Hermes, dich will ich besingen,

den Sohn des großen Kroniden

und Liebling Majas, der Nymphe.

Im schattigen Dunkel der Höhle

barg sich der Vater der Götter

und eint’ sich der lockigen Schönen -

heimlich vor Hera, der Gattin

und uns, den sterblichen Menschen.

Lass, Spross des Zeus’ und der Maja,

dich deshalb begrüßen,

weil du uns Bringer der Klugheit

und Lehrer verständiger Worte geworden.

Begleitest die Reisenden,

täuschst die uns Täuschenden -

und bindest die Schuh dir verkehrt an die Füße.

So führst in die Irre du Schergen und Büttel.

Ein Beispiel den Menschen.

Als feiner Nebel senkte sich die aus Ätherwellen und Giftstoffen bestehende Aerosolwolke auf den Erdkreis nieder. Hüllte zuerst die Gebirge des asiatischen Kontinents ein. Ganz langsam infiltrierte der in das Elixier gegen Volksdummheit eingebettete Fledermauskot die Vegetation, dann den Ackerboden und schließlich die Grundwasser führenden tieferen Erdschichten. Etwa so, wie der Früh- und der Spätregen, von dem der Herr Jesus in seinem Gleichnis vom geduldigen Bauern spricht, das Feld feuchtet und die Frucht hervorbringt, verbreitete sich der teuflische Unflat in der breitgebrüsteten ewigen Gaia. Das war nun sehr schlimm. Bedenklich, weil von den Menschen unbemerkt - niemand schöpfte irgendeinen Verdacht. „Stille Nacht, dunkle Nacht, alles schläft - eine wacht: Eris, die Göttin der Zwietracht.“ Sie, Eris, will den Streit, den Zwist. Das, was uns eben gerade geschieht, das ist ihr Werk. Sie denkt und plant in großen Zeiträumen. In riesigen Zeiträumen. Zeit ist ihr nur wie Raum und Raum ist ihre unendliche Zeit. Jenes, welches sie vor 2.900 Jahren gesät, geht als Drachensaat für uns heute auf. Es keimen aus den Zähnen ihrer fledernden Mäuse und aus dem Kot der sie begleitenden Flughunde viele giftigen Unsinne, die alle Welt gegenwärtig außer Rand und Band geraten lassen.

Eris steht weder auf der Seite der Götter, noch auf der der Menschen. Sie steht nicht auf der Seite Coronas und nicht auf der Georgs, welcher sich unsterblich in das Mädchen Mae Li verliebt hat - so sehr verliebte, dass er sie mit dem schönen Namen Corona rief. Eris steht immer nur auf ihrer eigenen Seite. Sie ist die, die nur dann bestehen kann, wenn die anderen untergehen. Aber - sie hat einen Feind. Einen besonderen Feind. Das ist Hermes, Sohn des Zeus und der Maja.

Hermes flog gerade von Macedonien aus nach Jakutsk, der kältesten Stadt der Welt. Hermes hatte nämlich mit dem Musenführer Apollon gewettet, dass der Temperaturunterschied von Macedonien zu Jakutsk genau 89 Einheiten betragen würde - doppelt soviele Töne plus einem also, wie das Instrument, dass er Apollon am Tag nach seiner Geburt geraubt, besessen hatte. Ihr kennt die Geschichte mit der Schildkröte und den Bronzesaiten sicher noch aus der Schule? Apollon bestritt diese Zahl, weil er sich unangenehm an den Betrug seines Konkurrenten erinnert fühlte und meinte in einem Anfall aus Leichtsinn, der Unterschied zwischen beiden Städten betrüge nur 59 Einheiten. Die beiden Götter stritten lange miteinander und einigten sich schließlich darauf, dass derjenige, der die Wette verlieren würde, dem anderen ein Musikinstrument bauen müsse, das genau die gewettete Zahl an klingenden Saiten weniger eine Saite aufweisen müsse. Götterwetten sind oft komisch. Also - wenn Apollon gewönne, müsse Hermes ein Instrument mit 58 Seiten bauen, wenn Hermes den Sieg davon trüge, solle Apollon ein 88-saitiges Instrument abliefern. (Zählt einmal die Tasten an euerm Pianoforte - dann kennt ihr den Sieger.)

