Euch, Hekatonchairen, ihr Hundertarmigen,

widme ich nun meine Hymne:

Kinder des Kronos seid ihr,

doch stieß euch zum Abgrund der Vater.

Zeus erst befreite euch wieder -

drum dientet ihr gern dem Gebieter der Götter

im Streite gegen Titanen.

Ihr brachtet den Sieg - nun wacht ihr

am Gatter des Kerker der Bestien.

So sichert dem Leben das Tor ihr.

Nicht, dass euch Schlummer entraffe!

Schrecklich, stiegen die Unholde

erneut aus der Urzeit hervor

und tilgten Dörfer und Städte ...

Georg fand also zur Hütte der schönen Mae-Li, dem fröhlichen Bauernmädchen am Fuße des asiatischen Gunganagebirges, nahe den ausgedehnten Reisfeldern, auf denen Dubduk - ihr Geliebter - tagein tagaus zu schuften hatte. Aber Georg fühlte sich nicht ganz wohl ... Das kam daher, weil die Fledermäuse, welche an seinem Hals festgebissen waren, Viren aus ihrem Speichel in Georgs Blut hinterlassen hatten. Als winzige Zwerge kreisten diese nun im Blute des Mannes, hatten sich dort festgeschmiedet und begannen naturgemäß ihre Zahl zu vermehren, indem ihre unselige DNA sich entfaltete. Auf die Gesundheit des bedauernswerten Gastes der Familie Li wirkte das sehr fatal: Husten, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen - so was.

Mae-Li begrüßte den schlappen Ankömmling - so wie es in China Sitte ist - mit einer Schale heißem Tee. Ihr Vater auch bald hinzu und fragte den Fremdling nach Woher und Wohin. Es war damals nämlich noch ganz anders als heute: Ein unangemeldeter Fremdling war nicht unbedingt willkommen - er konnte sich sowohl als interessanter Gast aber auch als auch potentieller Feind herausstellen. Man bewirtete ihn nur deshalb mit großer und in Reiseberichten vieler Weltenbummler oft ausschweifend beschriebenen Zuvorkommenheit, damit er sich bald wieder aus dem Staube machen und dem eigentlichen Ziel seiner Reise nachgehen könne.

Mit einer schnellen Abreise Georgs wurde es aber nichts, denn am nächsten Morgen lag er richtig krank danieder, das Fieber stieg auf ungesunde Grad - und man phantasierte wild von Flughunden und Fledermäusen. Das war für die Familie Li zwar nichts Besonderes, denn die unschönen im heutigen Europa bei bestimmten Menschen nichtsdestotrotz überaus beliebten hässlichen Tiere sind bei den Asiaten ungefähr genauso häufig verbreitet, wie die Sperlinge in unseren Breiten.

Der kranke Gast lag etwa sieben Tage auf einem aus Stroh aufgeschütteten Lager, nahm nur Tee zu sich und Reiswaffeln. In der siebenten Nacht träumte ihm, dass die Göttin Hera selbst an sein Bett getreten wäre und ihm bedeutet hätte, wenn er dem so traurig ausschauenden Mädchen Mae-Li - gerade dann, wenn sie schliefe - einen Kuss auf die Lippen drücke - dann würde er von seiner Krankheit genesen und die tückischen, aus dem Schlunde der geflügelten Hundsmäuse stammenden, Viren müssten ihren menschlichen Wirt sofort verlassen. Georg war ein frommer Mann und als er erwachte, verfuhr er dem Traumbild der Göttin Hera entsprechend.

Eos färbte den Osthorizon mit rosanem Scheine, als der Gast sich von seiner Reisstrohmatte erhob und das Mädchen Mae-Li neben ihrem Vater und dessen Frau in tiefem Schlummer liegen sah. Sie schaute tatsächlich recht traurig aus … Mae-Li träumte eben gerade von Dubduk, den sie nicht bekommen sollte - träumte, wie der Arme auf den Reisfeldern sich abrackerte, um den Brautpreis für sie bezahlen zu können. Hera selbst hatte dem Mädchen diesen Traum einflößen lassen, damit sie auch recht traurig ausschaue und Georg von der Richtigkeit seines eigenen Traumes überzeugt, um so überzeugter ans Werk schritte. Das tat der dann auch. Als vom Traum Entflammter beugte er sich zu Mae-Li herab, küsste sie direkt auf den Mund. Und sie selber, Mae-Li, von den Armen des Traumboten Hypnos ihrerseits noch immer umschlungen, dachte, jener küsse sie eben, von welchem sie grade geträumt - ihr Dubduk. Sie schlang ihre Arme um den Mann, der sie küsste - küsste aus voller Leidenschaft zurück. Und jetzt geschahen zwei Dinge.

