„Nihil nisi bene de mortuis“(nichts über die Toten reden, außer in guter Weise). Zum Beispiel Erich und Margot Honecker. Professor Ludwig Boerne und der Kommissar Thiel haben einen Film über diese beiden alten Leute gemacht - einen Film, den man als DDR-Sozialisierter einfach gesehen haben muss. Boerne und Thiel sind in Wirklichkeit natürlich Jan Josef Liefers und Axel Prahl. Und sie lassen am Ende des Films eine Bombe platzen: „Ich bin wieder zu Hause!” spricht Erich Honecker wie nebenbei in den schallen Hausflur des Pfarrhauses zu Lobetal. Margot mag es anders gesehen haben - aber sie folgt ihrem Mann ins Unvermeidliche, wie es sich für gute Ehefrauen früher ja auch gehört. Nun sind beide längst tot oder sogar bereits im Himmel?

Aber eigentlich leben sie noch. Ja - „Sie sind wieder da“ möchte man in leichter Abwandlung eines bekannten Buchtitels von Timo Vermes rufen. Beziehungsweise - sie waren nie fort. Ihr Geist blieb lebendig. Und weht weiter durch die Republik - jenen magischen Schemen abgetaner Zauber*innen gleich, welche durch die Hallen von Hogwart geistern.

So richtig böse Rollen gibt es in dem Film eigentlich nicht - außer vielleicht die einer hochspeziellen Spaziergängerin (Judith Steinhäuser), welche am Tor des Pfarrhofs randalierend schreit: „Wia komm wieda sarichda“("Wir kommen wieder, sage ich Dir!“) Aber auch solche Demonstranten waren und sind eigentlich nicht richtig böse. Wir können das Volk von 1989/90 ja ganz gut verstehen. Ganz ohne Demos geht die Chose nicht, ganz ohne Dünger blüht die Rose nicht. Und dass es ohne Weiber in Führungspositionen nicht geht, sagt (um die Ecke herum gedacht) Margot Honecker der leicht bieder wirkenden Pfarrfrau an der Seite Uwe Holmers selbst (Minute 57:22): „Eine Frau kann es sehr weit bringen. Weiter als ein Mann! Aber es hat natürlich seinen Preis.“ Wie Recht sie damit hat, können wir im Fernsehen auch heute immer noch beobachten: Die Frage ist nur, wohin es uns alle bringt, wenn solche Frauen bestimmen dürfen. Der Bildung in der DDR hat es jedenfalls nicht wenig geschadet. Damit betreten wir ein weites Feld. „Unser Gott hieß Margot(t)!“ lautet ein weithin unbekannt gebliebenes Büchlein, dessen Titel aber viel Richtiges in Richtung solcher und ähnlicher Themen aussagt. Dass das Führerpärchen der DDR zum Schluss in einem Heim für Menschen mit Behinderungen leben darf oder muss und hier (laut Honecker) zu Hause ist, hat seinen tiefen Sinn. Vielleicht ist so ein Heim generell alternativlos für Diktatoren und Diktatorinnen.

Seht Euch den Film an - es lohnt sich. Manches ist natürlich überzeichnet. Die Pfarrerskinder etwa singen nicht sauber - sondern wie eben Kirchenchöre manchmal singen. Und auch die familiäre Hausmusik in Lobetal kommt eher recht simpel daher. Aber das ist schon das Einzige, was ich zu bemängeln hätte. Ansonsten führt der Film tatsächlich in die Abgründe des Schicksalshaften - etwa, wenn man bemerkt, wie Erich und Uwe Brüdern relativ ähnlich dargestellt worden sind: Alte Männer, deren Zeit sich gerade eben zu vollenden scheint - dem einen so, dem anderen so. Auch der sogenannte VOLKSZORN. Da hat sich nicht viel geändert! Es gibt ihn noch, den alten Furor Teutonicus, von dem Heinrich Heine schrieb. Und auch die wunderbare Seenlandschaft Brandenburgs ist noch immer da. Und die gekröpft aufgehängten Kirchenglocken. Sehr viele schöne Details. Sogar der Reden Erichs wird Erwähnung getan. Anlässlich des Geburtstags von Uwe werden sie ihm als Präsent aus der Hand des abgetanen Staatslenkers überreicht. In bibliophilem Zwergformat steht der Schuber vielleicht bald im Amtszimmer des Geistlichen gleich unter der riesigen Lutherausgabe. Oder noch ganz anders - es gibt da draußen vor dem Pfarrhaus noch richtig alte DDR-Mülltonnen aus Blech. Irgendwo wird jeder Pfarrer irgendwann ein Plätzchen finden müssen für politische Reden seiner Zeitgenossen. Ebenfalls unübertroffen ist der Dialog zwischen einem ostdeutschen Heimbewohner und zwei Westjournalisten:

Herr Schimke: Hallo - na, Ihr zwei …

Journalist: Hallo

Herr Schimke: Ich heiße der Herr Schimke. Meine Lieblingssache ist am liebsten Rauchen. Ich rauche immer. Und Du?

