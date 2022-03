Im Abspann des Filmes Honecker und der Pastor erscheint nach der Nennung der Schauspieler auch das Kürzel U.V.A. Damit sind wohl hauptsächlich alle namentlich ungenannten Statisten gemeint - also die heutigen Bewohner der ehemaligen Lobetaler Anstalten. Sie geben - sonderbaren Engeln gleich - dem Film ein freundliches Gepräge. Auch die große Jesusstatue im Thorwaldsenstil gehört zu ihrer Schar; weit draußen in der Landschaft steht das monumentale Bildwerk und segnet alle Spaziergänger, die sich auf der einsam herumstehenden Bank niederlassen. Unter allen diesen Statisten fallen besonders zwei Personen auf (siehe Foto oben). Die lächeln staunend und zeigen nach oben in Richtung Pfarrhaus, wo am Fenster Margot und Erich sich gerade kurz unvorsichtigerweise eben hatten blicken lassen. Der deutende Finger der größeren Person erinnert ein wenig an den Zeigefinger von Matthias Grünewalds Johannes, der dem Isenheimer Altar das bekannte Alleinstellungsmerkmal gegeben hat. Die Fingergeste des Täufers will der Film zitieren als "Ecce Homo" ganz besonderen Art.

Was war das für eine Hatz! Lobetal wimmelte ein paar Wochen lang nur so von Journalisten und Reportern. Denn dieses Dorf stellte die ganze Welt auf den Kopf. Jetzt war es endlich einmal auch umgekehrt: Nicht das Schaf ging in die Höhle des Löwen - sondern der Löwe musste in den Stall der Herde. Die Honeckers hatten in ihrem neuen Domizil alles das mitzumachen, worüber sie sonst nur mitleidig lächelten. Sie müssen z.B. an all den Kreuzen stündlich vorbei, von denen es in Holmers Pfarrhaus nicht wenige gibt. Sie müssen die Tischgebete anhören. Erich meint lakonisch: „Es stört uns nicht!” und findet spontan Kurzformeln nichtreligiöser Rede für hochtheologische Begriffe. Er nennt z.B. die Barmherzigkeit Pastor Holmers Solidarität. Nicht ganz falsch ...

Das alles und noch viel, viel mehr beobachten diese zwei Schützlinge, die der kleinen Christenschar in Lobetal anvertraut sind. Friedrich von Bodelschwingh hatte 1905/6 eine Anstalt ans Dorf gesetzt - mit dem großen Auftrag, keinen abzuweisen, für den hier angeklopft wird - und sei es noch so ein armer Teufel. Dass der Teufel irgendwann selber! um Aufnahme bitten würde und sogar die üblichen 35 DDR-Mark Miete zahlen wollte, hätte sich damals keiner vorstellen können. Aber die Geschichte ist voller Kuriositäten. Zwar heißt es: „Natura non facit saltus“ (Die Natur macht keine Sprünge) jedoch mag es sein, dass wenigstens die Geschichte sich manchmal in großen Sprüngen fortbewegt.

Man hört nicht, was die beiden Menschenkinder da unten miteinander beratschlagen. Aber der Ausdruck ihrer Angesichter lässt keine andere Deutung zu als Freude, Staunen, Zustimmung und Einverständnis. Ähnlich mögen die Hirten auf den Feldern in der Nähe Bethlehems ausgeschaut haben, als die Menge der Himmlischen Heerscharen von der Geburt des Gottessohnes im Stall kündeten. Die Person mit der graublauen Jacke hebt dann auch noch die Rechte zum Pioniergruß. Lachenden Munds. Damit ist die Sache perfekt: „Seid bereit, immer bereit.” Jahrelang hörten wir allmorgendlich dieses Mantra am Beginn des Schulunterrichts. Über den Lettern des J&P-Emblems loderte die dreiteilige Flamme. Wir haben es nicht vergessen. Dass das Emblem strukturell die Form eines lateinischen Kreuzes aufwies, sahen wir damals kaum - denn wir mochten diese Organisation nicht, die uns Hass auf die Verwandten jenseits des antifaschistischen Schutzwalls lehren wollte. Und merken erst heute, dass Margot Honecker genau an die Stelle der Pilatusinschrift INRI ihr „Seid bereit” montiert hatte. Damals hieß die erste Vorsitzende des kommunistischen Jugendbundes noch Feist. Umbenennungen und Symbolaustausch - sie pflastern nach wie vor den Weg der großen politischen Lügnereien. Das Emblem der DDR- Pfadfinder deutete ohne es zu ahnen an, was später auch die Kugel des Berliner Fernsehturms aller Welt unübersehbar zeigte: Ein Kreuz. Denn der HERR "lässt seiner nicht spotten" (Galater 6,7) sondern "spottet ihrer" (Psalm 2,4) - und lässt die Wahrheit sogar mit Hilfe der Symbole Ihrer Feinde offenbaren - man muss es eben nur entdecken.