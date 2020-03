Wittenberg/Weimar (G+H) – Das Wittenberger Panorama von Yadegar Asisi wird drei Jahre länger zu sehen sein als ursprünglich geplant. Wie die Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft (Wiwog) als Bauherr und Vermieter des Gebäudes auf Nachfrage der in Weimar erscheinenden Mitteldeutschen Kirchenzeitung "Glaube+Heimat" (Ausgabe zum 15. März) mitteilte, liegen die notwendigen bauordnungs- und sanierungsrechtlichen Genehmigungen vor. Damit kann der Mietvertrag mit der Betreibergesellschaft "Luther 1517" auch über 2021 verlängert werden. Mittelfristig, ab 2025, sei der Bau von Wohnungen auf dem Gelände geplant, hieß es.

Im 1:1-Maßstab entführt das 15 mal 75 Meter große Rundbild die Besucher in die Epoche der Reformation und an die Wirkungsstätte von Martin Luther (1483–1546) in Wittenberg. Camilo Seifert, kaufmännischer Leiter der Betreibergesellschaft, sagte, auch nach dem Ausnahmejahr 2017 komme das Panorama gut an. Für dieses Jahr werde mit etwa 80 000 Besuchern gerechnet. Nach dem Reformationsjahr hat der Ansturm allerdings stark nachgelassen. Im ersten Jahr der Inbetriebnahme wurden 400 000 Besucher gezählt. Seit Eröffnung im Oktober 2016 haben rund 550 000 Menschen "Luther 1517" besucht. Jeder zweite Nutzer der Welterbe-Card, eines touristischen Angebots in der Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg, besuche das Luther-Rundbild, so Seifert.