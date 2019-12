Am andern Tag - da schau ich durch das Fenster.

Am Horizont geht auf ein böses Bild:

In langen Reihen zieht es wie Gespenster

heran. Ein Meer aus Rüstung, Lanze, Schild.

Die Trommel dröhnt und dunkle Fahnen wehen -

auch Kriegsgesänge hört man dumpf und wild.

„Herodes lässt die schwarzen Truppen gehen

nach Bethlehem, zu stiften Mord und Not.

Die Mütter wird es treffen wie in Wehen -

des Königs Zorn befahl den Knaben Tod!“

Der Engel, der mich führt, fing an zu trauern,

indes den Abendhimmel färbte Rot:

„Er fing den EINEN nicht in seine Mauern.

Drum rüstet er zur Strafexpedition

und tötet a l l e Knaben, ohne Dauern -

denn unter ihnen wähnt er Gottes Sohn.

Herodes sendet hundert Rotten Ritter

und lässt die Kinder schlachten seinem Thron.“

Von ferne hörte ich den Schrei der Mütter -

und fiel zu Boden an des Fensters Gitter.

Zu mir gekommen wieder wollt ich flehen

dort oben auf des Aussichtsturms Abtei,

des Schicksals Räder solle weiterdrehen

der Engel gleich, ich hülfe ihm dabei.

Und schrie: "Willst du denn Hilfe unterlassen?“

Nicht achtet er der Klage Litanei -

„es gibt“, sagt er „uns Engelsvolk in Massen.

Und manchmal greifen wir auch wirklich ein.

Doch ich bin nur erschaffen zuzufassen,

wo Menschen einsam wandern und allein.

In diesem Falle kann ich gar nichts machen -

doch schau einmal nach oben in das Sein …“

Und als ich´s tat, da sah ich welche wachen,

die malten, was geschah, mit stummem Mund

und feinen Pinseln ab. In zartem Lachen

kam Angesicht um Angesicht zur Stund

hinzu. „Sieh her, den abertausend Knaben

verwandelt ward ihr Blut in goldnen Grund.

Im Haus des Wortes, wie in Honigwaben -

wird Christ die Kinder immer um sich haben."