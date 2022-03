"Komm, wir machen uns was vor!" Die Hand, die wir da sehen, ist Margots. Das Langnese-Glas ist von Langnese (aus dem Westen). Und von oben wird gerade etwas in dieses leere Glas eingefüllt: Honigbärchenhonig (aus dem Osten). Von der lockigen Verkäuferin (Anna Loos) in der praktischen KONSUMVERKAUFSSTELLE Lobetals vor wenigen Minuten erst erworben. Der kleine brave Pfarrerssohn Kornelius lief im Auftrag der Frau Honecker.

Während Erich Freude an Zitronensaft hatte, aß Margot gerne Honig. Es durfte aber nicht der einfach ehrliche Zonenhonig, sondern musste „richtiger” Honig aus den Waben des Westens sein. Ein Topf mit Langneseetikett, gefüllt mit dem süßen Honig der SBZ lässt den Selbstbetrug schnell vergessen. „Komm, wir machen uns was vor!”

Das geht auch heute noch. Was draußen drauf steht, muss innen nicht immer drin sein. Zum Beispiel „Deutsche Demokratische Republik.“ Der erste Buchstabe in dem Kürzel DDR war wahrscheinlich noch der authentischste. Denn Demokratie? Und Republik? Was war denn mit dem Volk? Und wer bestimmt denn über die res publika? Viele, die heute diese beiden Worte wie Monstranzen vor sich her tragen und für sie mit heilig gespitzten Mündern dies und das lobhudeln, haben ja überhaupt gar nicht begriffen, was im Inneren dieser Worte steckt! Denen allen könnte Margot als Schutzheilige gelten.

Margot füllt Osthonig in das Westglas. Ohne die Schwerkraft Gottes könnte sie das nicht schaffen. Die Frau sieht sich bei diesem Opus Magnum ängstlich um. Das Werk der Honigumlügung geschieht zudem im Badezimmer, wo auch der Schminkspiegel hängt und unter der Klobrille der Orkus für alles das, was nicht mehr gebraucht wird, sich aufsperrt. Gut gemacht!

Aus der liebevoll designten Honigbärchenform (Plaste und Elaste aus Schkopau!) rinnt der goldene Seim behäbig in die eher nichtssagende Form des altbundesdeutschen Behälters. Margot geht heimlich vor. Sonst merkt der Gatte den Fake. Denn Erich wird in diesem Film als Wissender dargestellt. Sie selber - Margot - merkt den Betrug nur in dem Moment, in welchem er sich durch ihre schmale Hand eben vollzieht. Sie merkt sich die Selbstbelügung aber nicht lange: Denn das Glas mit dem bundesdeutschen Etikett gaukelt ihr vor, was sie gern glauben machen will. Wie im Film, so oft im Leben und der großen Politik …

Ein makabres Spiel, das die ehemalige DDR-Königin mit dem Nektar der Bienenköniginnen treibt. Lasst euch nichts vormachen! Wehe allen kleinen und großen König*innen, die ihr Volk schlecht regieren. Wehe allen, die die Völker betrügen. Wehe denen, die den Honig stehlen. Und wehe den falschen Imkern. (Ich persönlich hätte den Honig aus dem Westglas in das Ost-Bärchen gegeben. Denn Bären essen Honig gern - und sind schwerer zu betrügen als leere Behälter.)