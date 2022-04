… der Vorhang hat sich bereits ein wenig gehoben. Eine sonore Stimme liest aus dem Brief an die Gemeinden Teutonistans …

„Paulus - unmaßgeblicher Diener der Gnade, Verehrer der Wahrhaftigkeit und Eiferer für die große Liebe Gottes. Schreibt an die Verstreuten in den Gemeinden Teutonistans mit eigener Hand: Geliebte in dem Herrn. Sintemal ein tückischer Gifthauch sich aufmacht, die Beisassen der Heiligen Gemeinde überall in der bewohnten Welt großer Heimsuchung zu unterziehen, haben sich einige von euch hergelassen, dem schlimmen Übel zu widerstehen und mit Wort und Tat zu bekämpfen. Gepriesen sei die Gnade des allmächtigen Schöpfers, der euch Mut und Standhaftigkeit verleihen wird in jener Sache, welche auch die unsere ist. Groß ist das Geheimnis. Wer wollte sich erheben und den Ewigen belehren. Wie es auch heißt: "Spricht der Ton zum Töpfer." Oder an anderer Stelle: "Kannst Du das Siebengestirn binden!” Gott, der das goldene Erz sich in der Erde bilden ließ, der fand auch Gefallen an Gewürm und allerlei Geschmeiß, welche er hat wollen in's Sein zu rufen. Noch bevor die Berge und die Welt und Menschen als seine Abbilder aus dem Chaos aufstanden, waren Fliegen, Mücken und Geziefer, was da kreucht und fleucht. Aus deren Schar hat nun der HERR in seinem unerforschlichen Ratschluss einen besonders kleinen Widersacher besonders groß wachsen lassen, und hat ihm beigesellt Helfer und Helfershelfer, also dass auch viele der Eurigen darob in beträchtliche Verwirrung gerieten und haben begonnen, nach Auswegen zu suchen, wo keine sind. So schlossen sie einen Bund mit ... "

——————————-

Der Vorhang hat sich inzwischen ganz gehoben. Man erblickt einen runden Tisch, auf dem sich eine seltsame Apparatur befindet. Am Tisch sitzen Personen, deren Gesichtszüge an die Stifterfiguren im Naunburger Dom erinnern. Eine dieser Gestalten scheint jedoch der Erzengel Michael zu sein. Sie alle beobachten einen Bildschirm, der sehen lässt, wie auf der Erde ein ganz bestimmter Prozess stattfindet, der von den Stifterfiguren ab Minute 00:45:09 offenbar in Form mehrerer Durchläufe begutachtet wird …

——————————

Erzengel Michael: Ja, und in dieser Art geht der Text dann noch über Seiten. Paulus eben. Ich finde, auf diese Weise könnte man das Ganze in Naumburg beginnen lassen. Es muss dabei nur erst mal klar rüberkommen, dass diese Corona-Angelegenheit damals so was Ähnliches gewesen ist wie die Prüfung des Königs David am Fenster zur Bathsheba raus - oder eine Plage Marke "Pharao in Ägyptenland."

Ekkehard: Wer hat den Text geschrieben?

Michael: Die Betreffende ist noch nicht da unten in der Welt angekommen. Vorerst läuft sie hier oben als hübsche Vikarin aus Genf auf - kann aber sein, dass sie noch zu den BlackRock-Leuten überläuft. Ist begabt - und die scheiden oft aus. Das ist alles also noch in den Bereichen der Quantenwelt unentschieden …

Hermann: Man hört, die Leute von der Kirchenleitung hätten den HERRN ausdrücklich darum gebeten, paar Ideen bzw. sogar ein papiernes Handout in die Hand zu bekommen. Irgendwas, was ihnen hilft, den Ball weiter einigermaßen flach halten zu können. Insofern ist der biblische Bezug und der Paulus-Fake ganz gut (lacht). Man muss diese Christen irgendwie ermutigen und wieder zusammenbringen, was meinst du Uta?

Uta: Christinnen und Christen.

Dietmar: Ja, die geben sich echt Mühe und machen da jetzt schon wieder Friedensgebete gegen die Spaltung und so …

Dietrich: Das sollen die man machen. Das hilft meistens wirklich.