Hermes flog nun eben gerade nach Jakutsk und querte die asiatischen Trockensteppen in genau demjenigen Moment, als das Aerosol der Eris sich über dem Gebiet der Junggar Gobi auszubreiten begann. Der Gott musste - obzwar ein Gott - heftig niesen und sich gleich darauf tüchtig schnäuzen. Zu diesem Zwecke klappte er die Flügel an seinen Sandalen ein und landete auf der Erde. Er nahm die Tarnkappe ab und putzte sich die Nase mit einem Blatt vom Ginkgobaum. Als er sein Werk vollendet hatte, vernahm er das Weinen einer jungen Frau. Und - das war die von Georg Corona genannte Mae Li. Hermes verwandelte sich in einen alten chinesischen Mann mit Schnurrbart und rundem Dreieckshut, trat auf das Mädchen zu und fragte nach dem Grund ihres Kummers. Das Mädchen gestand dem Alten seine Liebe zu dem einfachen Tagelöhner Dubduk und erzählte die Geschichte von dem Liebesverbot, dass ihr Vater in Bezug auf den Dubduk befohlen und verhängt hatte. Hermes, der selber verschiedene Liebschaften hat, aber Männer und Frauen gleichsam entweder gut oder blöd findet, hatte genug Mitleid, sich das Ding zu merken. Er versprach dem armen Mädel, er wolle sich beim Schicksal drum kümmern und machte sich alsbald wieder unsichtbar, bevor er davon flog nach Jakutsk, denn die Wette galt! Das Thermometer war schon auf etwa 10 Grad gefallen. Das Mädchen blieb konsterniert in der Wüste stehen und starrte in den Himmel, wohinein sie den alten Mann verschwunden wähnte.

Nur nebenbei - die Ostmission der ersten Christen machte sich an den Nachfahren der Mae Li - Corona fest, und besonders die Geschichte der Himmelfahrt Christi wurde von der frühen - inzwischen aber längst zum Islam gezwungenen - orientalischen Kirche in China favorisiert. Das Taschentuchginkgoblatt des Hermes war aber zurückgeblieben und das Mädchen drückte es an sein pochendes Herz und küsste dasselbe inniglichst. So geschah es, dass die Medizin gegen die Volksdummheit zugleich mit dem Fledermauskot durch den Mund-Nasenraum der Corona eingeatmet wurden und nun das Ihrige zu tun begannen. Das Mädchen hatte aber auch den Speichel und Rotz des Gottes eingeatmet - und so hielten sich der Kampf gegen die Dummheit, Bosheit und Göttlichkeit in dieser seltsamen Mischung die Waage und begannen ihren nicht enden wollenden Kampf und dadurch entstandenen allerlei autoallergische Reaktionen, die sich mit den entgegengesetzten Reaktionen immunologisch überkreuzten und gegenseitig verdrängen wollten. Damals entstand auf diese Weise das Immunsystem bei den Menschen, das wahrhaftig von seiner Natur her göttlich ist, wenn man ihm nur vertraut.

Hermes selbst war inzwischen weitergeflogen und in Jakutsk angelangt. Das Thermometer, mit dem der Gott in Macedonien bei Plus 44 Grad gestartet war, stand nun tatsächlich auf einem Wert von Minus 45 Grad. Hermes machte ein Gedankenbild vom Gradschein, wie man die Skala liebevoll damals noch nannte und sandte das dadurch entstandene Eikonion via Iris zu Apollon, der daraufhin mit Hilfe des Hephaistos die Urform unseres heutigen Pianofortes baute. Das aber ist eine andere Geschichte. Für uns ist nur wichtig, dass wir wissen, wie Corona-Mae-Li die erste Kontaktperson gewesen ist, die das Erisische Aerosol eingeatmetet hatte. Bzw. die zweite. Denn der Erste war ja Hermes gewesen - der das böse Gift aber zusammen mit seiner göttlichen Aura immAugenblick des Schnaubens versah. Und das ist unser Glück, wie ihr im nächsten Beitrag dieser durchaus tiefsinnigen, weil wahren Narration erfahren werdet. Das nächste Mal geht es um Hera! Und es wird hart!