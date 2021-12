Höre, Aurora - du rosenblattfingrige

- Griechen nennen dich „Eos” -

führ uns des Morgens ergötzliche Stunde

herauf aus dem Dunkel des stygischen Graus.

Rosa umkleidet dich herrlich ein Schimmer

und Blüten bekränzen, dir, Göttin, den Wagen.

Vertreibe das Dunkel der Welt

und nichte die Dummheit der Frevler.

Hilf uns im Streit gegen Eris

und wappne uns günstig

im Kampf gegen Fama, die missliche Maid.

Mögen die Huf' deiner Rösser

den Schrecken zermalmen …

Ja, - hallo Leute, da sind wir wieder. Es geht um Corona und Georg. Ihr erinnert euch an gestern? „Gestern ist nicht heute. Und heute ist noch nicht morgen.” Nehmt das erst mal hin ohne Nachfrage. Denn es ist so. Zu den Personen unserer Geschichte: Corona war ein Mädchen, Georg ein alter Greis. Er liebte sie - sie aber nicht ihn. Damit ist ein altes Drama neu eröffnet. Wie aber kann eine dermaßen abgekaute Sache sich immer wieder neu wie von selbst auftischen - obwohl doch seit Jahrtausenden klar ist, dass nichts Gutes dabei herauskommt? Maecenatus - ein guter Freund von mir - meint: „Lass es sein! Verschwende nicht kostbare Lebenszeit mit alten Hüten!” Er hat Recht. Aber ich bin gebeten worden, in diesem einen Fall doch eine Ausnahme zu machen, weil die ganze Welt unter dem Banne Coronas ächzt.

Es ist nicht die kleine und unschuldige Corona. Sondern es ist die Harpye und Erinnye Eris, die uns das Leben schwer macht. Ja - Eris, die fürchterlichste Geißel der Schöpfung und Tochter nyktischer Nächte. Die hinkende, zusammengeschrumpelte, winzige Eris. Wenn sie es aber schafft, den Neid und den Hass der Menschen zu erwecken, dann erblüht sie zu einer großartigen Gestalt.

Überall dort nämlich, wo Menschen Schwierigkeiten machen und in Folge dessen langsam immer mehr selber in Schwierigkeiten geraten, da findet Eris ihr Fressen. Eris ist die Göttin der Zwietracht. Die Lateiner sagen Discordia zu ihr. Ist der Streit noch ganz klein und gering, hat Eris nur die Gestalt einer missgebildeten Fledermaus. Die schwebt ein wenig herum und krabbelt mühsam in den Zimmerecken hin und her. Von dort oben lässt sie giftig grünen Schleimgeifer auf die unter ihr wohnenden Menschenkinder träufeln. So kommt es ganz langsam zu Streit in Familien und Gremien, Parteien und Zusammenkünften. Sobald der Streit dann eine gewisse kritische Masse überschritten hat, wandelt sich die Fledermausdgestalt der Eris zu der eines mehr oder weniger respektablen Weibsbilds. Eris sieht dann gar nicht mehr so scheußlich und unbegehrlich aus. Und bald schon spaltet sie mit Hass und Hetze die Gemeinschaft der einfach biederen Menschlein. Zu diesem Behufe bringt sie ihre Kinder in Stellung, die ihr bei dem Zerstörungswerk gern helfen. Ihre Kinder sind: Mühsal, Vergessenheit, Hunger und Schmerz. Schlacht und Kampf, Mord und Gemetzel. Auch Hader und Lüge, Wortstreit und Gesetzlosigkeit, Verblendung und Meineid.

Mutter Eris kennt keine rote Linien um sich her - und deshalb hetzt sie mit Vorliebe Menschengruppen aufeinander, die eben noch ein Herz und eine Seele gewesen waren. Und während sie solche Übel vollbringt, blüht sie richtig auf. Und je mehr der Streit und die Zwietracht verderbliche Fahrt aufnehmen, desto fescher sieht Eris aus - bis sie zum Schluss die respektable Gestalt einer blonden Schlagersängerin oder sächsischer Einskunstlaufköniginnen erreicht hat. Dann gibt es kein Halten mehr. Eris vollendet ihr grausames Werk, obwohl sie weder singen, noch auf dem Eis Kunst laufen kann. Sie tut nur so, als ob sie es könne - und alle glauben ihr, dass sie es vermöchte, wenn es drauf ankäme. Sie ist Meisterin irrealistischer Konjunktive. Fast alle glauben ihr aufs Wort - nur ich und Maecenatus nicht (aber jeder kann bei uns mitmachen). Keiner liebt Eris wirklich - aber alle fürchten sie so sehr, so dass sie diese Angst mit Liebe verwechseln müssen. Eris ihrerseits wird von der Furcht der Menschen ernährt. Vom Tische der Götter ist sie längst verjagt worden. Sogar der Jesus mochte sie nicht leiden, sondern vertrieb sie eines Tages aus dem Körper der Maria Magdalena. Dort hatte sich Eris mit sechs von ihren Kindern eingekrallt. Aber der Jesus hat sie exorziert. Da sind die "bösen Geister mit ihrer Mutter fort in die Wüste gemacht" heißt es. Von dort aus treiben sie aber immer noch ihr Unwesen - bis auf den heutigen Tag.

