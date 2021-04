Nach längerer Pause erfahren wir in den folgenden Beiträgen, was der Pfarrer i.R. Leberecht Gottlieb auf seiner Reise an die Ecken und Enden des Seins weiterhin erlebt haben will. Wie er in den "Märchen der Corona" las, dieselben uns über den Herrn Prof. Eisenbahner von der Universität in Lucca zukommen lässt - und selber auch wieder zurückkehren möchte, damit am Ende alles gut wird …



TeleTeVau:

Herr Professor Eisenbahner, die von Ihnen betreute Erstausgabe der „Märchen Coronas” ist weltweit bei Germanisten wie ein Blitz eingeschlagen und hat auch zu diesem Zoom-Symposium geführt, an dem sogar Dante, Umberto Eco und vielleicht Reich-Ranicki teilnehmen werden. Die schalten sich aus der Hölle direkt zu.

Prof. Eisenbahner:

Nicht aus der Hölle, sondern vom Läuterungsberg.

TeleTeVau:

Meinetwegen - ist der Unterschied unseren Hörer*innen zu verdeutlichen?

Prof. Eisenbahner:

Vielleicht ein andermal.

TeleTeVau:

Was ist die Quelle jener Märchen, welche vom Ende des 21. Jahrhunderts stammen sollen - aber schon jetzt veröffentlicht werden können? Ist das alles nicht nur ein großer faktenloser Meta-Fake der neuen konservativen Rechten?

Prof. Eisenbahner:

Mitnichten ist es ein Fake, sondern die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, wie wir Katholiken zu sagen pflegen. Unser Mittelsmann vom Planeten Sequestoria, einem der vielen erdähnlichen Trabanten einer Sonne mäßiger Helligkeit in der Galaxis des Pferdekopfnebels hat sie uns zugespielt.

TeleTeVau:

Wie kann das sein?

Prof. Eisenbahner:

Ich muss dazu etwas weiter ausholen. Von dem - sowohl aus der Vergangenheit als auch der Zukunft stammenden - zahlemmäßig ans Unendliche reichenden Quellenmaterial haben wir vorerst nur diesen ersten Band herauszugeben uns entschlossen. Da wir uns jetzt im April 2021 bis etwa Mai 2023 noch in der Coronazeit befinden, schien es angebracht zu sein, ein Buch herauszubringen, das aus einem gewissen Abstand auf diese unsere Zeit blicken wird. Nun - im Jahr 2075 gab es - bzw. von unserer Warte aus betrachtet, w i r d es eine Schar von Leuten geben, die sich „Gruppe 74” nennen. Junge Leute, die das machen, was wir Heutigen einfach noch „Bücherschreiben” nennen. Dieses Autorenkollektiv - ja, so nennen die sich, bzw. werden sich so nennen - schreibt nicht mehr mit Hilfe von Federhalter und Tinte, sondern mit dem Algorithmus TPT4 (Time Pretrained Transformer 4). TPT4 ist eine KI-Personalität höheren Grades, die in die Untiefen der raumzeitlosen Mythosphäre hinab taucht, von wo aus sie alles heraufholt, was struktur-prinzipiell möglich sein könnte. Die Feldsimulationen von solchen Ereignissen vergleicht die KI-TPT4 mit Wahrscheinlichkeitssimplifikationen einer jeweils angezielten Zeit (Vergangenheit oder Zukunft ist egal) und modelliert daraus Ereignisalternativen und Verwirklichungsklaster, die ihrerseits von den Autoren kreativ in Geschichten umgesetzt werden können. Auf diese Weise wird übrigens auch binnen Kurzem das dritte Testament entstanden sein - die so oft schon herbeigesehnte Fortsetzung der Christenbibel.

TeleTeVau:

Wird das nicht zum Untergang der beiden Großkirchen führen, wie Sie mir bereits verraten haben und wird uns das tatsächlich dann auch diese Neue Kirche der Neuen Zeit bescheren, vor der sich alle fürchten?

Prof. Eisenbahner:

Genau das. Aber schweigen Sie vorerst darüber. Das stiftet nur verwirrende Unruhe. Bei den "Märchen Coronas" handelt es sich um harmlosere Dinge, also um erfundene Märchen - etwa so wie Rühmann-Filme in den 40ern des verblichenen Jahrhunderts jenseits der Milleniumsgrenze

TeleTeVau:

Ach - stimmen die gar nicht?

Prof. Eisenbahner:

Märchen stimmen ja nie - bzw. stimmen die Leser ein auf eine höhere - das ist also eine tiefere Wahrheit. Metawahrheit sozusagen. Diese Ebene ist von einer immensen Potentialität - sie ist potent in dem Sinne, dass sie Ereignisse abwenden bzw. herbeiführen kann.

