Ist da womöglich gar eine neue Gottheit aus dem Nichts hervorgekrochen und geht nun ungefragt in der Welt umher - Corona? Groß ist der Kult und ihre Priesterschaft wächst an. Hatte man früher Angst vor dem unendlich Großen, über das hinaus sich Größeres nicht denken ließ, fürchtet man heute die unendlich kleinen Nanozwerge, die auf unseren Schleimhäuten siedeln. Vor tausend Jahren baute die Kirche Dome und Kathedralen - und ehrte von Altären aus die Welt des Geistes. Heute beginnt der mächtig gemachte Götze Corona riesige Geldströme zu lenken. Freilich - die Wege der Götter blieben schon immer unergründlich. Mit dem unsichtbaren alten Gott der Hebräer hat die Neue jene verunsichernde Nichtsichtbarkeit gemeinsam. Und auch sie fährt auf Wolken daher, wie der Alte. Dieser auf den Wolken des Himmels, jene in gefährlichen Aerosolen. Er rettet uns - sie trainiert höchstens das Immunsystem. Aber bringt auch den Husten und Schlimmeres. Der neue Götze betätigt sich gegenwärtig als Vernichter von Wirtschaft, Gemeinschaft und Kultur. Zwar riefen die Engel des alten Hebräergottes die beruhigenden Worte „Fürchtet euch nicht!” Coronas Botschaft dagegen ist ganz anders: „Fürchtet euch alle. Haltet euch fern. Berühre mich nicht. Bist du schon gewaschen! Verhüllt euch!” Die Furcht vor dem Tod und seiner großen Schwester, der Strafe, ist ihre Bibel. Wie dem nun auch sei! Segen und Gesundheit für alle und jeden! Das ist unser Wunsch - so laute das Gebet. Und - lasst uns auch im neuen Jahr zusammenstehen, jeder an seinem Platze und mit seiner Kompetenz. Verehren wollen wir jenen Gott, der nicht aus dem Geiste der Furcht fett wird. Der neuen viralen Gottheit und ihren Altären? Sage ab! Solange die Kirche noch steht: Mit Schweigen, Gebet und Lied …