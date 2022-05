Wie möchte ich euch nun den Gott beschreiben,

dem wir Vertrauen schenken ganz und gar?

In welchem Bilde soll er bei uns bleiben,

solang das Leben währt, von Jahr zu Jahr?

Einst wollte ich durch grüne Auen wandern,

lang ist es her - ich trug noch volles Haar.

An diesem Tage kam nun eins zum andern:

Das Wetter wechselt plötzlich: Saus und Braus.

Es regnete mit Feuersalamandern,

schnell rette ich mich in ein fremdes Haus.

Da sah ich Bilder und Gemälde schimmern,

ging weit umher und freute mich des Baus.

Im hellsten von den abertausend Zimmern

verharrte ich vor einem kleinen Bild.

Es zeigte ferner Landschaft Mittagsflimmern,

mit einer Herde Schafe im Gefild.

Die grasten friedlich, kannten keine Mängel,

ein Hirte stand dabei und blickte mild.

Er hielt in seinen Händen einen Stängel

und war den Tieren das, was Menschen Engel.

Gemalt an´s frische Wasser sind zwei Knaben;

ein Mädchen herzt ihr Lämmchen in der Näh.

Ob Tiere wohl auch alle Seelen haben

wie Menschenkinder? Frag ich mich und seh,

den Schäfer seiner Herde Pfad bereiten.

Ich frage mich „wer malt denn so“ und steh

entzückt. Doch auch des Lebens finstre Breiten

sind abgemalt. Ich sag: „Der gute Hirt“.

Im Gegenlicht der Größte aller Zeiten -

leicht scheint sein Kreuzstab, dass es fast verwirrt.

Mit ihm, dem Heiligtum vor allen Waffen,

führt er das Schaf zurück, das sich verirrt.

Geheul von fern bezeugt der Wölfe Schaffen,

indes der Hüter seine Tiere mild

liebkost, zu trinken einschenkt aus Karaffen,

so wird der kleinen Schar die Not gestillt.

In dieses Haus werd ich zurück einst kehren,

erinnern will ich lebenslang das Bild:

Gott als ein Hirte - kostbarste der Lehren -

geleitet mich und dich ins Land der Ehren.