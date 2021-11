Caput II.

1Als nun Anhor Anat ihren Sinn bekehrt und den Scharen Codivs befohlen hatte, nicht mehr Hand an die Menschenkinder zu legen, ward deutlich, wie groß der Schaden geworden auf dem Erdkreis und das Unheil gewachsen überall im Lande. 2Helden und Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Vornehme, Hauptleute und Hochangesehene, Ratsherren, Kunstverständige und Zaubereikundige hatten sich dem Kulte der Conora gemein gemacht und taugten nichts mehr. 3Dem Geiste nach Knaben geworden, hatten sie auf Jahre ihren Mutwillige an Freund und Feind nach eigenem Gutdünken ausgelassen: Der Freund hatte den Freund verraten, das Kind stund wider den Greis, und der Geringe fuhr gegen den Vornehmen auf. 4Alle kundigen Wundärzte waren vertrieben und die Gottlosen der Völker Gebieter geworden! Bübische Zwingherren und alberne Weiber beherrschen nun die Nationen! Und viele Verführer hatten jene Wege, auf denen man immer gut gewandelt war, unwiederbringlich zerstört.

5Da erging das Wort Anhor Anats zum zweiten Mal an Loschem, den Diener des höchsten Gottes. Und sie sprach: „Loschem!” Und er antwortete: „Siehe, hier bin ich!” 6Und sie redete zu ihm also: „Auf, gürte dich und mustere alles Volk. Lass vor dich hintreten und ein jeglicher soll sagen, was er getrieben hat zur Zeit, als ich die Scharen Conoras über euch kommen ließ. 7Rechne und zähle genau und stelle alles in der Ordnung der Gedanken auf. Und lasse ja keinen beiseite treten, dass er sich nicht etwa davon mache, um seinem gerechten Lohn zu entfliehen.

8Da tat Loschem, wie ihm die Göttin befohlen. Und er ließ hervortreten alles, was Orden und Spangen trug und lesen und schreiben konnte. 9Als aber gekommen war der große Tag der Rechenschaft vor Anhor Anat über die Dinge Codivs, da wollte keiner erscheinen und kein Einziger stellte sich ein. Da sandte Loschem seinen Diener in die Häuser der Helden und Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Vornehmen, all der Hauptleute und Hochangesehene, Ratsherren, Kunstverständigen und Zaubereikundigen und ließ fragen: 10„Warum kommt ihr denn nicht, da doch Anhor Anat euch rief?” Da ließen sie sich alle entschuldigen und ein jeglicher erfand einen Grund für sein Fernbleiben. 11 Als das Loschem hörte machte er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle in das Stadion der Sachmeth und ließ vor sich aufstellen in einer Reihe allesamt und befragte einen jeglichen unter ihnen. 12Und diese Befragung dauerte zwei Zeiten und eine Zeit und eine halbe Zeit und ist aufgezeichnet im Buch des Mae Sachme, welcher als Hüter dem Hause derer vorsteht, die sich winden und wälzen. 13Alle Ausreden und Lügen, Ausflüchte und Entschuldigungen sind hier verzeichnet. Auch die Truglisten der Gelehrten, ihre Täuschungsmärchen, Erdichtungen und Vorspiegelungen, Falschheiten, Rechtfertigungen, Schwindel und Flausen. 14Und wollte man in diesem Buche lesen, müsste man lange leben wie Noah und stark sein wie Simson ...