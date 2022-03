Dann glitten wir am Ufer hin, die Fähre

entführt uns beide sacht, sodass wir dann

sehr bald gelangten in die andre Sphäre,

dort sichteten wir den erschöpften Mann.

So müde lehnt er an dem Holderbaume,

es sieht so aus, als ob er nicht mehr kann.

Inständig zupft ein Rabe ihm am Saume

des Reisemantels, reicht vom Brote dar.

Ein Engel Wasser bringt. Erwacht vom Traume

erhebt Elia sich - nun sieht er klar:

Bisher bestand sein Lebenszweck im Suchen

nach jenem Gott, der ist und wird und war.

Den fremden Götzen wollt er deshalb fluchen

und mordete der Bilder Priesterschaft ...

Nur übel wollte man ihm das verbuchen

und stellt ihm nach - mit Wut und ganzer Kraft.

Man will den eifernden Propheten töten

und lässt nicht nach, bis er dahingerafft.

Elias Blut soll ihren Rasen röten,

nur eine Grotte birgt in solchen Nöten.

Hier scheint, was er gesucht, mit ihm zu sprechen:

„Heraus Elia, warum hockst du drin?

Des Baales Priesterschaft ließt du erstechen,

mit Feuer branntest du sie alle hin?

Durch Zorn und große Kraft denkst du zu siegen -

drum lerne heute, wer ich wirklich bin!“

Darauf der HERR von Karmels schroffen Stiegen

zum Horeb schickte Sturm in grimmer Wucht.

Doch selber wollt im Wind er sich nicht wiegen -

und lässt die Erd’ erbeben Schlucht um Schlucht

mit Donnergrollen, alles zu verschlingen.

Auch darin war nicht, was Elia sucht.

Ein Feuer rast heran nach diesen Dingen:

Im Brande nicht, in Asche nicht der HERR.

Und dann erhob ein sanftes leises Singen

sich über allem anderen - nicht mehr.

Als einen Schritt Elia wagt nach draußen,

ahnt er, dass Gott, der HERR, im Stillen wär´.

Der Ewige bewohnt das sanfte Sausen,

wo ungetrennt das Innen ist vom Außen.