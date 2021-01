„Maskenball” nannten wir bei der Nationalen Volksarmee der DDR jene anstrengenden Übungen mit Schutzanzug und Gasmaske. Letztere hieß auch „Schnuffi”. Schnuffi ruhte zusammengerollt allzeit bereit in der Uniformtasche. Und „Gas! Genosse Soldat” lautete eins der verhasstesten Kommandos. Nach dieser einen Silbe aus dem Munde des Unteroffiziers war sofort die Maske überzustreifen. Das Gesicht hinter Gummi und Augengläsern - der ganze Mensch verschwand. In Venedig ist „Maskenball” ein ganz anderes Spiel.

Was heute angesagt ist, scheint eine Mischung aus Gas und Venedig zu sein. Der Erlass, auf Straßen und Plätzen, in Läden und Kirchen einen Lappen vor Mund und Nase zu hängen, ist per Verordnung hinaus in alle Land gegangen. Er ist - von links und rechts betrachtet - wahrscheinlich genauso lächerlich wie geboten.

Wenn nun sicher jedem verständlich ist, dass man besonders in Krisenzeiten klare Abneigung dagegen haben kann - bis hin zum Ekel -, die verbrauchte Luft der Lungen anderer in die eigene einsaugen zu müssen, soll doch an dieser Stelle einmal aus besonderem Blickwinkel auf die Nebenwirkungen des flächendeckend medial ausposaunten Generalkommandos „Gas!” eingegangen werden. Denn schaut man in jene Zeitungen, die früher einmal mehr oder weniger alle als „Freiheit” unterwegs waren und es jetzt als regionale Ortszeitungen sind, packt einen ein gewisses Grauen. Da sind nur noch recht selten unbedeckte Gesichter zu sehen, dagegen aber - ganz gleich, wer interviewt wird - sehr oft Maskierte. Auch ganze Grundschulklassen - jedes Kind mit einer Maske und oben die Masken-Vortrage-Person, Lehrerin oder Lehrer. „Man fotografiere Menschen, die beten oder weinen nicht.” So zumindest lautete eine Klarstellung der römisch katholischen Kirche auf entsprechende Anfragen aus den sechziger Jahren, der ich hier einmal aus vollem Herzen zustimmen möchte. Man fotografiert Menschen in bestimmten Situationen nicht! Ich erspare uns, eine vollständige Liste solcher Situationen anzufügen. In manchen Kulturen ist das Fotografieren von Menschen überhaupt ganz unerwünscht. Denn mit jedem Foto wird ja etwas festgeschrieben: Das schnell dahingleitende Licht wird auf erstarrte Materie gebannt. Ich ahne, dass wenige Zeitgenossen mit Gedanken aus der Welt der Naturphilosophie etwas werden anfangen wollen. Genau darin besteht schon länger eins der Grundverhängnisse unserer Zeit: Das Heilige ging als Kategorie, mit Hilfe derer sondiert wird, was geht und was nicht geht, peu á peu verloren. Völlig unnötig wird durch in Zeitungen abgebildete verschandelte Menschenantlitze suggeriert, dass dieser Zustand normal, gegeben, notwendig, gefordert und gut sei. Runter mit der Maske - zumindest in den Printmedien!!!

Macht sich da anstelle jener Pietät, die dem Menschen als Abbild des Göttlichen gegenüber zu zollen wäre, nicht ein sehr unangenehmer säkularer Gesundheits-Pietismus breit? Versucht da nicht eine üble Ersatzfrömmigkeit jenes Riesenvakuum auszufüllen, welches nach der streckenweise selbstverschuldeten Implosion beider ehemaliger Volkskirchen sich als ein gewaltiges Werte-Loch aufgetan hat? Dringt ins Allgemeine die Peinlichkeit einer sich am Virus anklammernden Pseudoreligion nicht nur aus den linksgrünen Randbezirken jener Tätigkeit ein, die früher einmal wirklich geordnetes Nachdenken gewesen ist? Nein - auch aus der sogenannten wertkonservativen Mitte erklangen bis dato keine warnenden Rufe, da nun fast alles um ein imaginäres Götzenbild zu kreisen begonnen hat. Im Vergleich zu Aarons goldenem Kalb ist das heutige Kultobjekt ja nur eine grüne Schleimblase mit Zipfeln. Aber der Effekt ist gleich: Man fordert sich und andere auf, vor der Schleimblase nieder zu knien. Warum diese Unterwerfung? Greift auch hier der bekannte Mechanismus, den man „Identifikation mit dem Agressor” genannt hat?

