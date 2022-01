Vor einhundert Jahren erschien Hermann Hesses Büchlein "Siddharta". Sieben Jahre später beginnt er mit dem letzen großen Roman: "Das Glasperlenspiel." Der Meister des Glasperlenspiels Joseph Knecht übersetzt in Hesses Roman einen von Albertus Secundus stammen sollenden kleinen lateinischen Text: „Denn mögen auch ... für leichtfertige Menschen die nicht existierenden Dinge ... verantwortungsloser durch Worte darzustellen sein als die seienden, so ist es doch für den gewissenhaften Geschichtsschreiber gerade umgekehrt: Nichts entzieht sich der Darstellung durch Worte so sehr und nichts ist doch notwendiger, den Menschen vor Augen zu stellen, als gewisse Dinge, deren Existenz weder beweisbar noch wahrscheinlich ist, welche aber eben dadurch, dass ... gewissenhafte Menschen sie als seiende Dinge behandeln, dem Sein und der Möglichkeit des Geborenwerdens um einen Schritt näher geführt werden.“

Zugegeben, - Hesses Roman „Das Glasperlenspiel“ wartet mit Herausforderungen auf. Aber wer den "Siddharta" gelesen hat, wird durchhalten. Als ernsthafter Glasperlenspieler darf man die Flinte nicht ins Korn werfen. Gerade das aber geschieht leider so häufig auch dort, wo unserer Kirche Verantwortung für die nichtsichtbaren Dinge aufgetragen worden ist. Die Präzision im Denken, die Beharrlichkeit und Mühe, gerade über das zu reden, was nicht gleich von allen sofort verstanden werden wird - und nicht zuletzt der stoische Mut angesichts der leider zu konstatierenden Trägheit der Vielen, die sich immer sofort abwenden, wenn es schwierig wird - diese drei Untugenden dürfen sich im Raum der Kirche nicht weiter ausbreiten. Weil die Leute es angeblich nicht verstünden, fing man so an zu reden, dass sie es angeblich gleich begreifen könnten. Auf diese Weise wurde den Zuhörern aber schließlich nichts Neues mehr bekannt gemacht - und in Folge dieser Unterforderung versank eine ganze Welt, verkam ein großer Teil der theologischen Begriffsarchitektur und Begründungskunst - und mutierte die einstige ECCLESIA TRIUMPHANS schließlich zu einem jener Vereine, welche ihre Aufgabe darin sehen, irgendwas für irgendwelche benachteiligten Menschen irgendwie von irgendwem zu fordern.

Bei diesem verheerenden inneren Aushöhlungsprozess spielte das Sich-Anbiedern gerade bei den Kritikern der ewiger Dinge - bei den sogenannten Agnostikern - eine große Rolle. Bekanntlich ist der Agnostiker der Zyniker der Gedankenwelt. Er geht immer noch ein Stückchen weiter als der Fuchs in der bekannten Äsopschen Fabel von den Trauben. Während der Fuchs behauptete, die Trauben (welche er auch durch Hochspringen nicht erreichen konnte) wären zu sauer und deshalb wolle er sie gar nicht haben - behaupten die Agnostiker, Trauben seien gar nicht vorhanden. So erübrigt sich auch das Springen.

Wie nun aber Hesse seinen Helden Joseph Knecht sagen lässt, geht es beim Denken! immer gerade darum, die nichtexistierenden Dinge genauso w i e existierende Dinge zu beschreiben, um sie einem Geboren-Werden im Geiste des sich mühenden Menschen anzunähern. Genau darum geht es im Roman und im wirklichen „Glasperlenspiel“. Der Romantitel ist von Leuten, die gedanklich nur kurz springen wollen, oft als Hohn- und Schimpfwort benutzt worden. Genauso wie der Begriff des sogenannten Elfenbeinturms. „Das ist nur ein Glasperlenspiel / wir leben doch nicht im Elfenbeinturm!“ Jedoch - die Elfenbeinturmbewohner und Glasperlenspieler hüten ein Geheimnis. Das Mysterium des Guten, Schönen und Wahren - also des Göttlichen. Sie tun es gern, um davon (auch anderen) berichten zu können. Sie lassen sich vom Tumult aktivistischer Paniker am Fuße des Turmes nicht beleidigen. Denn sie wissen von etwas, das n i c h t niedrigschwellig gemacht werden darf, weil es auf dieser Stufe elend verenden würde.

