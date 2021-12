Paulus möchte sich als Ökonom verstanden wissen. Haushalter über Gottes Mysterien will er sein (1.Kor 4,1: ὡς … οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ). Ökonomie bzw. Wirtschftswissenschaft beschreibt Gesetze, die innerhalb sozialer Verbände Geltung haben (sollen). Paulus war davon überzeugt, dass auch der Bereich göttlicher Geheimnisse aus dem Blickwinkel der klugen Haushalterschaft betrachtet werden könnte. Er rechtfertigt sogar seine eigene Missionsarbeit mit Hilfe der Idee einer weise versehenen Mysterienökonomie.

Von den Grundgesetzen der Ökonomie hat jeder schon irgendetwas vernommen: Angebot und Nachfrage, Tatbestand der Knappheit, Wachstum, Stagnation usw. Diese Sachen klingen heute so überzeugend, dass auch die Kirche seit einiger Zeit damit begonnen hat, ihr eigenes Handeln am Wort Gottes mit Hilfe von wirtschaftswissenschaftlichen Kategorien zu beurteilen: Je geringer die Nachfrage zu sein scheint, um so mehr Angebote müssen gemacht werden. Auch das Umgekehrte soll gelten. Nicht alles ist daran ganz falsch … Unablässig werden Handreichungen ausgerollt, Textsammlungen und Predigthilfen erstellt, Verteilmaterial produziert und irgendwann auch Schuldbekenntnisse darüber zusammengestellt, dass man wieder nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht klüger nachgedacht hätte. Mit anderen Worten: Es werden viele Worte gemacht. Und diese werden im Zeitalter digitaler Informationsübermittlung schneller gelöscht, als sie entstehen. Um so mehr bleibt der Gedanke einer angemessenen Haushalterschaft betreffs der geheimen Mysterien wichtig.

Im Markusevangelium wird erzählt, wie ein einziges Wort sehr viel bewirkt hat. Hier die Stelle: „Und er sagte ihnen das Wort” (Markus 2,2b). Die ganze Sache ist als „Heilung des Gichtbrüchigen” bekannt: Jesus sitzt in einem Raum, umgeben von vielen Menschen, so dass die Tür zum Haus von niemandem durchschritten werden kann. Jesus ist in der Mitte - und er sagte ihnen das Wort (καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον). Es ist hier nicht von vielen Worten die Rede. Sondern von einem Wort. Das Wort. Der Logos. Wie mag dieses Wort gelautet haben? Ist dieses Wort überhaupt aussagbar gewesen? War es vielleicht sogar der Name Gottes, der unaussprechliche? Vielleicht sagte Jesus den Namen Gottes an, ohne ihn auszusprechen. Sang er ihn gar? Und was war dieses Wort - bzw. was ist es immer noch? Darf man vermuten, dass jenes eine Wort nicht irgendeines, sondern die Erklärung des Namens Gottes gewesen ist? Ein unaussagbares Wort, das also nicht erklingt, aber sich in und mit dem Geiste von selbst denkbar macht? Es müsste eher im Geist erkannt werden, aber die Zunge wäre nicht hauptsächlich Organ, dieses Wort auch in Akustik umzusetzen? Wenn es nun dieses Wort war, dass am Anfang bei Gott gewesen ist (Joh 1,1ff), indem Gott dieses Wort ist, aber dieses Wort nicht Gott war (sondern „nur” bei ihm - dann ließe sich dieses Ding vielleicht sogar eher als eine heilige bzw. geheime Zeichenfolge vorstellen - eine Ziffernfolge hebräischer Buchstabenzahlen. Vielleicht hat Jesus mit den Leuten im Hause herumbuchstabiert. Hätte also das ABC aufgesungen oder die Primzahlen oder die Fibonaccireihe. In gewisser Abwandlung des Goethetextes: „Du musst verstehn! Aus Eins mach’ Zehn, und Zwei lass gehn. Und Drei mach’ gleich. So bist Du reich. Verlier’ die Vier! Aus Fünf und Sechs - so sagt die Hex’ - mach’ Sieb und Acht, so ist’s vollbracht: Und Neun ist Eins. Doch Zehn ist keins. Das ist das Hexen-Einmaleins!“ Wer sich an dieser Stelle befremdet oder sogar entrüstet abwendet, bringe sich wieder einmal den Beginn der Bibel in Erinnerung. Die Genesis hebt mit einer Zahlenreihenfolge an - sieben Akte der Schöpfung entsprechen sieben (in Abend und Morgen) zweigeteilten Tagen.

Es geht also um ein Mysterium, dessen Haushalter wir sein sollen - es gibt einen Code, den Jesus den Menschen mit oder in einem Wort erklärt - welches Wort könnte das gewesen sein? Es fällt auf, dass das alles "nur" Fragen sind. Vielleicht ist das deswegen so, weil das gesuchte Wort selber weniger endende Antwort als beginnende Frage gewesen ist.

Im Umfeld dieses von uns gesuchten Wortes wird ein Gelähmter gesund, der von vier Freunden von oben her durch das Dach des Hauses herablassen wird, in dem das Wort die Mitte ist. Wieder sind es die Schriftgelehrten (τινες τῶν γραμματέων), die das Heilungswunder beargwöhnen, welches zeitlich unmittelbar von diesem einen Wort ausgeht. Es sind die Schriftgelehrten, die das Ganze aus dem einfachen Grunde hassen, weil sie die Komplexität des Geschehens nicht in EINS (das eine Wort) wenden können (Uni-Versum) - sondern meinen, viele Worte machen zu müssen.

Was können wir daraus lernen? Wir dürfen im Hause um die Mitte des EINENDEN geheimnisvollen Wortes versammelt bleiben und sollen Freude daran haben, es zu behüten, ihm selber nachzuraten und es seine Wirkung tun zu lassen. Das ist Haushalterschaft im Sinne Paulus´. Es ist nicht unsere Aufgabe in diesem und jenem und allem Möglichen zu dilettieren. Das machen andere schon genug. Und es ist ein Grauen! Nein, wir sollen mit Paulus den Gral hüten - das ist das eine Wort Gottes in der Mitte des Hauses. Es sind nicht die vielen Worte der Tagespolitik, welche heute so und schon morgen das genaue Gegenteil bedeuten sollen. Nicht, dass wir bereits in wenigen Monaten wieder Schuldbekenntnisse ersinnen müssen, nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht besser durchschaut zu haben …