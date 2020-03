Die Nacht begann hereinzubrechen und die Sterne gingen funkelnd aus ihren Kammern hervor. Da sprach Johannes: „Meister, lass uns das Nachtlager aufschlagen!“ Es war aber weit und breit kein Dorf in der Nähe. Johannes war müde und fuhr fort zu bitten. Er sagte: „Seht, dort ist ein verschwiegenes Gebüsch, über und über mit weißen Blüten berankt, lass uns hier zur Ruhe kommen.“ Während wir noch unschlüssig waren und miteinander beratschlagten, warf unser Gefährte sich nieder und schlief ein. Da wir anderen aber nicht müde waren, vertrieben wir uns die Zeit bis zur Mitternacht mit einem Spiel. Das Klappern der Würfelsteine vermischte sich mit dem Geflüster des Johannes, denn siehe, er redete im Traum. „Rücken wir zur Seite, um die Träume des Schläfers nicht zu stören und wetteifern wir miteinander um das Glück!“ rief Petrus und wir folgten ihm. Wir trieben das Spiel noch lange, indes Johannes folgende Worte hauchte: „Du fernes Rätsel. Ich bin so friedlos und schaue aus nach fremden Dingen. Meine Seele schweift in Sehnsucht und will den Saum der Fernen nur berühren. Ich bin ein Fremdling in fremdem Land. Ein Wanderer in meinem Herzen. Vergesse oft, wie weit die Türen offen sind, im Haus, das ich verschlossen wähne.“ Diese Worte kannten wir von ihm schon lange, sie sind aufgeschrieben im Buch „ Träume des träumenden Träumers“. Als sich am Morgen die Nacht davon machte und der Pirol seine fröhliche Stimme erhob, war Johannes noch nicht erwacht. Da nahm der Meister zwei Blütensterne aus den Ranken des Buschwerks und legte sie seinem Liebling auf die Hände und bloßen Füße. Alsbald erwachte er, sprang auf und rief: „Freunde, – was ist zu tun?“ Begierig Neues zu erfahren, verließen wir die Stätte.