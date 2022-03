Erich - ja, Du bist's. Dich hab ich vernommen! Von "Vernehmung" redeten seine Büttel und Schergen sehr oft. Auch von "Zuführung" und "Klärung eines Sachverhalts." Erich Honecker soll hier jetzt selber ein wenig vernommen werden - Gott hab ihn selig und sei uns allen gnädig! Gerade (siehe Screenshot aus seinem neuesten Film) nimmt er das allmorgendliche Elixier zu sich. Die Tinktur, Wasser des Lebens, Pharmakon Athanasias: Reiner Zitronensaft aus dem nichtkapitalistischen Ausland. Ein ganzes Schnapsglas voll. Respekt. Auf nüchternen Magen. Das knallt! Aber - jeder darf - zumindest galt das bis vor Kurzem - nach eigener Façon selig werden. Jetzt, im Zeitalter des drohenden Impfzwangs, wird die Wahrheit dieses aus dem Munde des Alten Fritzen stammenden Satzes sich jeder wieder neu erkämpfen müssen.

König Ludwig XIV. hat getanzt - der Staatsratsvorsitzende trinkt. Manch Politiker hat was anderes getrunken als Erich, mancher hat sogar was geraucht bzw. geschnieft. Honecker aber war der Säure aus den gelbgoldenen Früchten nicht abhold. Margot hat sie alle ausgepresst - wie wir in dem derzeit überall diskutierten Streifen von Boerne und Kommissar Thiel beobachten können.

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?

Dahin möcht’ ich mit euch, Geliebte, ziehn!

...

"Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,

Es stürzt der Fels und über ihn die Flut:

Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin

Geht unser Weg; o Vater, laß uns ziehn!"

Mignons Lied (J.W.v.Goethe)

"Unser täglich Brot gib uns heute!" beten wir im Vaterunser. Gib ihm Saures, Erich - dem Magen, damit Du den Tag durchstehst. Jesus hat man am Ende der Lebensbahn auch Saures gegeben - Essig. Hier ist darüber berichtet worden. Wenigstens in diesem einen Detail gleichen sich Dachdecker und Zimmermannssohn. Aber man darf heute nicht mehr einfach alles miteinander vergleichen. Denn sonst verhöhnt man mindestens das Opfer auf der einen Seite des Vergleichs. Diese - inzwischen von allen möglichen Flachdenker*innen als Totschlagargument gebrauchte - Denkfigur von Horkheimer/Adorno wird jetzt auch auf mich fallen. Aber der Honecker kommt in dem Film HONECKER UND DER PASTOR tatsächlich so ein bisschen als Opfer rüber. Als kluger und weiser Mann zurechtgemacht, der in den Fängen seiner wilden Frau nicht so gut sein konnte, wie er es eigentlich wollte - denn die Verhältnisse, die sind nicht so.

Wer sein hohes Auge sieht, wie dasselbe in's Unendliche schweifend, den Säurestoß unten im Magen erwartet, ist an Nietzsches Zarathustra erinnert: "Dein Auge nur, Unendlichkeit - unheimlich blickt's mich an. / So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzugrosses Glück sehen kann! / Segne den Becher, welcher überfliessen will, dass das Wasser golden aus ihm fliesse und überallhin den Abglanz deiner Wonne trage! / Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden. / - Also begann Zarathustra's Untergang." In gestreiftem Bademantel - in gewisser Weise also einem Sträfling gleich - schluckt Honecker seine Vitamine. Die Säure nimmt er dabei in Kauf, wie der Covid-Impfling die Nebenwirkungen. Jeder Politiker zahlt einen hohen Preis für das Amt, das ihn dafür meist nur sehr überschaubar mit Erfolg, Zustimmung und Anerkennung belohnt. Man muss das wirklich wollen - oder lassen. Und vor allem: Man muss es können. Wenn man es nicht kann, dann hilft auch kein Zitronensaft. Auch nicht biologisch und fair gehandelter. Das als kleiner Nachruf auf das Staatslenkerduo von damals und als Warnung für die Führer von heute.

Was dem Zitronenfreund Erich aber geholfen hat, das war der Pfarrer mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Und die Nähe zu den vielen Heimbewohnern. Und das Gebet aus dem Evangelischen Gesangbuch, mit dessen süßer Untergangsmelodie (EG 488:5) der Film von Jan Josef Liefers beginnt:

"Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht; im Todesdunkel bleibe du mein Licht. Es tagt, die Schatten fliehn, ich geh zu dir. Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir!" Dieses Lied wurde übrigens als Letztes auf der Titanic gespielt, als die Kapelle Charleston und FoxTrott nicht mehr für angemessen hielt. Man sollte Text und Melodie kennen - für alle Fälle ...