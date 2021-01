... die Eltern Gottes hatten es schwer. Wollte sich das Kind gar nicht mehr um sie kümmern? Wohl zuviel zu tun mit der Schöpfung? Eltern werden manchmal frühzeitig alt. Sie auch. Ach, der Kummer mit dem Jungen. Wie das nur alles gekommen war? Nun - als Vater einen leichtsinnigen Demiurgen – als Mutter ein unerfahrenes Ding. Da war es plötzlich da ... Schrie, schrie und schrie. Später wollte es noch ein Brüderchen. Aber daraus wurde nichts. (Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.)

Größer geworden schmiss er sich oft auf die Erde. Ihr kennt das. Da brachte der Vater ihm das Schöpfen bei – wie man aus Nichts Etwas macht und dann noch viel mehr. Hierauf wurde es erträglicher. Unendliche Welten entstanden. Eine davon unsere. Nicht die beste … aber immerhin.

Nun fragte Gott, woher eigentlich alles käme - einbeschlossen der eigenen Familie. Die Eltern erklärten es ihm so gut das eben geht: Wenn Vater es zulässt, versteckt die Mutter ein Ei hinaus ins Nichts, dicht an den Rand des Denkbaren. Dadurch wird das Nichts an dieser Stelle mürbe und irgendwie umgekrempelt, so dass das Innere zum Äußeren mutiert bzw. das Äußerste zum Inneren. Genau an diesem Ort nun entsteht etwas wie Gott. So müsse man sich das vorstellen.

Das Nichts umkrempeln! Klingt interessant. Eines Tages versuchte Gott, diesen Urstoff „Nichts“ zu manipulieren. Er machte an einer Seite der Ewigkeit einen Schnitt. Leute, - das war vielleicht ein Geräusch! Und er fügte die beiden Enden um 180° verdreht wieder zusammen. Mit Aithernitkleber aus der Hölle, die damals noch eine Filiale des Himmels war.

Was dabei entstand, fragt ihr? Die Chimaira-Möbius-Schleife. Innerhalb der Schleife wurde alles zum Sein verewigt, außerhalb ihrer verschwand vieles für immer. Da sich die Eltern Gottes gerade auf einem Ausflug ins Weit-Weit-Draußen befanden, verschwanden auch sie. Und zwar auf Nimmerwiedersehen. Gott aber, der jenseits des Nichts auf Messers Schleife balancierte, konnte sich gerade man so festklammern und ging - ihm sei Dank - nicht! verloren.

Das Diesseits der Schleife nun, das ist unsere Welt. Wir wundern uns, täglich darüber, weil etwas ist und nicht vielmehr nichts, können aber jenen Gott hinter der Schleife nicht erkennen. Ihn, der vom Jenseits aus unser aller Abdriften ins Nichts verhindert. Weil er auf dessen Grenze balanciert. Die Eltern Gottes aber sind verschwunden.

Deshalb denken die meisten, der Schöpfer hätte keine Eltern. Aber er hat welche (hatte!) Zugegeben - das Ganze ist schwer vorstellbar. Aber nur für Leute ohne Vorstellungskraft. Hoffentlich könnt wenigstens ihr es Euch ein wenig ausmalen? Seid nicht traurig. Ihr müsst eben Euren Gedanken viel, viel mehr zutrauen. Das ist der Trick. Und die ganze Wahrheit hinter Allem …