Erzengel Michael: Ja - der HERR hat mich drauf angesprochen und gesagt, er hätte eben grade Wichtiges auf den Saturnringen zu erledigen. Und hat darum gebeten, dass wir diesen groben Schnitzer mit dem IiN ausbügeln sollen - in Vertretung für ihn sozusagen.

Uta: IiN?

Reglindis: Abbreviatur von „Impfen ist Nächstenliebe.”

Uta: Ach …

Thimo: Ja - deshalb lassen wir als Erstes diesen pseudepigraphischen Brief der Schweizer Vikarin vorlesen, der von Paulus stammen könnte. Sie hat es mir selber gesagt (blickt stolz in die Runde der zwölf Stifter, zu deren Häupten der Erzengel Michael die Sitzung leitet)

Uta: Du kennst diese Vikarin - hast du was mit der?

Thimo: Wer kennt sie nicht, das ist die Sophia. Ihr Brief ist aber gar kein Paulusbrief, sondern klingt erst mal nur so. Dann aber stellt sich im Laufe der Lesung heraus, wie er als Elaborat einer finsteren Clique von Verschwörungstheoretiketn aufgefasst werden muss. Zu diesen Leuten will natürlich keiner gehören. So schlägt man gleich sieben Milliarden Fliegen mit einer einzigen Klappe.

Syzzo: Was sind das für welche? Putinversteher, Reichsbürger, Neonazis, Aluhüte, bibeltreue Christen, Peter-Hahne-Fans und Klimafanatiker?

Uta: Du meinst Klimaleugner!

Syzzo: Egal wie …

Konrad: Das wirkt bisher sehr kompliziert. Meinst Du, dass die einfachen Leute in den Gemeinden das verstehen?

Erzengel Michael: Unterschätzt mir ja die Leute nicht! Wir könnten ja sozusagen wie den erklärenden Engel oder Hilfslehrer einen würdigen Herrn auftreten lassen, der das Ganze Impfungsding auch dem Allerletzten idiotensicher auseinander setzt?

Konrad: Ja - so einen alten DDR-Professor. Der eine flammende Rede vom Blatt ablesen kann.

Wilhelm: Genau. Mir schwebt der Typ Staatsbürgerkundelehrer vor, unter dessen Pult meine Ururururururururururururururenkel in Schulpforta manche Marterstunde haben verbringen müssen.

Ute: Gibt es solche Leute überhaupt noch?

Gerburg: Die sind überall auf der Erde.

Gepa: Wann lassen wir das Stück spielen?

Erzengel Michael: Julian Apostata. Dieser schillernde Kaiser war bekanntlich ein großer Feldherr. Und wurde während des persischen Angriffs in einen Kampf verwickelt und von einem Speer tödlich am Bauch getroffen. Julian, der seine Rüstung nicht angelegt hatte, wagte sich zu weit vor. Man weiß nicht, von wem der Speer geführt wurde. Könnte man aber in jedem Fall als eine besondere Art von Impfung deuten.

Ekkehard: Dann schleusen wir diesen Text mit Hilfe unserer Leute in die WIKIPEDIA ein und damit verändern wir garantiert die Vergangenheit nicht unwesentlich: Es ist gar keine Impfung, sondern ein Kampf. Nein - es war kein Kampf, sondern eine Spezialaktion, die als Impfung missverstanden worden ist. Der Kaiser Julian, der sich vom Christentum losgesagt hat, zum Beispiel ist geimpft worden. Wenn den der Speer nicht getroffen hätte, wäre er schon viel früher gestorben. Zum Nachteil für uns alle! Eigentlich hat er sich aber nicht impfen lassen wollen. Es war eine Zwangsimpfung.

Dietmar: Ja - das ist zwar Quatsch, aber irgendwie klasse. Das ist verwirrend und wird gerade die jungen Leute erfreuen. Da sieht man an den Nebenwirkungen der Geschichte, dass sie die eigentlich en Hauptwirkungen sind.

Hermann: Ja - das ist genial. Und paralysiert die Kritiker.

Uta: Aber wir sind doch die Kritiker!

Hermann: Ja doch - ich meine aber die richtigen!

Uta: Ach so? Gibt es auch falsche.

Hermann: …

Uta: Ich versteh das irgendwie nicht ganz ...

