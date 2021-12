Als im 16. Jahrhundert zwischen Lutherischer und Schweizer Reformation um das rechte Verständnis des Altarsakraments hart gestritten wurde, soll Martin Luther am Tisch gesessen und mit Kreide in großen Buchstaben das lateinische Wort EST ("ist") auf den Tisch geschrieben haben. Er wollte damit ausdrücken, dass das Brot der Leib des Herrn wirklich ist, wenn man es ißt - und nicht nur das eine das andere irgendwie bedeutet.

Wie dem auch sei, dieser Tage schauen manche verwundert zu den Türmen der Marktkirche in Halle an der Saale auf. In Halle gibt es neben Kirchen und Theater außerdem eine ehrwürdige Theologische Fakultät. Leute wie August Hermann Francke, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher und Friedrich Loofs haben dort gelehrt und ihre Spuren in die Welt des Geistes eingedrückt. Auch besonders zu der Frage: Was bedeutet IST und was ist nur BEDEUTUNG. Nun kam vor geraumer Zeit zu den diesbezüglichen Erarbeitungen kluger Köpfe universitären Denkens ein Plakat aus dem Dunstkreis jetziger Zeitgenossenschaft dazu: „Impfen ist Nächstenliebe” steht an den Türmen der Marktkirche zu lesen. Was für ein sonderbares Wort. Aus der Winterkälte schlafft es überlebensgroß als Banner auf uns herab. Dürfen wir diese Fahne vorsichtig lüpfen? Niemand hat die Absicht, denjenigen zu nahe zu treten, welchen eine nicht näher bekannte Muse den Passus "Impfender Nächstenliebe" diktiert haben mag. Darf man aber argwöhnen, dass es der Heilige Geist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gewesen ist, der dieses Logion inspirierte? Um dabei die nicht zu düpieren, die sich solcher Botschaft anzuschließen hatten, sei das Problem der Inspiration hier nur kurz problematisiert. Auf jeden Fall sollten wir uns fragen, ob das in bedenkliche Nähe zu sinnfreien tautologischen Nominalsätzen geratene Wort vom „Impfen als Nächstenliebe” wenigstens so etwas wie Schein-Wahrheit für sich beanspruchen kann. Die Antwort ist "Ja". Denn der Satz sollte gut gemeint sein - theologisch gesehen wird er sich jedoch nach längerer Betrachtung u.U. als minderwertig herausstellen. Sätze, in denen das Subjekt zugleich Objekt sein muss, bzw. das Hilfsverb SEIN als Kopula irgendwelche Prädikatsnomen - hier sogar die Nächstenliebe - balancieren müssen, sind sehr schwer und schwierig. Man sollte seine Kirchtürme aus statischen Gründen damit nicht übermäßig belasten. Am Anfang aber etwas zur Beruhigung: Nächstenliebe ist was Gutes! Keiner will, dass sie aus dem Programm der Christenheit und ihrer Kirchen gestrichen wird. Jesus hat gesagt - man solle seinen Nächsten lieben, wie man sich selber liebt. Hinter diese Kurzformel der Goldenen Regel gibt es tatsächlich kein Zurück …

Könnte man den Satz auch umkehren und sagen: „Nächstenliebe ist Impfen?” Nein, denn Nächstenliebe ist viel mehr als Impfen. Und deshalb ist Impfen weniger als Nächstenliebe. Auch gilt dogmatisch zwar, dass Gott Mensch geworden ist - so lehrt es die Weihnachtsbotschaft. Aber dadurch ist der Mensch noch lange nicht Gott geworden. Wenn auch die byzantinischen Theologien diesen Gedanken kräftig feiern und damit irgendwie sehr nahelegen - so gibt es hier doch keine Identität in beide Richtungen. Vorsicht also mit Sätzen der Gestalt X = Y. Sie beeindrucken zwar erst einmal, aber letztlich nur diejenigen, welche sich gern und leicht verwirren lassen. Zumal - das Covid-Impfen ist ja auch nicht immer ganz ungefährlich, wie inzwischen fast jeder weiß. Und ist weite Strecken recht unwirksam (wie sich immer mehr heraus zu stellen scheint). Und es hätte u.U. Folgen (hoffentlich nicht!!!), die dann in keinem Verhältnis mehr zu dem gegenwärtig theoretisch noch angenommenen Nutzen stehen könnten. Der o.g. Satz auf dem Banner der gotischen Kirche am Markt der Saline-Stadt ist also mindestens umstritten, bzw. sogar hochproblematisch - und wir wollen hoffen, dass seine öffentliche Verbreitung dem Zwangsgefälle geschuldet war, welches sich regelmäßig einstellt, wenn angeblich notwendige Mehrheitsentscheidungen unter Zeitdruck angezettelt wurden.

Der Vater der Impf-Parole (oder war es gar eine Mutter?) - ist sich vielleicht nicht recht darüber im Klaren gewesen, welche Geister da zu Gevatter gebeten wurden, als das "I-Wort" und das "N-Wort" (Impfen & Nächstenliebe) mit Hilfe der zwischen ihnen beiden Identität schaffenden Kopula "IST" axiomatisch verschmolzen als Chimäre aus dem Taufbecken auftauchten? Aber es hätte leicht noch schlimmer kommen können. Dass eine Steigerung des leichtsinnigen Spruchs prinzipiell möglich wäre, würde etwa ein Verdikt aus dem Führerhäuschen der EKD deutlich machen, wenn von dort beispielsweise verlautbarte (alles Konjunktiv und Irrealis!), dass sogar die allgemein nunmehr angedrohte Impfpflicht als Nächstenliebe interpretiert werden dürfe, weil sie die Spaltung der Gesellschaft beendete. Das sei ferne.

