„Alles ist eins.” Ist diese Rilkegedicht bekannt? Vorgetragen von der unvergleichlichen Iris Berben machen die wenigen Worte den Zuhörer eins mit dem Gehörten: Mysterium coniunctionis. Der (hier mit Musik unterlegte) Text verwandelt Menschen in Landschaft und macht Landschaft noch lebendiger, als die Haine, Wege, Felder, Wiesen und Wälder es sowieso schon von Natur aus sind. Die beiden Herren Holmer/Honecker wandeln auf ein und demselben Weg - und in der Ferne kündigt sich der heilige Hain an. Keine Terebinthen - aber immerhin zwei alte Bäume. Die stehen still in der Landschaft und harren der Ankömmlinge. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, welche beide - jüdischer Überlieferung nach - ihre Wurzeln in ein und demselben Grundwasser laben. Weil eben Alles Eins ist ...

"Einmal, am Rande des Hains,

Stehn wir einsam beisammen

Und sind festlich, wie Flammen

Fühlen: Alles ist Eins.

…

Unser Weg wird kein Weh sein,

Wird eine lange Allee sein

Aus dem vergangenen Tag.

Alles ist eins!”

Jan Joseph Liefers Streifen Honecker und der Pastor arbeitet mit mächtigen Symbolen, welche die unbewusste Ikonenwelt am Grunde der menschlichen Seele in Resonanz schwingen lassen. Der in uns latent schlummernde innere Kosmos von Urbildern wird durch die Betrachtung der Filmsequenzen spürbar. Weinen mit Honecker - Lachen mit Holmers.

Zum Beispiel die beiden Bäume am Anfang des Filmes (erstes Bild). Und dann gehen die beiden Männer einen Weg - zu den Bäumen auf zwei Spuren. Und am Ende gehen der Pastor und die Frau Pfarrer denselben Weg. Das ist beides zugleich - die Vertreibung von Adam und Eva (Erich und Margot Honecker) aus dem Scheinparadies DDR - und zugleich ist es so etwas wie eine verfrühte Rückkehr von Eva und Adam (Sigrid und Uwe Holmer). Denn der Weg aus dem vergangenen Tag (wie Rilke dichtet) ist noch lange nicht zu Ende. Er beginnt gerade erst - als Reise in die geheimnisvollen Labyrinthwelt der eigenen Erinnerung, Selbstbewertung und bilanzierenden Buße:

Wie sagt doch Frau Holmer so treffend: "Mich erschüttert, wie weit wir Menschen gesunken sind.Dass einer dem anderen nicht mehr glauben, nicht mehr trauen kann. Dieses Misstrauen vergiftet alles. Davon müssen wir wegkommen. Wenn wir das Vertrauen nicht wiederfinden, dann gehen wir alle zugrunde!"