Reglindis: Soll das ganze Drama dann irgendwann auch in einem wirklichen Amphitheater unten in der realen Welt aufgeführt werden? Wegen der Coronaregeln …

Erzengel Michael: Es reicht völlig aus, wie das Ganze jetzt schon durch uns in Naumburg läuft … guckt es Dir immer wieder an. Dieses große Schauspiel muss man gesehen haben. So eine Synode ist ja die Keimzelle der Wirklichkeit in extenso. Wir hatten im Dom schon im 14. Jahrhundert eure Figuren aufgestellt, die das Ganze also seit Jahren in Realtime beobachten. Wir halten hier oben ständig den Online-Rapport aus dem Gotteshaus aufrecht. Und immer wenn eine Geschichtsversion fertig ist, die unser Gefallen (und die des HERRN!) findet, dann stellen wir das Ganze in’s Netz, damit es dort in Wahrheit verwandelt wird. Und dann können es auch die sehen, die nicht mehr ins Theater gehen oder nicht mehr dürfen oder des ganzen Wahnsinns wegen aus der Kirche ausgetreten sind.

Gerburg: Wenn es aber wahr ist, dann werden die YOUTUBE-Leute das bald löschen …

Erzengel Michael: Das Löschen wird bald nicht mehr funktionieren, denn wir sind dabei über den Strohmann Elon Musk das gesamte Internet für 30 Trillionen Bitcoin zu erwerben.

Uta: Das gesamte?

Erzengel Michael: Das gesamte.

Reglindis: Fein!

Erzengel Gabriel:Gut - dann machen wir das so. Wir legen also jetzt den Algorithmus des thematischen Organigramms, das wir hier eben gemeinschaftlich im Team erarbeitet haben, probehalber zum ersten Mal in den MCP und machen einen Testdurchlauf. Bin gespannt in welchem Maße die Figuren, die wir uns ausgedacht haben, sich an ihrer eigenen Freiheit beteiligen.

Uta: MCP?

Ekkehard: Moderator for changing the past - Moderator für die Veränderung der Vergangenheit.

Wilhelm: Welchen Freiheitsgrad stellen wir denn zum ersten Probelauf ein? Von eins bis zehn geht die Skala, wie ich sehe …

Erzengel Michael: Ich würde sagen erst mal sieben - damit uns die Sache nicht entgleitet.

Die Gruppe um den Erzengel macht sich nun wacker ans Werk und Michael platziert mit Hilfe der Naumburger Stifter, deren Figuren im Dom das gesamte Unstruttal beobachten - sie selber aber sind seit Jahrhunderten bereits vom Purgatorium geläuterte Hosinannasingende - das Organigramm unter dem Lesekopf des MCP. Der Freiheitsgrad wird auf 7 (in Worten sieben) eingestellt. Der Schalter knackt. Gleich darauf ertönt ein sanftes Sausen und man schaut durch die Augen der Naumburger Stifterfiguren direkt in den Tagungsraum eines kleinen Sporthotels in Mittelteutonistan. Was ist zu sehen?

Sympatische Leute gehen auf Augenhöhe umher und miteinander um, respektieren sich in ihrer Verschiedenheit und Diversität - einige Mutige stellen mit Hilfe von Worten und unter Benutzung eigener Emotionen Überlegungen zur Thematik problematischer in der Vergangenheit getroffener Entscheidungen in den Raum. Auch der geplante Wissenschaftsvertreter bekommt seinen Auftritt. Und dann noch einen. Die meisten Teilnehmenden sitzen da und verziehen bei dem Ganzen keine Miene. Sie denken sich jedoch ihren Teil! Zwei sympathische Frauen reden je einmal und bringen mit ihren Beiträgen die große Schicksalswaage im Thronsal des HERRN in sanfte und gütige Wallung. Dann ist alles wieder still.



Erzengel Michael: Klasse - das war ja gar nicht so schlecht für den Anfang. Nur der Professor kam nicht gut rüber. Wer ist das in der Wirklichkeit da unten eigentlich? Der hat zwar gut abgelesen von dem Blatt - aber inhaltlich war es nicht up to date. Da müssen wir noch optimieren, vielleicht sollten wir ihm helfen und mit dem Freiheitsgrad doch bis neun rauf gehen? Was meint ihr?

