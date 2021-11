CAPUT I. 1 Dies ist die Geschichte Loschems des Sohnes der Enimah. 2 Es begab sich zur Zeit, da Sobekhotep herrschte über den Erdkreis im vierzehnten Jahre und dritten Monat seiner Regierungszeit. 3 Da erweckte der Alte den Menschenkindern einen starken Widersacher, den ließ er anwachsen im Lande Codiv, den Sohn der Conora und redete also mit ihm: 4 „Fahre hinaus in Hütten und Paläste, sie alle zu würgen: Reiche und Arme, Kluge und Törichte. 5 Auf denn und ermanne dich, - ängstige die Menschen groß und klein, damit sie erkennen, dass ich der Alte aller Tage bin.”

6 Da fuhr Codiv aus mit seinen Brüdern und Schwestern - als Legion begann ihre Schar und war bald jenseits der Zahlen. 7 Jammer und Klage kam über bei den Behausungen der Menschen, in Hütten und Paläste von groß und klein, arm und reicht, klug oder töricht. 8 Alle fielen sie in Verwirrung des Geistes, sie beschlossen, der Luft hinterher zu schauen und getrauten sich nicht, dabei zu atmen. Keiner vermochte mehr, irgendeine Last zu heben und ein jeglicher sank stracks dort zu Boden, wo er eben noch gestanden. 9 So sehr ängstigten die Menschen sich - dass keiner den anderen sehen wollte, niemand mochte mit seinem Nachbarn reden, Theater und Arena blieben leer. 10 Ein jeder hängte sich Lappen und Fetzen vor Nase und Mund, dass Codiv nicht möchte auch eindringen in Rachen und Lunge. Sie tranken bittren Absud und stachen sich die Jauche von Zwergen mit Nadeln unter die Haut, dass sie nicht etwa stürben. 11 Lust und Freude erstarb auf den Straßen und Gassen, kein Gewürz kam mehr mit Schiffen aus Indien zum Hafen der Kreter - und süße Früchte fuhr man nicht mehr von Afrikas Stränden zur Stadt Sobekhoteps. 12 Wehklagen und Geschrei erhoben sich allerorten. Keiner mochte die Kindlein lehren, niemand Greise und Sieche betreuen. 13 In den Tempeln gar verstummte der priesterliche Singsang. Das alles aber war Codivs Werk. 14 Sein Bildnis ist das einer Kugel, innen und außen mit Hörnern beschmückt. Weil nur winzig an Gestalt, ließen ihm die Großen der Stadt wuchtige Altäre errichten, druckten sein Antlitz auf Papyri und bedeckten Häuserwände und Schrein mit schrecklicher Fratze. 15 Es gab kein Entrinnen vor dem Angesicht Codivs, und die Menschenkinder verneigten sich im Geiste Tag und Nacht vor ihm und seiner Priesterschaft.

16 Als aber zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit um waren, reute es den Alten, dass er Codiv hatte ausfahren lassen über alles Land. Und er erschien als Allmächtiger dem Loschem im Traume, einem Sohn der Enimah, und sprach zu ihm: „Loschem.” 17 Der antworte und sprach: „Siehe, hier bin ich!” Und er sprach: „Reiße ab die Bildnisse meines Dieners Codiv von allen Mauern und entferne seine Ascheren und Opferaltäre aus der Mitte der Städte. 18 Wirf fort alle Fähnchen und Mundwimpel und zerstoße die glitzernden Gläschen mit Zwergenjauche, denn zum Greuel sind sie geworden vor mir. Lasse die Menschenkinder auf dem Erdball wieder ihre Lieder anstimmen und zerbrich die spitzen Nadeln, mit denen sie sich stechen. Verkünde, dass die Not ein Ende haben muss, wenn man sie selber beendet.

19 Loschem aber, der Sohn der Enimah, fürchtete sich vor den Oberen der Stadt und den Priestern Conoras und sprach also zum ihm: „Wer bin denn ich? Nur ein Namenloser! Allein meine Mutter Enimah ist ohne Angst, ich aber bin nur ein Knabe und zittere im Sturmwind wie ein Blatt. 20 Da sprach der Alte: „Fürchte dich nicht, du Namenloser, ich will von der Kraft deiner Mutter nehmen und sie mit meiner Stärke vereinen, so dass dir nichts Übles widerfahren wird. 21 Da fuhr seine Kraft und die Stärke Enimahs in Loschem, so dass er abriss die Bildnisse Codivs von allen Mauern und entferne seine Altäre aus den Städten. Und die Mundfähnchen warf Loschem fort und die Gesichtswimpel, auch zerstieß er die glitzernden Gläschen mit Zwergenjauche, denn zum Greuel waren sie geworden dem gesamten Erdkreis. 22 Loschem hieß die Menschenkinder Lieder anstimmen und zerstieß die Nadeln, mit denen sie sich gepeinigt hatten. Und verkündete, dass die Not zum Ziel kommt, wenn man sie beendet.

aus "Tage und Werke Loschems, der vor Sobekhotep steht" (Caput I, 1-22)