TeleTeVau:

Wie das?

Prof. Eisenbahner:

Wenn ich zum Beispiel jetzt sage „Ihr Mikro ist gar nicht eingeschaltet!”

TeleTeVau:

Dann?

Prof. Eisenbahner:

Ja - Ihr Mikro ist nicht eingeschaltet.

TeleTeVau:

(schaut auf sein Mikrophon und wackelt an Schaltern und Kabel)

O mein Gott - nur das nicht (dann) es ist ja aber eingeschaltet …?

Prof. Eisenbahner:

Ja, da kann man es deutlich sehen. Sie haben auf Ihr Mikro geschaut und haben das Interview kurz unterbrochen. Alle schauen sich das jetzt an in der weiten Welt. Ich musste nur einen kurzen Satz sagen. Sehen Sie, wie das wirkt? Ein kurzer Satz, der Ihnen Angst gemacht hat - und schon haben Sie reagiert. Und diese Reaktion ist bis an das Ende aller Zeiten in der Weltchronik gespeichert.

Zurück zum Thema ... Märchen stimmen nicht, aber dadurch, dass sie nicht stimmen, haben sie einen enormen Einfluss - bis sie schließlich stimmen.

TeleTeVau:

Was hat das nun mit Leberecht Gottlieb zu tun?

Prof. Eisenbahner:

Leberecht Gottlieb wurde von seiner Landeskirche ausgesandt, um Rat und Hinweis aus der Welt der Zukunft für unsere Probleme heute zu sammeln. Das war vor einem Jahr etwa. Obwohl es damals - heute auch noch nicht - keine Zeitmaschine gab, reiste der Mann doch beherzt ab, denn in nicht allzu ferner Zukunft würde es solche Maschinen Gott sei Dank tatsächlich einmal geben. Wenn man also aus dieser Zukunft (egal ob nah oder fern) uns jetzt schon betrachtete, sähe man unser Gespräch und wüsste, was wir wollten. Deshalb können die aus der Zukunft auch Einfluss auf uns nehmen. Genau das ist nun geschehen! Leberecht Gottlieb war eines Tages weg - weil er genau das wollte - in die Zukunft zu reisen. Er legte sich eine entsprechende Theorie im Kopf zurechtgelegt, denn er hat mal in den 50er Jahren ein paar Semester Theoretische Physik studiert. Sicher hat er auch drum gebetet, er ist ja ganz lutheranisch Geistlicher, und die glauben noch an Gott wie wir Katholiken ebenfalls. Beides hilft und ist sehr gut. Denn die Leute aus der Zukunft dürfen nichts tun, was wir hier nicht selber auch wollen. Die dürfen aus der Ferne nur das unterstützen, was mit unserem Willen hier einigermaßen konform geht. Deshalb gibt es ja soviel Schlimmes, weil die Menschen jetzt und hier es genauso schlimm wollen - und die Zukunftsleute dagegen nichts tun dürfen. Jedoch - hier und da gibt es auch Wunder, weil ein paar Menschen das Gute trotzdem wollen - und denen helfen die aus der Zukunft mit beiden Händen und Füßen.

TeleTeVau:

Phantastisch.

Prof. Eisenbahner:

Mehr als das. Leberecht Gottlieb also bekam dort in der Zukunft Anschluss an jene uralten Chroniken, welche unsere Jetztzeit - die dort Vergangenheit ist - beschreiben. Diese Chroniken hat er uns zum Teil zugespielt - und wir bringen hin und wieder was daraus in die Öffentlichkeit. Das hier ist nur ein Band - die Märchen Coronas. Und sein erstes Märchen ist schnell erzählt: „Es gab einmal ein Ding, das nannten sie Corona.”

TeleTeVau:

Und weiter? Wie geht es weiter?

Prof. Eisenbahner:

Das ist schon alles. Das ganze Märchen. Aber es gibt noch andere - längere. Später will ich sie Ihnen - wenn sie Bedarf haben - kommentieren. Hier haben sie schon mal das ganze Buch. Suchen Sie sich ein Märchen raus, mit dem wir morgen weitermachen. Diese Märchen sind alle kurz und prägnant. Kein langes Gewese wie die Kunstergüsse aus der Romantik. Was Ihr Sender sich ausgesucht haben wird, darüber können wir reden. Jetzt aber spricht Umberto gerade. Und ich will dem klugen Italiener zuhören. Bis bald.

TeleTeVau:

Vielen Dank Herr Prof. Eisenbahner - bis bald.

Prof. Eisenbahner:

Sehr gerne …