Ekkehard: Ich möchte im Vorblick auf die Zeit, in der die ganze erschreckende Wahrheit mit der Coronaimpfung herauskommen wird, darauf insistieren, dass es so aussehen muss, als ob wir an der Aufdeckung dieser Sache immer schon kritisch beteiligt gewesen sind. Wir sollten einmal alle überzeugend sagen können: "Siehe - wir haben schon damals gewarnt!" Wir dürfen die zukünftige Freude des Rechthabendürfens nicht jenen überlassen, von welchen sich (zumindest jetzt noch) zu distanzieren guter Ton ist. Zugleich müssen wir auch organisieren, dass den Verantwortlichen bei unseren Leuten ein paar Ausfluchttürchen offenbleiben. Es sollte sich lieber keiner allzu gedemütigt und verletzt fühlen - besonders nicht jene Personen, die die sogenannte Verantwortung übertragen bekamen oder sie an sich reißen mussten. Sonst werden die wohl zurücktreten - und wir haben keine Leute mehr in diesem Jahrhundert da unten.

Erzengel Michael: Genau. Denken wir mal an die Verträge von Verdun 1918ff oder an den Fürsten Metternich in Wien 1815 bzw. an die Russen 1989-1991. Aus diesen Geschichten kann man viel lernen. Es gilt also sehr vorsichtig zu sein und dabei doch gegen den Stachel zu löcken. Bedenket immer das Ende, liebe Freunde …

Uta: Und Freundinnen …

Erzengel Michael: Und Freundinnen … Wir haben dort in Teutonistan nur noch diese kleine Kirche, welche langsam aber sicher schlapp machen würde, wenn wir die Vergangenheit nicht in ihrem Sinne modifizieren - damit die Zukunft nicht unter die Räder kommt. Diese Kirche war, ist und bleibt Schild, Schwert und Speerspitze gegen den universalen Unsinn, der jetzt in allen Ecken hervorkriecht und schlimmer ist, als ein Fledermauslaborvirus sich jemals auszudenken getraut hat …

Gerburg: „Impfen und Nächstenliebe!” So sollten wir es nennen. In diesem Wörtchen und. Darin könnten sich alle wiederfinden. Aus reiner Nächstenliebe sollte man die Leute aufklären über das, was Impfung wirklich mal war und was in Mainz an der Goldkuhle draus gemacht worden ist.

Uta: Zum Beispiel?

Gerburg: Dass das eben jeder für sich entscheiden dürfen muss.

Dietrich: Und dass diese Coronaimpferei eigentlich wirklich richtig gefährlich ist.

Dietmar: Das darf man aber weder so richtig schreiben noch irgendwo zu lesen bekommen. Jeder muss von selber drauf kommen.

Reglindis: Auch dieser Erklär-Professor?

Konrad: Ob der das rafft? Nehmen wir lieber einen anderen Mann. Oder gleich ein anderes Zeitalter. Wir lassen etwa den Müntzer gegen Luther auftreten. Fürstenknechtsvorwurf und Schluss. Oder Giordano Bruno? Der besteigt den Scheiterhaufen und ruft mit den Worten Galileis: „Und Impfen hilft doch nichts!” Oder so ähnlich.

Erzengel Michael: Keine schlechte Idee. Aber zu polarisierend. Den Giordano Bruno haben hier oben schon die Freidenker sich auf ihren Schild gehoben und sielen sich dauernd in seiner kalten Asche. Schaut nicht gut aus. Bruno ist für uns verbrannt. Ein wirklicher Professor muss her. Ein guter!

Thimo: Einstein?

Wilhelm: Der war eher so’n Erfindertyp. Wir müssen wo anderes suchen. Thailand ...

Erzengel Michael: Es gibt noch welche, die gut erklären können, was bei der mRNA-Sache wirklich passiert. Legen wir vorerst noch mal unser altes Organigramm mit dem Professor unter den Lesekopf. Der soll eine zweite Chance bekommen. Wir sind ja gar nicht so … Den Freiheitsgrad drehen wir aber auf Stärke zehn. Volle Dröhnung ...

Man hört, wie das MCP - Gerät zu summen beginnt. Vorhang senkt sich unter verhaltenem Applaus …