Hera - Vertraute des Zeus, du Erhabene.

Kuckuck und Pfauen umflügeln dein Standbild.

Kühe bemuhen dein Auge,

sanft schaust du selber und hütest die Betten.

Vielfach genarrt von des Jupiters Treue,

vergibst du dem Gatten oft seitliche Sprünge.

Doch gnadenlos jagst du die Sprösslinge alle,

die da zur Linken entstanden:

Hermes, Dionysos und auch den Führer

pierischer Musen, Apollon -

samt seiner Schwester, Diana geheißen.

Die Weiber des Jupiter machen dich rasen:

Leto wolltest du töten. Erbarmen!

Semele ließest Du brennen im Blitz.

Manch andere Frau noch bereute vor dir.

Dein ist die Rache … Erbarmen!

Da nun Corona geworden ein Liebling Hermes des Gottes … zog sie damit automatisch das Missfallen der neidischen Hera auf sich. Man muss wissen, dass Hera zwar immer wieder dem Gatten Zeus/Jupiter verzieh und alljährlich auf der Insel Samos sich ihre Jungfrauschaft während eines Bades im Flusse Imbrasos wiederherstellen ließ, - aber die Kinder jener Frauen, auf welchen das Auge des Göttervaters wohlgefällig geruht und die er geschwängert hatte, diese alle erklärte Hera unerbittlich zu persönlichen Todfeinden. Genauso die Nebenbuhlerinnenmütter. Wir können Hera irgendwie verstehen, - wollen damit aber nicht billigen, zu welchen Mitteln sie bisweilen gegriffen hat.

Nun müssen wir ein wenig innehalten und uns daran erinnern, dass das asiatische Mädchen Mae-Li - von ihrem Verehrer Soros aus Macedonien platonisch liebevoll umschwärmt und Corona benannt - ihrerseits nur den Dubduk liebt. Den kann sie aber nicht kriegen, weil der Vater von Corona (Mae-Li) eine Verbindung zwischen den beiden Liebenden verbietet. Denn Dubduk ist nur ein ehrlicher Tagelöhner draußen auf den Reisfeldern und hat nichts außer seine Liebe zu Mae-Li. Da nun Mae-Li den Hermes gesehen und seinen Atem aufgenommen hat (zusammen mit dem Fledermauskot!) gehört sie unweigerlich irgendwie zur Welt des Hermes - und wird damit zur Feindin von Hera. Das hängt mit den Axiomen der Halbgottwelten zusammen, über die wir uns nicht weiter zu kümmern brauchen - denn wir sind ja Christen und da ist Vergebung die Fülle. Aber wir müssen uns die Zwangsläufigkeit der Zusammenhänge merken, sonst verstehen wir die gesamte Coronaproblematik nicht.

Hera hasst Corona - auf der anderen Seite rückt damit aber Georg von Macedonien in die Menge ihrer Sympathieträger ein. Wenn Hera alles tun wird, damit die Hermesverehrerin Corona nicht den Dubduk bekommt, bedient sie sich dabei natürlich Georgs. Es hofft die von Zeus oft Betrogene dessen Sohn Hermes zu kränken, indem sie die Schützlinge des Sohnes trifft. Zu denen gehört nun auch Corona. Leute, passt auf, mit wem ihr ins Café geht und welche Zeitung ihr abonniert. Ihr könntet irgend einen Gott damit erzürnen. Der Vater Coronas, dessen Name nicht überliefert ist, rückt in der Sympathie bei Hera ebenfalls zu höherem Platze auf. So fatal funktioniert der gesamte Götterhimmel - ihr könnt es euch vorstellen wie ein Naturgesetz aus der Mechanik: Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft heben sich auf, dadurch entsteht eine Kreisbewegung. Deren Rotation ist aber keine freie Bewegung, sondern muss sich immerzu um einen imaginären Mittelpunkt drehen - was nicht selten von denen als Zwang wahrgenommen wird, die unter solchem Gesetz stehend auf ihren Weg gezwungen werden. Genug!

