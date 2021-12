Wir stehen auf den letzten Leitersprossen

des Monats. Ach, welch wunderbares Bild

tut auf sich vor uns hier? Denn wir genossen

sanftländlicher Umgebung mild Gefild.

Man steht gerührt in eines Stalles Mitte,

wo eine Frau ihr Neugebornes stillt.

Ein Knabe ist´s. Gelegt nach alter Sitte

auf frisches Heu, das duftet uns so zart.

Ringsum steht Vieh, dass er nicht Kälte litte,

und schaut auf den, der heut geboren ward.

Am harten Boden knien fromme Hirten,

ganz junge noch und welche hochbejahrt.

Dann klopft es leise, weise Männer führten

Geschenke her und breiten alles aus.

Gold, Weihrauch, Myrrhe – ob sie sich verirrten?

Denn dieser Stall ist keines Fürsten Haus …

Doch weil Maria heute hat geboren

den Retter Gottes und des Weltenbaus,

so kamen diese her, mit eignen Ohren

zu hören, was der Engel Chor beschworen.



Um seiner Untertanen Zahl zu wissen,

erließ in Rom der Kaiser ein Edikt.

Ein jeder soll den Heimatboden küssen,

und ward in seines Vaters Haus geschickt.

Quirinius Prokurator war im Lande,

mit Lorbeer für ganz Syrien geschmückt.

Und Joseph, der ein Zimmermann von Stande,

ergrifft den Stab. Nach Bethlehem er strebt.

Verlobt ist er Maria. Mit dem Bande,

das Gotteslist um Mann und Weib gewebt.

Nach Bethlehem führt sie die lange Straße,

zum kleinen Ort, nicht sonderlich belebt.

Doch heuer lief in ungekanntem Maße

die letzte Herbergsstätte übervoll.

Man weist die beiden ab mit derbem Hasse –

das junge Paar weiß nicht, wohin es soll.

Doch schließlich hat sich noch ein Platz gefunden.

Im Stall – verzeigt der Bibel Protokoll.

Maria ward des Knaben flugs entbunden

und damit alle Sorgen bald verschwunden.



Im Stall sind wir auf goldnes Stroh gefallen,

und blicken nach der Futterkrippe nur.

Im Mund verstummt das Wort uns Gästen allen,

weil Gott als Kind in Christ zur Erde fuhr.

Die sonst so harten Hirten weinen alle –

hell glitzert ihrer Tränen feuchte Spur.

Der kleine Raum wird froher Feier Halle

indessen draußen sternt die Konjunktion:

Jupiter grüßt Saturn, zum dritten Male

berühr´n im Bild der Fische sie sich schon.

Was trieb drei alte Männer an zu reisen,

wen suchten sie? Wen schon – den Königssohn,

der durch die Zeiten schlüge neue Schneisen,

das Leben kennt und trotzdem Großmut übt –

auf Erden könnte Gottes Sein beweisen,

ein Herrschaft ist, indem er Menschen liebt.

Den Armen aus dem Staub wird er erheben,

bewirken, dass es wieder Hoffnung gibt.

Indes im Stall die Engel segnend schweben,

will unserm Kind Herodes schon an´s Leben.

Wir hatten gut geruht dort bei den Tieren,

ein Sonnenstrahl weckt uns zu früher Stund.

Jetzt galt es, Zeit nicht weiter zu verlieren,

denn böse Nachricht gab ein Traumbild kund.

Dem ältesten der klugen Astrologen

ein Engel raunte ihm durch Traumes Mund:

„Herodes hat Besucher stets betrogen.

Mit argem Fleiß versucht des Sternes Gang

euch abzulauschen er am Sonnenbogen.

Nicht ehren, – töten will er Jesum dann!

Folgt nicht des Lügenkönigs argem Planen,

zieht heimwärts einen andern Weg entlang.“

Weil sie die Wahrheit von Visionen ahnen,

und wissen, Sterne gleichwie Engel sind,

ward zugestimmt. Sie wenden ihre Bahnen -

und neigen sich noch einmal vor dem Kind.

Entschieden, andern Weg nach Haus zu gehen,

vertrauen sie dem Bild des Traumes blind.

Am Montag hast du Leute gehen sehen?

Vielleicht die Weisen. Ihre Mäntel wehen …