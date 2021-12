Tochter des Äskulap, Göttin der Wohlfahrt,

dem Menschen nimmer entbehrlich -

schwebst du uns Sterblichen treulich voran

als Helfende, Rettende, Tröstende, Heilende.

O Hygieia, du trägst in der Linken

kristallene Schalen und silberne Becher.

Aus deiner Rechten bäumt sich die Schlange.

Sorgsam senkst du dem Unhold

nieder den giftigen Zahn

bis auf den Grund des Gefäßes.

Siehe, schon spritzt er heraus seinen Unflat.

Langsam rinnen die Tropfen zu Boden.

Dort mischst du und wandelst mit heiligen Sprüchen

kundig des Zaubers ägyptischer Seher

tödliche Wässer sich ringelnder Nattern

zu Sud und Tinktur uns zu retten ….



Um die Liebe des alten Georg zur schönen Corona (Mae Li) zu zerstören, sann Eris, die Göttin der Zwietracht, auf finsterste Ränke. In jenen Zeiten, da sie noch an der Tafel der Götter speisen durfte, hatte Eris Gemeinschaft mit Hygieia gepflegt. Hygieia - das ist bekannt - versieht die Belange der Heilkunst und bewohnt ein kleines Laboratorium, in dem allerlei Gläser und Flaschen mit seltenen Tinkturen und Absuden angefüllt aufbewahrt werden. Auch etliche Bücher mit Formeln und Sprüchen nannte Hygieia ihr Eigen. Diese alle hatte sie von ihrem Vater dem Äskulap überlassen bekommen, der selber vor langer Zeit schon aus dem Olymp ausgewandert war, weil er die blaue Blume suchen wollte. Nun wandte sich Eris an Hygieia - also die Heimtücke wandte sich an die Gesundheit - und brachte ihr aus den Höhlen des Tartarus ein paar Geschenke mit - Fledermauskot und die Bartstoppeln von Flughunden, auskristallisierten Mäuseurin und Ohrenschmalz von Vampirspinnen - jene seltene Art von Arachnaiden, die keiner noch nicht entdeckt hatte. Mit solchen Gaben ausgerüstet betrat Eris die Wohnung der Gesundheit und grüßte mit einem lockeren „Ahoi!”

Die Gesundheitsgöttin Hygieia experimentierte gerade eben an einer besonderen Arznei herum, mit Hilfe derer die allgemeine Volksdummheit geheilt werden sollte, Leichtgläubigkeit und geistige Verblendung Politikern gegenüber gleich mit. Heute ist das nicht mehr nötig, damals aber schon. Hygieia begrüßte die ehemalige Schwester der Zeusrunde artig, bedankte sich für die wertigen Geschenke aus der Hand des Zwietrachtengels und legte sie auf den Kaminsims. Dann entspann sich ein Gespräch, in dem es um Grundfragen der Möglichkeit ging, ob Zwietracht und Gesundheit sich gegenseitig ausschlössen. Während dieses Gesprächs gelang es Eris in einem unbeobachteten Augenblick ein wenig von dem Fledermauskot in den Erlenmeyerkolben zu streuen, in welchem die Gesundheit die Arznei gegen Dummheit usw. aufbewahrte. Der Kot löste sich sofort in der ätherblauen Flüssigkeit auf und die Gesundheit bemerkte es nicht, weil sie der Zwietracht gerade etwas Malventee nachgegossen hatte. Eris plauderte zum Schein noch etwas daher - und bat dann um ein Tröpfchen von der Medizin gegen die allgemeine Dummheit, indem sie behauptete, sie wolle sich am Ende ihrer Tage nun wirklich bessern und den Anti-Dummheits-Trank gern zu sich nehmen.

Da nun die Gesundheit meinte, die böse Schwester von ehedem wolle sich tatsächlich bessern, gab sie gleich das halbe Fläschchen mit Freuden hin und verwahrte die mitgebrachten Gruselgaben der Eris in einem Tresor, dessen Zahlencode nur sie kannte. 2357 lautet er - das sind die ersten vier Primzahlen. Ihr kennt den Code für den Kot nun auch! Eris flog am Abend ihrer Wege und versprühte dabei die mit Fledermauskot kontaminierte Gesundheitsmedizin in der asiatischen Wüste, an deren Rand die schöne Corona wohnte, das Mädchen Mae Li. Nun müssen wir abwarten, ob und wie es wirkt … Aber ich kann euch schon jetzt sagen, dass es sehr interessant wird. Oder spannend - wie man heutigentags sagt. Und wir werden Hermes kennenlernen, der auf der Seite der Liebenden steht …