Das Virus ist als reale oder eingebildete Bedrohung - bzw. als Mischung zwischen beidem - ein enormer Stressor und Unruhestifter. Nun muss auf die persönliche Angst vor der Erkrankung und vor dem Tode, bzw. vor dem Schuldig-Werden (Ansteckung anderer) in irgendeiner Weise persönlich reagiert werden. Solche Reaktionen lassen sich (fast immer) auf drei Ebenen beobachten: Die erste ist das physische Immunsystem des jeweils Einzelnen: Man wehrt die Viren bei guter Immunlage mit einigem Glück ab - und bleibt symptomlos. Das zweite Immunsystem ist der gesellschaftlich sanktionierte Apparat von Recht und Ordnung mit Judikative und Exekutive: Gesetze werden erlassen, um die öffentliche Realität dahingehend zu gestalten, dass keine oder nur noch wenige Ansteckungen stattfinden können (Abstand, Quarantäne, Lockdown). Das Dritte aber ist die Religion - als letztes Immunsystem, das immer dann greift, wenn gar nichts mehr geht und nichts helfen kann. Dann lässt sich der Mensch ins Irrationale fallen und die Mechanismen des großen ersten Grundvertrauens greifen ganz tief unten an und infantilisieren uns - auf gute und hilfreiche Weise. Der Mensch springt dann quasi über den Schatten, den er und seine Kultur Kraft eigener Vernunft entworfen haben - und der als Schatten nun auch unweigerlich geworfen wird. Der Mensch aber wirft sich nun doch noch weiter hinaus - vermittels Kultus, Ritus und Mythos direkt bis in die Arme einer höchsten Gottheit, die er zu diesem Zwecke imaginieren muss. Und er kann und darf es!

Eine unsichtbare Gefahr - auch die des Virus - kann man, wenn man sie nicht auszuschalten fähig ist, zumindest fürchten - und in einem zweiten Schritt dann als finstere Macht verehren und schließlich sogar bitten. So wird man fromm ... Meistens ist der Umwandlungsakt nichtbesiegbarer Entitäten in Mächte, die man anfleht, eine Mischung aus reflektiertem Grusel und sich hingebender Faszination - Ehrfurcht in bestem Sinne. Religion war immer ein Kunstgriff hinein ins Herz des Unmöglichscheinenden - und trägt u.U. durch die und aus der Gefahr … Das ist bekannt.

Kann man gegenwärtig nicht tatsächlich eine Kultur der Verehrung des Viralen beobachten? Die Kultur und Öffentlichkeit schmiegt sich dem Virus, bzw. der besonderen Gefahr an, die von ihm (wirklich - und/oder nur eingebildet) ausgeht. Der ganze Planet scheint sich momentan einzureihen in den Kreistanz um eine schleimige grüne Blase. Zumindest wird eine solche folgsame Bereitschaft der Massen durch die Medien uns weisgemacht. So ist ein Negtheos entstanden - eine negative Gottheit ist über Nacht erschienen, der man huldigt, indem man sie fürchtet und ihr auch schon eine eigene Stola stiftete. Die Maske. Sie macht inzwischen sogar dem Bikini die mit Tabus belegten Körperstellen streitig: Ja - die Scham ist höher gerückt und sitzt seit März 2020 woanders. Sie ist unisex geworden - denn nunmehr geht von Mund und Nase der wahrhaftigerere Terror aus.

