„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. “



Dieser Satz gehört zum eisernem Zitatenbestand von Menschen, die sich in der Gesellschaft dem sogenannten noch-bürgerlichen aber auf jeden Fall dem progressiven Milieu zurechnen. Gern nehmen sie jenes Logion Exuperys immer dann her, wenn es aus bestimmten Gründen nicht mehr weiter geht – man aber aus gutem (besser: aus schlechtem Grund) diese Gründe nicht sehen will. Sich dafür aber lieber hinaus auf´s Meer vertröstet, wo nichts anderes ist als der Untergang und vorher der Abschuss durch den Feind.

Ja, – von Exupery, der gestern seinen 120. Geburtstag feierte, stammt der Satz mit dem Schiff und den Männern der Sehnsucht. Exupery ist bekanntlich jener Flieger, der eigentlich kein Flieger war. Den wollte man nicht haben in der Luft, denn er ist durch fast jede Prüfung erst mal durchgerasselt. Trotzdem fühlte der Mann sich zum Überflug berufen und hat alle möglichen und unmöglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um letztlich immer wieder aufsteigen zu können. In langen Wartezeiten zwischen Gelegenheits-Flügen hat er Geschichten geschrieben. In Gedanken war er in der Luft – nie auf der Erde verortet. Das alles ist in seinen Biographien nachzulesen – eigentlich reicht aber auch der WIKIPEDIA-Artikel.

Exupery? Seine Verdienste dürfen nicht gelästert werden. Er war so ein technischer Pegasus des 20. Jahrhunderts. Wer denkt nicht an ihn, wenn eine Cessna beruhigend über ihm im Blau brummelt. Antoine – meine ganze Verehrung gilt Dir! Du warst ein frühvaterloser hochproblematischer Mensch. Deine Frau, im Sinne des Problem-Seins nicht minder begabt als Du selbst, hast Du als Mann im Flugzeug quasi „entführt“ - ihr in den Lüften den Heiratsantrag gemacht und damit gedroht, das Flugzeug abstürzen zu lassen, wenn sie „Nein“ sagen würde.

Wer schon möchte nicht mit so jemandem die Rollbahn ins Ferne wenigstens in Gedanken betreten? Das Flugzeug, in dem Exupery abgeschossen wurde, war eine schwere zweimotorige P-38, im Luftkampf gegen die wendigeren einmotorigen Abfangjäger ohne Chancen. Exupery fühlte sich im Cockpit der modernen, schnellen und sehr anspruchsvollen Hochleistungsmaschinen nicht besonders wohl, er liebte die romantischen Doppeldecker. Warum er überhaupt an diesem Tag unterwegs war, ist bisher nicht aufgeklärt. Geben wir die Schuld am besten dem Schicksal, das nach ihm Sehnsucht gehabt hat. Es gibt die Vermutung, der Autor des kleinen Prinzen hätte eigenmächtig Aufklärungsfotos von Marseille machen und so seine weitere Verwendung bei den Luftstreitkräften erzwingen wollen, obwohl er damals schon ausgemustert gewesen war. Wie dem auch sei – das Problematische hört nie so richtig auf. Eher ein Abenteurer und kein disziplinierter Flieger?

Von diesem bewundernswürdigen Autor stammt also der oben zitierte Satz, der in allen möglichen Anthologien abgedruckt ist – und der auch gern einmal in kirchlichen Kreisen zitiert wird: „Man müsse Männer die Sehnsucht nach dem fernen Meer lehren und nicht Baupläne erstellen, wenn man ein Schiff bauen wolle.“ Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, ist da nicht nur Wahres dran. Aber viel Sehnsucht nach Gefährlichkeit. Ein Schiff zu bauen erfordert Baupläne, Detailwissen und Verantwortung. Und die Kirche ist ein sehr, sehr großes und wertvolles altes Schiff. Eine geniale Chimäre aus Luft- und Wasserfahrzeug. Noah jedenfalls hat von Gott nicht die Droge Sehnsucht gespritzt bekommen, sondern einen Bauplan erhalten: 30-300-50 Ellen. Nicht nur gefühlte Verantwortungssehnsucht, sondern wirkliche Verantwortungsübernahme – wer kennt den Unterschied. Die Sehnsucht nämlich ist eine der trügerischsten Süchte, die es gibt. Sie führt nicht selten vorhersehbar ins Verderben – der Falter stürzt ins Licht, der Lemming über den Rand und das Erprobte treibt rettungslos hinaus in den leeren Raum, der dann Erprobungsraum genannt wird. Dass die Sehnsucht Exuperys immer wieder hofiert wird, liegt daran, dass die Werke der Sehnsüchtigen sich selten kontrollieren lassen können, da die Sehnsuchtsverfallenen stets irgendwo im Unbegrenzten landen und dort, oft ohne Protokoll abgegeben zu haben untergehen. Führungspersonen und Politikerinnen der Sehnsucht – das ist so etwas wie ein Löwenzirkus ohne Gitter zwischen Darstellern und Publikum – zumindest eine hochgefährliche Angelegenheit. Wer sich auf dem Weltmeer nur von Sehnsucht leiten lässt, ist verloren. Das gilt auch für das Reich der Lüfte, und des Geistes. Ok, – es gibt Ausnahmen: Columbus und Jona. Beide aber hatten die Sehnsucht, aufs Festland zu gelangen. Wer mit Leuten fährt, die ohne Baupläne auf der Sehnsuchtswelle surfen, ist verloren. Kapitäne sollten weniger Sehnsucht haben, dafür aber Sachkenntnis über die Wirklichkeit des Abgrunds besitzen: „Denn unter uns liegt’s Bergetief, / In purpurner Finsterniß da, / Und obs hier dem Ohre gleich ewig schlief, / Das Auge mit Schaudern hinunter sah, / Wies von Salamandern und Molchen und Drachen / Sich regte in dem furchtbaren Höllenrachen. / Schwarz wimmelten da, in grausem Gemisch / Zu scheußlichen Klumpen geballt, / Der stachlichte Roche, der Klippenfisch, / Des Hammers gräuliche Ungestalt, / Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne / Der entsetzliche Hay, des Meeres Hyäne.“ (Schiller: Der Taucher)