Es gab eine Zeit (8.Jahrhundert), in der man in den Klöstern kein richtiges Latein mehr beherrschte. In der Rückschau sprechen die Historiker im Blick auf den in Klöstern damals benutzten Kauderwelsch von sogenanntem barbarisch-vulgärem Mönchs- bzw. Küchenlatein. Im 21. Jahrhundert müssen wir gerade in der Kirche versuchen, weiterhin präzise wie Prometheus voraus zu denken. Angesichts der Vielschichtigkeit des Impfthemas ist das unbedingt notwendig. Forsche Kampaigner*innen sollten nicht die Oberhand über Fachleute gewinnen. Lassen Sie uns einigermaßen beieinander bleiben, indem wir nicht richtig zu Ende gedachte Verschärfungen in Wort und Bild weise vermeiden und den guten Ruf der Kirche und ihre ehrwürdige Nach-Denk-Tradition nicht leichtfertig noch mehr aufs Spiel setzen, als es ohnehin schon leider oft geschieht. Keine unnötigen Gründe für’s Fremdschämen sollten wir beisteuern. Kann denn Liebe Sünde sein? Nein. Aber Impfen ist nicht wirklich Nächstenliebe. Qualifizierte Nächstenliebe schlösse nämlich mit ein, die Augen vor der fachlich unterschiedlichen Interpretation der Corona-Impf-Fakten nicht zu verschließen.

Weil sich bisher offenbar keiner gemeldet hat, der den auf die Fahnen aufgedruckten gutgemeinten theologischen Dilettantismus benennen wollte (außer Peter Hahne bei INDUBIO) habe ich hier mal selber in’s Feuer gegriffen - auf die Schnelle und in Form eines alles natürlich weit übertreibenden Pamphlets. Stellvertretend für andere, die ihre Köpfe schütteln, wenn sie Impf-Transparente von Kirchtürmen hangen sehen. Ich will ein wenig dazu ermuntern, den jesuanischen Begriff der Nächstenliebe von dort wegzuholen, wo sein Sinn sich mit dem Unsinn täglicher Medienmainstreamfakenews qualitätslos vermischt. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, dass diese Parole, welche mich übrigens an das alte DDR-Fahnenmonument am Hansering erinnert, sonst doch so weit blickende Leute einen Moment hat recht kurzsichtig werden lassen. Sicher nur deswegen, um Theologiestudenten der achtziger Jahre dieses Jahrhunderts interessante Arbeitsthemen zur Verfügung zu stellen? Thema - Warum die entsprechenden offiziellen kirchlichen Corona-Schuldbekenntnisse wieder erst nach Jahrzehnten epimethischer Reue erfolgen durften. War keiner da, der den frommen Platzpatronenschnellschuss zu verhindern gewusst hätte?

Ich jedenfalls wanderte kurz vor Weihnachten am Kirchturm St. Marien vorbei und wurde ungewollt Zeuge eines kurzen Wortwechsels zwischen weihnachtseinkaufenden echten Hallensern. Indem sie des an der Halleschen Marktkirche festgezurrten Transparents ansichtig wurden, fragte ein Passant seine Begleiterin: „Ob die jetzt schon wieder die Waffen segnen?” Ich habe nicht Mut genug besessen, den Wanderern meine erst jetzt und hier vorgetragenen Gedanken bereits dort an Ort und Stelle auseinanderzusetzen. Vielleicht lesen die beiden meinen kleinen Beitrag ja zufällig irgendwann. So habe ich zwar also nicht - wie Petrus seinerzeit - den Herrn verleugnet, aber bin irgendwie doch von dieser Fahne geflohen, welche kalt im Winde geklirrt hat.

Versuch eines versöhnlichen Fazits: Die Kirche hat andere Aufgaben, als sich mit sonderbaren Sprüchen in die komplexen Zusammenhänge zwischen Immunologie, Virologie, Epidemiologie, Mikrobiologie und Pathophysiologie zu wagen. Sie soll den Menschen wirklich helfen. Das tut sie aber nicht, wenn sie das hochriskante Hin- und-Her von Vaczinen, die sich immer mehr als problematisch herausstellen, quasisakramental mit biblizierendem Spruchgut aufwertet. Gut ist das Gegenteil von Gut-Gemeint. Trotzdem - Mitleid mit denen, die ihre Verantwortung ernst zu nehmen versuchen, das ist wohl nichts Schlechtes. Und Mitleid mit denen, die Verantwortung über Nacht übertragen bekommen haben, das ist nicht schlecht. Sogar Mitleid mit denen, die die Verantwortung aus diesem oder jenem Grunde an sich gerissen haben mögen, ist möglich. Es gibt verschiedene Arten von Mitleid. Mitleid könnte zwar notfalls noch als Vorstufe auf der Treppe zur Nächstenliebe verstanden werden, genmanipulatorische Großexperimente allerdings sind etwas anderes ... Pardon!