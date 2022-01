Epiphanias naht. Die Messianität Jesu wird deutlich, singende Kinder und drei erst einmal umherirrend Gelehrte. Auch der Betrügerkönig Herodes ist voll mit von der Partie. Und nicht vergessen, Epiphanias ist das Fest der zur Krippe weisenden Gestirne. Es gibt deutliche Zeichen am Himmel, die den Weg und den Irrweg voneinander zu unterscheiden lehren. Jedenfalls kommen am Ende die gelehrten Sterndeuter deshalb ja doch bei der einfachen Wahrheit des Stalles von Bethlehem an. Wer in den nächsten Tagen abends an das westliche Firmament schaut, wird übrigens Zeuge der Begegnung von Mond und Jupiter werden. Viel Freude beim Suchen und Finden am Himmel.

Ach, - da sind nur Wolken? Aber hinter den Wolken sind sie ja! Doch! - hinter dem Horizont dessen, was wir zu sehen bekommen, geht es ja viel, viel weiter. Genauso, wie nach dem Schrecken herodianischer Verhältnisse immer (wenn auch mit pünktlicher Verspätung) das ungläubige Staunen über die raffinierten Mechanismen ihrer Herrschaft kam. Nach dem Scheintod der Freiheit brach das Leben neu auf - nie umgekehrt. Nicht alle mögen solche Sätze. Manche brauchen ein Leben lang zur Erkenntnis einfachster Zusammenhänge - und viele können bzw. wollen nichts von solchen Sachen verstehen, die Herodes in der Zeitung nicht zu drucken erlaubt.

So sind es auch immer eher nur Wenige, die zu Epiphanias an der Krippe niederknien. Die Kirche hat sich auf die Zahl DREI geeinigt. Drei heilige Könige. Am 6.1.2022 werden beim Kanzler und seinem Bundespräsidenten nur wieder diese drei anklopfen. Drei sollten als Repräsentanten des gesamten bewohnten Erdkreises reichen - denn wenn der "People of Colour-König" mit dabei ist, hat alles seine Ordnung und kann nichts passieren. Damals kamen die drei, um an der Krippe niederzuknien! Inzwischen sind es Tausende.

Ebenfalls zum Niederknien ist ein Satz, welcher derzeit viel von sich reden macht. Auch hier scheiden sich die Geister. Die einen schmähen ihn, andere läsen gern mehr davon: »Es ist in keinem andern Heil, auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.« Mit einem Blick nach oben findet man diesen Passus an der Kuppel des Berliner Humboldforums (ehemaliges Stadtschloss).

Leider gehört es in Kreisen "akademischer Würstchen, Politclowns und Medienaffen" (Burkhard Müller-Ullrich) seit einiger Zeit mit dazu, tote Könige schlecht zu reden. Wie dem auch sei - jedenfalls hat uns der auf dem Thron der Hohenzollern von 1840-1861 nicht zuletzt als frommer Mann dilettierende König Friedrich Wilhelm IV. diesen Berliner "Kuppeltext" aus dem Neuen Testament zusammengebastelt. Damit hat er sich ins Leben zurückgebracht - alle diskutieren über seinen einen Satz. Wie der Papierstreifen in einer tibetanischen Gebetsmühle mahnt er als Mantra hinaus in alle Himmelsrichtungen. Friedrich Wilhelm IV. hat übrigens u.a. auch dafür gesorgt, dass nach den Befreiungskriegen überall in Preußen Kirchengebäude instand gesetzt bzw. neu erbaut worden sind.

Warum die ganze Mühe? Wirkliche Könige müssen nicht, nein - sie wollen anbeten! Im Gegensatz dazu lassen jene, welche heute an Stelle von Königen vor die Throne drängen, jeden Gottesbezug in der Vereidigungsformel dem Volk gegenüber weg. Ja - die Welt ist im Wandel und die Gesellschaft soll modern aussehen.

Gott sei Dank ist Epiphanias in Sachsen-Anhalt Feiertag geblieben. Der König kniet. So ist es richtig.