ihn mit schrillen Pfiffen.