Wie sich nun der alte Georg in die fröhliche Corona verliebte? Das geschah so: Eines Tages hatte er ihr Foto in einem Prospekt irgendeiner NGO gesehen, die sich um die Evaluierung von Bildungschancen für besonders benachteiligte Benachteiligte zu kümmern vorgab. Diesen Zufall aller Zufälle nahm Eris als Hebelpunkt für ihre boshafte Intrige, unter der inzwischen der gesamte Erdkreis ächzt und seufzt. Die Coronapandemie, von der noch niemand richtig weiß, was sie wirklich ist, wohin sie führt und woher sie gekommen.

Nun müsst ihr unbedingt noch wissen, dass Georg ein magyarisch-macedonischer Landmann gewesen und Corona ein asiatisches Bauernmädel an der Grenze zum Reich der Mitte ist. Weil nun die Zwietrachtgöttin Eris alle einzelnen Personen der Weltgeschichte bis hinauf zu den jetzig lebenden 7,8 Milliarden Menschen genau kennt, zugleich aber immer in der Vergangenheit lebt, hat die Konstellation "Georg/Corona" sie unweigerlich an den Trojanischen Krieg erinnern müssen. Denn Trojas Debakel, die Mutter aller Intrigen und Schlachten, spielte sich bekanntlich zwischen Troja-Asien (Corona) und Hellas-Europa (Georg) ab. Europa gewann - wenn auch nur durch die List des Odysseus, welche wiederum den Verrat eines gefangengenommen Trojaners (Helenos) genutzt hatte. Das Bundesbildungsministerium erinnert euch an dieser Stelle sicher gern an die gute alte Zeit in Schulpforta/Naumburg, als man solchen Zusammenhängen noch Aufmerksamkeit schenken durfte.

Dass nun alte Greise am Ziel ihres Lebens, nachdem sie das Tiefste gedacht, zu Schönem sich neigen, lässt bereits Hölderlin seinen Sokrates dem Alkibiades mitteilen. Und es verhält sich auch in unserem und Coronas Falle auf ähnliche Weise. Das Bildnis des Mädchens war so bezaubernd schön, dass Georg sich sofort auf die Reise zu jenem an der chinesischen Mauer wohnenden Kinde aufmachte. Das Mädchen hieß übrigens gar nicht Corona, sondern Mae Li. Aber Georg, der nach wie vor seinem orthodoxen Glauben anhing, nannte das junge Ding mit dem lateinischen Namen Corona - das bedeutet: Die Gekrönte.

Vielleicht sagt ihr nun, das alles sei euch zu kompliziert, ihr würdet eine einfache Geschichte mit nicht so vielen Verwicklungen bevorzugen. Und stehlt euch bereits aus meiner wahren Geschichte davon, um irgendwelchen falschen Verschwörungstheorien zu folgen, die wesentlich einfacher sind. Macht nicht diesen Fehler! Das gerade ist ja das Werk der Populisten von hier und da, die immer mit Eris im Bunde sind. Sie wollen euch mit einfachen Lösungen auf ihre Seite zerren. Und impfen euch immer wieder mit ihren absonderlichen Theorien. Wie leicht kann man da drauf reinfallen! Wie etwa die Trojaner auf das hölzerne Pferd. Am Ende war dann die Stadt kaputt und ihre Bewohner dem Tode geweiht.

Nein - wenn man diese Sachen verstehen will, muss man tiefer schauen. Der Trojanische Krieg - da schien es am Anfang nur um eine einzige Frau zu gehen. Aber dann konnten sie das Ding nicht mehr stoppen und das Unheil nahm seinen gesetzmäßigen Lauf. Ganz ähnlich ist es auch hier. "Cherchez la femme." sagt der Franzose. Und Eris ist eine Frau. Sie benutzte die enorme Spannung zwischen der unbekannten schönen Mae Li aus dem Grenzgeboet zu China einerseits und dem alten Griechen Georg, der nicht weiß, wie es um ihn steht. Eris nutzt diese Alltagskonstellation, um einen alten geopolitischen Konflikt mit gänzlich neuem Brennstoff zu versorgen. Dafür sind wir gegenwärtig alle Zeugen.

Nun habt ihr ein wenig von Eris gehört und wir haben die Morgenröte in das Grau der Dämmerungen strahlen lassen. Im nächsten Beitrag geht es um Hyschiene - das ist die Göttin der Gesundheit, die von Eris verführt wurde, bei dem infamen Spiel mitzuwirken …