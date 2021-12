Singe uns, Muse, den Kampf um Corona.

Wie durch listiger Bosheit Gewalt

Welt und Erdkreis zum Narren sich hielten.

Wie dann im Laufe schrecklicher Jahre

die Schöpfung getaumelt zum schwärzlichen Abgrund.

Künde die Mär uns, die schreckliche Fabel,

siehe - wir sitzen und lauschen dir alle.

Und wollen vernehmen, was vormals geschah.

Ist es doch bekannt einem jedem unter uns, wenn er nur ein wenig nachdenken kann, dass alles was ist, vom Wohlwollen oder von der Missgunst ewiger Götter herrührt. Niemand, der in der Schule auch nur ein bisschen aufgepasst hat, wird das bestreiten. So verliebte sich also ein alter Gottesdiener in eine wunderhübsche Maid. Nennen wir den alten Diener einmal Georg und das junge Mädchen Corona. Sie heißen natürlich nicht wirklich so, sondern werden hier nur aus diesem Grund mit solchen Namen gerufen, um ihre wirklichen Daten geheim zu halten. Denn das würde für die beiden und ihre jeweilige Anhängerschaft u.U. sehr ungemütlich werden. Man muss sehr vorsichtig sein. Heute genauso wie damals und wohl auch in Zukunft.

Als der alte Georg schon sehr alt geworden und dem sogenannten Tode recht nahe gekommen war, verliebte er sich zu unser aller Unglück also in die schöne Corona, das ist ein fröhliches Bauernmädel aus dem wilden chinesischen Meer. Ihr werdet nun fragen, wie ein Bauernding in das Meer kommt - davon soll an anderer Stelle reichlich vorgetragen werden. Aber vielleicht wisst ihr noch aus dem Griechischunterricht, dass Georg verdolmetscht Bauer bedeutet - und da habt ihr bereits einen ersten Anhaltspunkt für das groteske Wunder, dass sich ein alter Mann in ein junges Mädchen verliebt. Umgekehrt war es allerdings überhaupt nicht so. Und das ist regelmäßig der Beginn großer Tragik. Die Corona liebet nämlich den Alten gar nicht. Sondern sie hatte ihre Augen auf den jungen Dubduk geworfen, von dem man nicht viel mehr weiß, außer - dass er eben jung war und nicht alt. Er hatte auch gar kein Geld - so dass die Beziehung der beiden eher platonisch bleiben musste, wenn ihr wisst, was ich meine. Corona heißt übrigens die Gekrönte und daran könnt ihr sehen, dass Corona so etwas wie eine Königin war - bzw. immer noch ist.

Der Göttervater Zeus nun - der ja auch schon sehr alt ist - hatte Mitleid mit dem alten Georg und beschloss, ihm heimlich zu helfen. Aber Aphrodite - die LiebesGöttin - hatte Mitleid mit Corona und hielt zu ihr und dem imaginären Dubduk, wer immer das auch ist. Darin wird nun der Grundkonflikt zu suchen sein - etwa genauso wie beim Kampf um Troja - an den ihr euch erinnern werdet. Dieser Kampf ging sehr, sehr schlecht aus (für beide Seiten und auch für die Götter), denn die einen hielten sich auf der Seite der Guten auf - und die anderen schlugen sich auf die Seite der Bösen. Wobei man nicht sagen kann, wer nun böse und wer gut war. Die Götter haben sich jedenfalls keinen guten Dienst erwiesen damit, dass sie untereinander uneins waren. So haben dann die Juden ihnen irgendwann die Gefolgschaft aufgekündigt und einen eigenen Gott erfunden, der für alle Dinge verantwortlich zeichnen sollte, und der in sich selbst keine Spaltungen verbürge. Die Christen haben später dieses ganze Gedankending wieder ein wenig zurück gerudert und uns wenigstens eine Dreiteilung innerhalb der göttliche Kraft zugestanden. Und der Islam - ihr kennt sie - hat die Rückgängigkeit wiederum rückgängig zu machen versucht, was jedoch nicht ganz glücklich geendet ist. Aber zurück zur Sache.

Auf der Seite von Georg standen also folgende göttlichen Kräfte: Athene, Hera, der Schmied Hephaistos, Hermes, Thetis und Poseidon. Auf der Seite der Corona und Dubduks dagegen standen Aphrodite, ihr Bruder Apollon, der Kriegsgott Ares, die keusche Artemis, Leto und Skamander, der Flussgott.

Ihr müsst euch diese Namen unbedingt merken, sonst könnt ihr das Coronadrama nicht wirklich verstehen. Jetzt bereits könnt ihr sehen, dass das ganze Coronading nur eine Neuauflage des trojanischen Krieges gewesen ist, denn die Rollen im Kreise der Götter waren genauso verteilt, wie schon damals. Zeus musste natürlich auch diesmal wieder neutral bleiben, auch wenn er heimlich dem Georg sich zuneigte. Aber das gab er nicht preis - nur wir wissen es und dürfen das nie vergessen, wenn wir die Gesamtheit des Wahnsinns verstehen wollen.

Übrigens - ein guter Freund - wir wollen ihn Maecenatus nennen, riet mir, nicht in Hexametern zu schreiben, sondern in einer Art zeitgenössischer Metrik. Das Lesen würde sich dadurch erleichtern und die Leserschaft nicht außer Atem gelangen lassen, sondern bei Laune halten. Ich beuge mich dem Rat des Freundes nur ungern. Werde also nur hin und wieder ein paar rhapsodische Verse einstreuen, damit klar bleibt, dass es sich bei Corona „nur” um das klassische Drama handelt: Ein alter Greis begehrt ein junges Ding. Das junge Ding aber will nicht. Da rastet der Alte aus und rächt sich. Alle müssen darunter leiden. Die Götter helfen beiden nicht direkt, sondern versuchen, ihre jeweiligen Privatinteressen heimlich und mit Hilfe von List und Intrige durchzusetzen. Und genauso ist also alles gekommen. Ihr müsst es nicht glauben. Aber ihr könnt drüber lachen, solange es geht. Noch was - es war übrigen Eris, die den Streit auslöste, das Faß zum Überlaufen brachte und ihr Nitroglyzerin in die Glut goss. Deshalb soll im morgigen Text von Eris der Göttin der Streitlust die Rede sein …