„Schein und Sein” ist das Thema des diesjährigen Offenen-Denkmal-Tages. Man möchte sich dabei auf die in der Barockzeit üblich gewordene Gewohnheit beziehen, durch Farbe und Licht Wirklichkeit und Täuschung fast ununterscheidbar zu machen. Der gekonnte Einsatz des „Scheins“ spiegelt dabei etwas vor, was überhaupt gar nicht da ist: Decken, Fenster und Fassaden. Im Fokus des morgigen Tages steht zudem „die Frage, ob Rekonstruktion und pure Fassadenerhaltung noch etwas mit der Denkmalpflege zu tun haben.” Und das Ganze entgleitet uns natürlich (gewollt oder ungewollt?) in den Bereich des Politischen: Wieviel Geld darf eigentlich ausgegeben werden, um Illusionen zu bewahren, die inzwischen von den meisten Leuten durchschaut worden sind. Ja - die Erfinder des Themas "Schein und Sein" hätte man zu DDR-Zeiten vor ein Tribunal gestellt - denn jeder einigermaßen phantasiebegabte Spaßvogel hätte aus diesem Motto mühelos Witze ableiten können, die uns bis nach Bautzen führen …

„Schein oder Sein - das ist hier die Frage.” So möchte man in Anlehnung an Hamlet in die Welt hinaus rufen. Niemand hatte zwar die Absicht, eine Mauer zu errichten - aber schon am nächsten Tag stand sie da. In dem Science-Fiction-Streifen „Virus” sollte niemand gezwungen werden, sich irgendwelche vergleichsweise noch mangelhaft geprüfte Nanojauche einspritzen zu lassen. Aber dann geschieht es über Umwege doch. Der Film läuft gegenwärtig in allen Kinos. Sein wird zum Schein gemacht und Schein wird zum Sein erhoben. Manche winken genervt ab - das soll in der Politik schon immer so und nie anders gewesen sein, sagen sie, erinnern an Potemkins Dörfer und zitieren mit sächselnder Fistelstimme Walter Ulbricht.

Als ich ein Knabe war, hat mich ein Passus auf den „DDR-Banknoten” fasziniert: „Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.” So oder ähnlich. Ich habe damals begriffen, das schon das Verfälschen!!! strafbar ist. Damit ist genug gesagt. Wann überall irgendwelche Parteien sich den Staat zur Beute gemacht und gekapert hatten, war es um das Sein geschehen - und der Schein warf sich in Positur. Was anderes steht drauf, als das was drin sein soll. Die langsame aber stetige Verfälschung der Dinge führt dazu, dass sich bald keiner mehr an das Wahre und Rechte erinnern kann.

In der DDR konnte man in der NVA nach Schwedt kommen, wenn man ein verliehenes Abzeichen ablehnte. Deshalb hieß es wohl auch Ab-Zeichen. Mach’s ab! Aus Ablehnung eines Impfangebots wird die Verleugnung der Impfung. Berechtigte Fragen nach der Wirklichkeit werden umetikettiert in Verschwörungen. Wer leugnet und verschwört - war der nicht schon immer böse? So wird mit Worten Schein erzeugt - und Sein verschleiert. Ja - mit geschickten Wortspielen wird Schein erzeugt und Sein unkenntlich gemacht. Wenn auf diese Weise Wahrheit simuliert wird, ist aus dem Sein-Sollenden lügnerischer Schein geworden, ein falsches Imitat. Das Imitat wird zum Sein erklärt - bis sogar die Simulation des Scheins nur noch Simulation ist. Simulation der Simulation. Schein des Scheins.

In der DDR fragten unbedarfte Gemüter 1989 bis zur letzten Minute: „Was wollen die denn alle, diese Bürgerrechtler mit ihren Protesten? Es ist alles da. Und wir machen doch Urlaub im FDGB-Heim!” Die Antwort darauf gab man sich mit Rosa Luxemburg hinter vorgehaltener Hand: „Wer sich nicht bewegt, spürt die Fesseln nicht!” Sein und Schein - ist oft zum Schrein.

Aber der passend ausgesuchte Spruch der genialen Denkmalschützer soll nicht nur in seiner politisch kritischen Funktion behandelt worden sein. Denn morgen ist ein schöner Tag, und bald ist sowieso Bundestagswahl.

Die Romantik hatte eine ganz andere Auffassung vom Schein. Sie sang in und vom schönen Schein. Da war der Schein keine Lüge, sondern Anzeichen für die Präsenz und Angeld in Hoffnung auf eine höhere wahre Wirklichkeit. Der Schein war der Bote des Seins. Und so, wie das Licht am westlichen Fenster der Wittenberger Schlosskirche den leuchtenden Schatten eines Engels aus Licht auf die kahle Mauer warf - ist es nicht göttlich himmlisch und überaus unglaublich schön? So soll es sein mit dem Schein. Die fotografische Aufnahme gelang im Moment geschenkten Zufalls. Als ob der Himmel sagen wollte: Hier seht ihr die Bedeutung des alten Palmwortes: „Bei Dir ist die Quelle des Lebens und in Deinem Lichte können wir die Farben alle wahrnehmen (Psalm 36,10).”

Lasst Euch trösten - lasst euch nichts vormachen. „Verlasst euch nicht auf Fürsten, / Menschen, bei denen es doch keine Hilfe gibt. Haucht der Mensch sein Leben aus / und kehrt er zurück zur Erde, / dann ist es aus mit all seinen Plänen. Wohl dem, dessen Halt der Gott Jakobs ist / und der seine Hoffnung auf den Herrn.” (Psalm 146,3)