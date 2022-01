Erich Przywara, ich weiß, der Name lässt sich nicht für alle problemlos aussprechen, hatte sein Gesuch nach Versetzung in die Hölle eingereicht. Ein Engel der fünften Hierarchie war damit beauftragt worden, den Fall zu erledigen. Das im Folgenden aufgeführte Gespräch hat sich tatsächlich so zugetragen:

Engel: Herr Przywara, warum wollen Sie denn fort?

Przywara: Ich glaube, hier schon alles gesehen zu haben.

Engel: Aber der Himmel ist größer als Sie denken, eigentlich wissen Sie das doch auch?

Przywara: Ja, - aber die Apokatastasis findet nicht statt. Damit bin ich nicht zufrieden. Und - ich bin schon lange hier.

Engel: Und da wollen Sie nach vierzig Jahren nun gleich in die Hölle?

Przywara: … haben Sie eine andere Idee?

Engel: Sie könnten ja weiter die Primzahlen studieren ab den Mersenneschen von 2_57.885.161−1 _wird es richtig interessant.

Przywara: Nö, - ich möchte in die Hölle, damit die Apokatastasis angebahnt werden kann.

Engel: Das aber haben schon ganz andere als Sie versucht zu beschleunigen … Origenes, Kusanus z.B. - aber seit der Luther dort unten ist, tut sich nix mehr in diese Richtung.

Przywara: Meine Geheimwaffe kennt dieser Ketzer noch gar nicht. Die alte A.E. habe ich hier oben spezifiziert und überarbeitet.

Engel: Sie meinen die Analogia Entis?

Przywara: Genau. Die neue Version verhält sich zur alten, seinerzeit nur irdischen, Variante etwa so wie die Wasserstoffbombe zum Faustkeil.

Engel: Klingt interessant. Was haben sie denn verändert?

Przywara: Die Dichtungen sind stabiler geworden. Es kann keine Ähnlichkeit mehr entweichen und keine Unähnlichkeit mehr eindringen. Es ist jetzt so, dass immer mehr Unähnlichkeit entweicht - dagegen aber die Reste der Ähnlichkeit zusätzlich durch die feinen Äonenfilter aus Engelshaar diffundieren können.

Engel: Wie haben Sie denn das hinbekommen?

Przywara: Man darf im Umfeld der Haarfilter einfach bestimmte Sachen nur langsam aussprechen, andere hinwieder sehr schnell. Zusätzlich haben wir ein paar neue Begriffe eingeführt, die logisch undzweideutige Mehrdeutigkeiten generieren. Beim Versuch, dieselben im schlechten Sinne zu verstehen, lösen sich die Unähnlichkeiten sofort auf. Beim Versuch, sie positiv im Sinne der Recapitulatio zu begreifen, generiert sich aus dem Nullvakuum eine Mehrheit an Sinn, die die Waage nach oben schnellen lässt. Der berühmte Finger Gabriels, das kennen Sie ja.

Engel: Schnellen - ist das nicht gefährlich?

Przywara: Ich habe übertrieben: Steigen ist der angemessenere Begriff.

Engel: Kompliment. Was sagt der Alte dazu?

Przywara: Er hat genickt.

Engel: Na - dann gute Reise. Da wir aber nicht wissen, ob das Ganze klappt, und Sie da unten selig wieder rauskommen, müssen wir noch ein paar Formalitäten klären, Herr Przywara.

Przywara: Die wären?

Engel: Hier ist ein Fragebogen entwickelt worden. Qualitätsmanagement. Das lässt sich nun nicht vermeiden. Setzen Sie sich doch bitte neben mich auf diese Wolke, es dauert nur ca. 45 Minuten. Sie können ankreuzen von 0 für JA AUF JEDEN FALL bis 7 UNTER KEINEN UMSTÄNDEN. Der Fragebogen ist völlig anonymisiert, sobald Sie ihn mit mir durchgenommen haben und ich Ihre Daten im Anschluss in unser Programm e-celöstis 2.0 eingepflegt habe, haue ich mir auf die Nasenwurzel und vergesse das Ganze ganz schnell wieder. Ich bin ja - wie Sie wissen - der „Engel des guten Vergessens“. Anselm Grün hat mich so genannt.

Przywara: Alles klar, fangen wir an.

Engel: Erste Frage „Meine Arbeit erfordert es, schnell zu arbeiten“ Null bis Sieben. Was meinen Sie, Herr Przywara?

Przywara: Gar nicht. Denker denken langsam, sonst ist es ja kein Denken. Und hier oben ist ja eine Ewigkeit Zeit. Sieben. Oder was? Wie war das noch mal?

Engel: Sieben. Zweite Frage: „Meine Arbeit überfordert mich stark“ Null bis Sieben.

Przywara: Blöde Frage, was soll das sein, Überforderung?

… Während nun der Engel des Vergessens mit dem Vater der Superwaffe Analogia Entis 2.0 den Fragebogen durchnimmt, erläutere ich kurz den Ausgang der Geschichte, denn ich habe nicht soviel Zeit, mich 45 Jahre lang mit dem Fragebogen des himmlischen Qualitätsmanagements zu befassen. Also - Erich Przywara wird tatsächlich aus dem Himmel entlassen, mit einem Transitvisum durch die sieben Spähren hinab bis in den neunten Höllenkreis. Dort wird er durch geschickte Worte und Äquivocationen das Eis zum Schmelzen bringen. Die Sünder Judas, Brutus und Cassius kommen frei und schwimmen auf dem getauten Wasser empor. Sie bekennen ihre Sünden, ihnen wird Vergebung zu Teil. Sie erhalten Zutritt zu den Himmlischen Gefilden und werden mit der Pflege der Stammdaten der im Himmel aufgenommenen Seelen beauftragt. Sie evaluieren die Engel von hinten bis vorn. Diese Aufgabe versehen sie sehr gewissenhaft. Sie bereiten die Übernahme der höllischen Abgründe in den Himmel und deren Überleitung in ein Erlebnisparkcenter vor.

Przywara für seinen Teil bleibt vorerst unten im Inferno. Er sucht den Ketzer Luther, der nicht mit aufgedrungen ist. Dabei dringt der Jesuit bis in die entlegensten Gefilde der höllischen Sphären vor und sammelt die letzten Unähnlichkeiten von der Unendlichkeitsmembran ab. Er haucht sie an und es werden zur Ehre Gottes kleine Unsichtbarerchen daraus, die sofort in petatonischem Singsang zu frohlocken beginnen. Es klingt und dringt überall durch. Dann singen dieUnsichtbarerchen: „Ein feste Burg ist unser Gott.“ In stark amerikanisiertem Englisch. Von Luther weit und breit keine Spur. Aber keine Angst: Bruder Przywara wird ihn schon auffinden. Notfalls sogar neu erfinden. Denn - die Jesuiten sind schlaue Leute …