Journalist: Ich bin der Conny

Herr Schimke: Ich bin der Herr Schimke. Ich heiß auch so.

Journalist: Kennst Du einen Erich Honecker? Sagt Dir der Name was?

Herr Schimke: Ja. Ja.

Journalist: Wer is’n das. Was is’n das für’n Mann?

Herr Schimke (überlegt): Der ist Präsident. Präsident ist der. Richtig?

Journalist: Richtig!

Herr Schimke: lacht

Journalist: Und wo ist der jetzt?

Herr Schimke: Der ist da. Na, - der ist hier. In Lobetal ist der. Aber manchmal ist der auch im Fernsehen. Aber da winkt er immer nur. Der raucht nicht da. Da hat er keine Freude dran. Und Du?

Journalist (reicht eine Schachtel ERNTE 23 rüber): Hier - kannst alle behalten. Na nimm!

Pfleger (taucht auf): Da sind Sie ja, Herr Schimke! Wir müssen frühstücken.

Herr Schimke umarmt den Journalisten und küsst ihn …



Es gibt im gesamten Film sehr, sehr viele schöne und geniale Einstellungen. Zum Beispiel diese, wie Margot mit geneigtem Haupt - und darin gleicht sie magdalenenhaft einer mittelalterlichen Büßerfigur - neben dem Text eines inzwischen fast unbekannten Kirchenliedes in sich zu gehen scheint. Der Text (gesetzt in deutsche Fraktur und zu singen nach der Weise BEFIEL DU DEINE WEGE) ist an der Wand deutlich zu sehen:

Laß fahren deine Sorgen,

du änderst nicht dein Los;

das Heut ist dein, das Morgen

trägt Gott in seinem Schoß.

Und wie er's wird gestalten,

ergründen kannst du's nicht;

doch glaubst du an sein Walten,

so gehst du auch im Licht.

Und was er dir mag senden,

du trägst es still und gern;

kommt es doch aus den Händen

des besten aller Herrn.

Nie kann dein Morgen trübe,

dein Abend dunkel sein;

denn deines Gottes Liebe

gibt ihnen hellen Schein.

Aber ansonsten war und ist die Margot wirklich schlimm. DDR-Sozialisierte könnten beim Betrachten des Filmes von manch unangenehmem flashback heimgesucht werden. Auch wenn sie im Verlauf des Filmes immer weicher rüberkommt, bleibt sie doch eine böse Frau, der man hätte kein Amt geben dürfen. Und so ist Margot sicher nicht ganz im Himmel, sondern dient noch ein paar Jahrtausende auf den unendlichen Schleifen des Läuterungsberges ab, was die Insassen des Torgauer Jugendwerkhofs über ihre Untaten zu berichten wissen. Wer für Margot beten will - hier sind die Worte dafür: „Kürze ihre Wartezeit.“ Denn auch sie hat ja einen Schutzengel, wenn wir denn die Frömmigkeit der Familie Holmer ernst nehmen, was wir unbedingt tun sollten. Erich dagegen hat schon die goldene Harfe und den Palmzweig verliehen bekommen. Denn wenn er wirklich so war, wie der Film ihn zeigt, hat man Mitleid mit dem Dachdecker aus Neunkirchen. Jedoch sollte man sich vorsichtig klar machen, dass Mitleidstränen für die Honeckers auch bedenkliche Anzeichen jenes Syndroms sein könnten, welches die Gedemütigten sich unbewusst immer wieder an ihre Peiniger*innen ausliefern lässt (Stockholmsyndrom). Insofern gilt der Satz, mit dem wir ganz oben diesen kleinen Beitrag begonnen haben, nur cum grano salis.

(zum Film in der ARTE-Mediathek https://www.arte.tv/de/videos/099583-000-A/honecker-und-der-pastor)