Zu den Dingen, die man nicht tun darf, ohne u.U. einen Shit-Storm zu erzeugen, gehört auch, den Flieger Antoine de Saint-Exupéry zu kritisieren. Das darf man nicht machen. Auch nicht Käthe Kollwitz und Ernst Barlach – sie alle und viele andere mehr gehören zum Kreise der Unantastbaren. Man muss sie mögen. Wer hier in Verdacht gerät, sich anders entscheiden zu wollen, der hat keine Ahnung – und das Recht zu reden verwirkt.

Trotzalledem … Aus dem Cockpit heraus behaupte ich mal so auf die Schnelle: Niemand lehre die Sehnsucht nach einer Sehnsuchtskirche. Freilich - sicher brauchen manche irgendwas, was die eigenen mentalen Leiden beruhigt. Aber da soll man doch eher die cinematographischen Institute besuchen oder Rosamunde Pilcher lesen. Nimmt man an den Feiern ehrlicher alter Agenden-Gottesdienst teil, hat man mehr getan. Der Gottesdienst nämlich macht Schluss mit Sehnsuchtsdrogen. Die Sehnsucht nach einer „Kirche der Sehnsucht“ ist die unwirksamste Droge, die es jemals gegeben hat. Kirche ist nicht Sehnsucht. Süchte werden durch die Kirche beendet. Genau das macht auch die Schwierigkeit aus, welche evangelische Protestanten öfter beklagen: Wir spüren recht schnell, wo die Betäubung anfängt. Aber darüber kann man sich auch freuen.

„Male mir ein Schaf!“ bittet der Kleine Prinz den Flugkapitän, der auch Autor war. Der Gebetene malt – malt das Schaf in eine Schlange hinein. In der Schlange ist das Schaf. Alle kennen das Bild, mit dem „Der Kleine Prinz“ anfängt? Das Schaf ist tot. Vorsicht – Exupery. Wäre er nicht abgeschossen worden, wann wäre er zum letzten Mal abgestürzt? Wer über der Wüste abstürzen will, steige ein - in die „Kirche der Sehnsucht“.

Und? Sicher ist das alles total übertrieben. Aber in der Übertreibung zeigt sich nicht selten, wohin eine Sache – von untergründigen Strömungen angetrieben – zu treiben droht. Insofern bitte ich jetzt besonders diejenigen um Entschuldigung, denen ihr Lieblingsautor eben in’s Zwielichtige getaucht wurde. Suchende mögen weiterhin gern in den Werken des großen Fliegers blättern, denn er wusste viel über Kameradschaft und Männerfreundschaft zu sagen - und hatte bei den Jesuiten und Marianisten im Internat seine Jugend zu bestehen. Ich habe ihn immer sehr gerne gelesen. Wer fühlte sich nicht erhaben und abenteuerlich mit dem Prinzen, der einen Fuchs und eine Rose zu Gefährten erkor? Coelho und Khalil Gibran sind seine kosmischen Zwillinge. Wenn nun klar geworden ist, dass die Wirklichkeit des Schiffes, das sich Gemeinde nennt, auf seiner Fahrt nie nur durch Abenteurer gelenkt werden darf, soll es von dieser Stelle an gut sein – und wird man mir dieses Pamphlet vielleicht sogar gütig verzeihen.