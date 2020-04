Seit Tagen schon folgten uns herrenlose Hunde. Des von ihnen verursachten Lärms wegen beschlossen wir, die Nacht außerhalb des Dorffleckens zu verbringen. Wir wollten ungestört die Sterne am Himmel beobachten. So wanderten wir bei etlichen Stadien weit in das Land hinaus, doch die Hunde folgten uns nach; sie waren hungrig und hofften auf Happen.

Da nahm unser Freund Jakobus einen derben Knüppel und begann, auf die Kreatur einzuschlagen; er fluchte dem Viehe und erregte sich über alle Maßen. Die Hunde aber ließen nicht ab und drangen weiter auf uns ein. So wandte sich Jakobus an den Lehrer und bat ihn:

„Meister, tue doch etwas gegen diese Plage!“ Er aber antwortete und sprach: „Diese sind es, welche unserem Gefährten Lazarus die Wunden ausleckten, – deshalb will ich sie nicht schelten“. Und wir zogen weiter, umtanzt und bebellt vom Reigen der hungrigen Tiere.

Als wir bei einem Buchenhain angekommen waren, setzten wir uns nieder und sagten das Gebet: „Gelobt seist du, König der Welt“. Bald tauchte Kochab, der Getreue, aus dem Rosa des Abendhimmels auf und es wurde ganz still. Man hörte nur Jakobus, der an seinen Fingernägeln kaute und biss. Uns war diese seine Gewohnheit schon lange bekannt. Da sagte der Meister zu ihm: „Jakobus.“ Und er antworte und sprach: „Meister, hier bin ich.“ Er aber sprach: „Siehe, diese Hunde. Still liegen sie im Sand und haben starke Klauen. Du aber machst dir und uns allen Unruhe, indem du deine Nägel blutig beißt. Lerne von diesen Hunden, welche uns unter die Sterne nachfolgten.“

Jakobus schwieg - dann antwortete er beschämt und sprach: „Amen. So soll es sein!“ Denn er hatte die hohen Sterne von oben in den wachsamen Augen der Kreatur hier unten schimmern gesehen. Da wir entschliefen in der lauen Nach, wachte Lazarus wie immer, denn seit den Tagen im Hades war ihm die Gabe des Schlummers nicht mehr vergönnt.