Hera also spann am Übel gegen Corona und Dubduk - und nutzte zu diesem Werke das Glück Georgs. Umlagert von radschlagenden Pfauen, listigen Kuckucksvögeln und großäugig dreinschauenden Kalbinnen saß sie im Olymp und überlegte hin und her, was wohl am Besten zu tun wäre. Dann ergriff sie eine Idee: Im Zauberspiegel, den ihr Hephaistos der Schmied angefertigt hatte, sah sie, wie der arme Georg sich auf seiner Reise zur Chinesischen Mauer gerade rettungslos verirrt hatte. Georg versuchte täglich, das Traumbild, in dem er Mae Li zur Nacht gesehen hatte, vor seinem geistigen Auge zu imaginieren - denn das Bild ward blass und blasser geworden. Beim Imaginieren achtete der Bedauernswerte aber nicht genau auf den Weg und schon war es geschehen. Er war mit seinen Gefährten in ein steinzeitliches Höhlensystem getappt und konnte den Ausgang nicht mehr finden. In dieser Höhle aber wohnte eine nicht kleine Schar von Flughunden und Fledermäusen. Diese stürzten sich auf die Eindringlinge und bald schon saßen einige von den ekligsten Exemplaren Georg am Hals und schlugen ihre Zähne in das welke Fleisch des alten Mannes und begannen aus den Adern das Blut auszusaugen. Allein - dabei blieb es nicht, sondern von dem Speichel der Unholde drang auch etwas in das Blutkreislaufsystem Georgs ein. Und wurde dort sofort von der Immunabwehr erkannt und bekämpft. Der ganz normale Vorgang also. So gut sie es vermochten fochten auch die Gefährten und Begleiter Georgs gegen die unermüdlich anfliegenden Plagegeister, hatten dabei aber keinen Erfolg. Sie wurden alle Opfer der Bestien und lagen zuerst ermattet und dann ihres Blutes verlustig gegangen am Boden der Höhle und gaben bald den Geist auf. Georg allein konnte sich retten. Und das nur, weil Hera rechtzeitig zur Stelle geeilt und den beklagenswerten Mann aus den Fängen des Geziefers gerissen hatte. Sie sendete einen Feuerstrahl bis in die hintersten Winkel der Fledermausburg und verkohlte das an der Decke hangend blutverdauende Geschmeiß vollständig zu Asche. Gleichzeitig aber hatte Hera über Georg einen Mantel aus reinem Goldasbest geworfen, so dass das Feuer ihm nichts anzuhaben vermochte. Nur der Speichel mit den Viren jener sich jetzo am Boden schwarz windenden Ungeheuer kreiste in Georgs Adern. Dieses konnte Hera nicht verbessern oder gar rückgängig machen - und sie wollte es auch nicht. Sie dachte: „Wer weiß, wofür es noch mal gut sein kann!” Auch wusste Hera nicht viel aus den axiomatischen Gesetzbüchern der ewigen Moira - welche der unüberschaubaren Schar aller Immunstoffe gebietet und deren Befehlen sogar Zeus zähneknirschend gehorchen muss. In der Götterschule hatte die Gattin und zugleich Schwester des Aigisschwingenden nicht sonderlich aufgemerkt, sich dafür aber um so mehr mit rosanem Mädelskram beschäftigt und Puppenbilder ausgemalt. Gerade das Thema der Immunologie war durchgenommen worden, als die Schülerin geistig nicht präsent gewesen war. Also wusste sie nicht viel von IgM, IgG und IgA-Antikörpern und besonders auch nichts von den sIgA-Stoffen, den proinflammatorische Zytokinen und den M1/M2-Makrophagen. Die gesamte Immunpathologie mit den verzwickten Phänomenen der Auto- und Antiimmunität bei respiratorischen Infektionen und wie das alles mit allem überhaupt zusammenhängt, war dem damals noch jungen Ding entgangen. Von solchen Sachen ahnte Hera nicht das Geringste - und meinte deshalb, dass es so was gar nicht gäbe.

Dafür meinte sie es aber gut mit Georg. Ohne dass der etwas davon bemerkte, gab sie ihm eine Spritze mit aurealem Liquor und dann gleich noch einen Booster mit Ambrosia hinterher. Diese Mischung brachte den Alten wieder auf die Beine. Eine Göttin bemerkte er nicht, denn Hera hatte inzwischen die Gestalt eines pilzsammelnden Kräuterweibleins angenommen und ihn humpelnd aus der Höhle geführt. Sie zeigte ihm brav den Weg zur Hütte der schönen Mae-Li.

Und genau dort treffen wir ihn in der nächsten Folge unserer Erzählung wieder. Wir werden auch ein wenig von den Titanen handeln und von ihrem Schicksal vernehmen müssen. Denn die Titanen kreisen ja als Nanokreaturen im Blute der beiden Protagonisten. Mae-Li, genannt Corona und Georg, der sich in sie verliebt hat.