Erstens: Weil Mae-Li ihrerseits ebenfalls von den Fledermaus Viren befallen war, zugleich mit den Viren aber auch den Äther der Hygieia eingeatmet hatte .... Noch dazu beides im selben Augenblick gemeinsam durch das Schnupftüchlein des Gottes Hermes in ihren Leib eintrat - gerieten ihre Viren und die Georgs in heftige Wallung und Aufregung. Das Göttliche mischte sich mit dem Tierteuflischen. Und - eine neue Spezies von Viren entstand - tot und lebendig zugleich: Sterblich und Unsterblich.

Zweitens. Was noch geschah, war Folgendes! Dubduk hatte - ebenfalls von tückischen Einflüsterungen Heras geleitet - das Reisfeld heute über den Umweg am Hause der Familie Li vorbei erreichen wollen. Und schaute eben durch das Fensterlein der Hütte herein, als der verderbliche Kuss geschah, den wir oben ausführlich beschreiben mussten. Dubduk sah infolgedessen seine Braut Mae-Li in den Armen eines Fremden hängen! Sein Entsetzen war unbeschreiblich: Der düpierte Jüngling taumelte besinnungslos zu den Reisfeldern und betäubte sich dort mit Hilfe von hochprozentigem Reisschnaps bis hin zur Bewusstlosigkeit und darüber hinaus. Seine Gefährten fanden ihn am heißen Mittag leblos und überantworteten den Leichnam in Ermanglung besserer Pläne kurzerhand dem Fluß, welcher Dubduks Körper bis in das gelbe chinesische Meer trug.

Mae-Li erschrak gewaltig, als sie bemerkte, wie es nicht Ihr Dubduk gewesen, den sie herzinniglich geküsst hatte. Noch mehr erschrak sie aber, als die Kunde vom tragischen Ableben des Geliebten das Haus der Familie erreichte. Noch zur selben Stunde ergraute ihr kohlrabenschwarzes Haar. Darüber nun war Georg sehr betrübt, weil die Angebetete jetztnicht mehr jenem Bildnis entsprach, welches er sich von ihr gemacht. Sofort beschloss er, Mae-Li zu verlassen. Schon am nächsten Morgen reiste der Enttäuschte gen Macedonien ab. Das alles war verderbliches Werk Heras, welche Hermes zu kränken gedachte - und diesen ihren Zorn auf dem Rücken der Sterblichen plante und austrug. So ist es Sitte seit Zehntausend Jahren - und die Sänger berichten darüber mit trauernder Stimme und eindringlichen Versen.

Es hatten sich also nur die Viren Georgs mit den Viren der Mae-Li vermischt - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Eine neuer Clan war dabei entstanden .... Wir wollen ihn mit dem dreiundzwanzigsten Buchstaben des griechischen Alphabets "ξ-Mutation" nennen (Xi-Variante). Die Viren aus dem Fledermauskot, den die Streitgöttin Eris der Gesundheitsgöttin Hygieia in ihren Äther gegen die Volksdummheit mischte und die mit dem Atem des Hermes in die Nase der Mae-Li und später von dort aus in den Mund des Georg gelangt war auf der einen Seite. Auf der anderen die Wildform aus der Flughundhöhle im Gebirge. Sie hatten sich nunmehr miteinander vermählt - das ergab einen neuen Stamm. Hundertarmige Kugeln waren auf diese Weise entstanden - zu Tausenden wuchs von Minute zu Minute ihre Schar. Unsichtbar, aber doch vorhanden. Winzig klein - deshalb nennen wir sie Nanohekatonchairen bzw. Zwergtitanen. Im nächsten Beitrag erfahrt ihr, was diese kleinen blauen Kugeln anzurichten gedenken. Eines aber ist jetzt schon klar: Sie werden sich einen Gebieter suchen. Oder eine Gebieterin …