Spätestens als die Kirche zu mutmaßen begann, die Leute bedürften irgendetwas Niedrigschwelligem, hat sie ihre Botschaft (oft wohl nur aus Feigheit) verraten. Sie hat die Flinte ins Korn geworfen, um nicht als Kriegerin für andere Welten erkennbar und bekämpfbar zu werden. Eine Kirche, die damit aufgehört hat, Glasperlenspielerin sein zu wollen und die nicht mehr gern von unsagbaren Dingen redet (ohne dabei zu vergessen, dass dieselben eigentlich unsagbar sind und rechterdings nur gefeiert werden können), eine solche „Kirche“ wird der Volkssolidarität zwar immer ähnlicher aber wird sich eines Tages nicht mehr viel von den Giordano-Bruno-Leuten aus der Freidenker-Szene unterscheiden. Die Menschen wollen gar nicht Niedrigschwelliges. Im Gegenteil: Sie wollen, dass es das Höhere gibt, und dass sich genau dafür! jemand verantwortlich fühlt. Sie möchten, dass sie selber davon nicht prinzipiell ausgeschlossen bleiben und bei Bedarf im Elfenbeinturm niederknien dürfen, um mit Glasperlen zu spielen - Magister Ludi zu werden, wie Joseph Knecht.

Angesichts der in den letzten Jahrhunderten komplett entzauberten Welt, woran die Kirche mitgewirkt hat, und mit der Anbiederung an eine gedankenlose Modernität um jeden Preis ist das Kind mit dem Bade ausgegossen worden. Nun, - die Welt hat sich zu helfen gewusst und ist mit ihrer unbestimmten Glasperlenspiel-Sehnsucht aus den Kirchenbüchern auf Kinderbücher ausgewichen. Ein Blick in die entsprechenden Regale der Buchhandlungen belehrt rasch: Dort gibt es kaum noch etwas Zeitgenössisches, was nicht mit magischen Hexen, Elfen, Zauberei, sprechenden Tieren und dergleichen daher kommt!

Sonderbar ist - sobald die Kirche anfängt, von derlei Dingen ernsthaft zu erzählen, wie es in den ersten 1800 Jahren ihrer Geschichte selbstverständlich gewesen, rümpfen die Leute die Nase. Wie kommt das? Ich vermute, weil man irgendwie merkt, dass die Kirche ihrem eigenen Theorierahmen mehr misstraut, als sie ihn schätzt. Dass sie diesen Rahmen inhaltlich nicht mehr zu füllen wagt und stattdessen lieber Alltagspolitik je nachdem bekämpft oder unterstützt, was beides genuin eigentlich nicht ihre Aufgabe ist. Wer das Perlenspiel mit ewigen Dingen aus zartem Glas als zu gering ansieht und sich des Ehrenplatzes im Elfenbeinturm schämt, der verfällt schnell der Unart, anderen die Armseligkeit des eigenen Agnostizismus, zu dem man abgestürzt ist, als etwas Wertvolles verkaufen zu wollen.

Die Lösung? Anstatt immer zu fragen, „wie oder was müssen wir als Kirche tun, damit wir die Leute kriegen“ - diese Formulierung kann man leider nicht selten hören - , sollten wir andersherum einmal fragen, „was müssten wir tun, damit die Leute nix mit uns zu tun haben wollen.“ Und genau das! müsste man dann unterlassen. Da entsteht viel Raum und wird sich der Platz zeigen, wo die Kirche hingehört. Alle Lebenszeit, in der man andere politisch belehrte, moralisch diffamierte und in nicht mehr zu überbietender Maßlosigkeit um Surrogate geschlechtergerechter und politisch korrekter Sprache kreiste - diese Zeit stünde dann wieder für anspruchsvolle Glasperlenspiele zur Verfügung. „Nichts ist doch notwendiger, den Menschen vor Augen zu stellen, als gewisse Dinge, deren Existenz weder beweisbar noch wahrscheinlich ist, welche aber eben dadurch, dass ... gewissenhafte Menschen sie als seiende Dinge behandeln, dem Sein und der Möglichkeit des Geborenwerdens um einen Schritt näher geführt werden.“