Die Bilder der Zeitungen zeigen uns Menschen, die ihr menschliches Antlitz geopfert und aufgegeben haben. Aus Überzeugung, Vorsicht, Angst, Schuldgefühlen und als Resultat einer irrationalen Ehrfurcht vor dem Unbekannten. Zu der Verehrung des Schrecklichen gehört auch, dass man sich mit der Maske als einsichtiger Jünger (und Jüngerin) vor der neuen Priesterschaft der Corona beugt, also vor denen, die als Wissenschaftler gelten, besonders vor Virologen, ihren Instituten und vor den Medienpredigern. Man sieht in offener Landschaft sogar FahrradfahrerInnen mit Maske. Sie stellen sich auf besondere Weise selbst aus - als leibhaftige Zeugen einer sicher vielfach ganz unbewussten Unterwerfung unter den neuen Götzengott Corona. Vielleicht ist es auch eine spezielle Form des uralten Hangs zur Selbstdarstellung und des ewigen Aufmerksamkeitsgeheischs. Exibition, einmal nicht durch Enthüllung, sondern durch Verhüllung. Dass die Masken bunt sind - das gehört übrigens zur besonderen Raffinesse des Verblendungszusammenhangs. Es gibt für jeden eine andere Maske - die hässlich blau/weißen oder die elegant schwarzen. Welche mit Parteiaufdruck und welche ganz ohne alles. Wenn ich einen Vorschlag machen müsste, welche Maske man mit sich führen solle, würde ich eine in der Art der oben abgebildeten empfehlen. Unten ein fester Stab dran, mit Hilfe dessen man sich das hin und wieder tatsächlich wohl noch (un)verzichtbare Teil schnell vor das edle Antlitz führt - und diese Bedeckung aber auch genauso schnell wieder fahren lässt. So also, dass man sein besorgt lachendes Gesicht dahinter zeigen kann. Ja, - das gibt es: Besorgtes Lachen.

Weil spätestens seit Kant jede Religion erst dann erhobenen Hauptes in die Welt treten sollte, wenn sie sich vorher ihrer eigenen Kritik unterzogen hat, versteht sich der vorliegende Essay als eine solche „Religions”kritik. Es gibt ja schon lange (seit Beginn des Desasters) unüberhörbar Kritik an der Darstellung des Virus Covid-19-Getümmels. Kritiker stehen hier gegen Kritiker - und Wissenschaftler gegen sogenannte Wissenschaftler. Eine Kritik, die das ganze Ding auch als postmodernisierenden „Gottesausbruch” oder als Götzenpandemie in den Blick nimmt, meines Wissens nirgends? Hier ist nun eine solche.

Obwohl es Gott in jener Weise nicht gibt, wie Löffel und Gabeln auf unseren Tischen liegen und es ihn so nie gegeben hat (einen Gott, den es gibt, gibt es nicht D.BONHOEFFER) - so ist doch von der Vorstellung eines "real" existierenden Gottes tatsächlich hin und wieder nicht wenig Unheil ausgegangen. Religionskritik hat hier - Gott sei Dank - seit Jahrhunderten schwere und gute Aufklärungsarbeit geleistet. Überall dort, wo Gedanken, Dinge und Prozesse auf die Grundstimmung des Menschen pandemisch übergesprungen sind, so dass sie zur Religion wurden oder gemacht werden sollten - an diesen Plätzen erscheine sofort die Religionskritik auf dem Plan. Sie hat die Pflicht dazu! Zugegeben - das ist ein nicht ungefährliches Geschäft. Denn wer Götter abschaffen will, hat erst einmal mit jenen Kräften zu tun, welche diese Götter haben erschaffen können. Der Mutige spürt, welche immense Kraft und Macht falsche Gedanken haben und welchen Sog sie erzeugen, wenn sie die Massen ergreifen.

Überlegungen, den Gemeindegesang in einer Kirche zu verbieten, das Verbot der Prozession zum Gnadenbild eines Schutzheiligen, Verbote sich zu versammeln, um das Höchste zu verehren, Verbot, sein Gesicht zu zeigen - das alles grenzt (man verzeihe mir die terminologische Anleihe bei Rudolf Steiner...) an ahrimanische Eingriffe in das lebendige Gewebe, welches Himmel und Erde seit Menschengedenken wohltätig verbindet. Vor einigen Jahrhunderten wären solche Verordnungen und Empfehlungen jedenfalls noch als satanische Eingriffe gebrandmarkt worden. Schwerwiegende Eingriffe, welche die Immunlage des einzelnen Menschen und die der Gesellschaft nicht stärken, sondern massiv schwächen. Man wird diesen Fragen allen öffentlich nachgehen müssen. Man darf sie genauso wenig fürchten, wie die alte Theodizeefrage. Man muss direkt in die Augen des Unheimlichen sehen, damit man nicht blind wird …