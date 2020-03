An diesem Tage waren wir lange miteinander unterwegs. Schließlich gelangten wir zu einem Weiher. Bartholomäus brach das Schweigen. Er wies uns auf jenes seltsame Gewässer hin, in dem sich jemand weit vom Ufer entfernt mitten im Wasser eine Hütte gebaut hatte. Nach Norden zeigte das einzige Fenster, zugleich war es die Tür zu dem einsamen Mann, dem das Haus gehörte und welcher Lieder vor sich hin brummte. Als wir uns neugierig näherten, schloss der Mann das Fenster der Hütte, so dass uns sein Singsang verstummte. Wir riefen ihn an - doch nur schroff und kurz gab er auf Fragen Antwort und schaute uns dabei nicht ins Angesicht. Weder bot er einen Bissen an, noch reichte er erfrischenden Trank heraus. Als wir umherschauten, wurden wir gewahr, wie das Haus im Wasser ganz umgeben war von weißvioletten Blüten. Thaddäus aber, ein anderer aus unserer Schar, bat den Mann freundlich und lud ihn ein, in die Stadt Kana zu einem Fest mit uns zu kommen. Wir waren nämlich im Begriff, uns dieser Stadt anzunähern; der Meister wollte einen Abstecher zu Astrophilos machen, bei dessen Hochzeit er vor genau einem Jahr Wasser in Wein verwandelt hatte. Der Mann in der Teichhütte aber schüttelte den Kopf und wollte nicht mit uns ziehen. Er machte sich brummend an irgendwelche Dinge und uns sonderbar erscheinende Angelegenheiten. Als der Meister die Blumen im Wasser betrachtete, hob er zu singen an: „Ihr dort draußen im helllichten Spiegel der glitzernden Wellen! Baut eine Brücke der Insel zum Festland.“ Da fuhr sogleich ein Wind in die Häupter der Blüten und machte, dass sie fröhlich zu nicken begannen. Wir verstanden den Sinn dieses Wortes erst viel später, als wir jeder für sich allein unterwegs waren, um das Evangelium auszubreiten.