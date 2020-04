Nach der Auferstehung des Herrn verlor Lazarus die Furcht. Und er begann damit, uns dies und das zu berichten, vor allem aber auch darüber, was er am Ostermorgen erlebt hatte. „Ich, Lazarus, den du, Meister, seinerzeit mit mächtiger Stimme aus dem Grabe gerufen hattest, stand bei deiner Auferstehung vor der Höhle Josephs. Und siehe, ich sah, wie sich der Tanz der Schatten jener Wächter, welche die Höhle bewachen sollten, auf dem großen Stein abzeichnete. Diese Soldaten schliefen zwar ruhig an Bäume gelehnt, hatten sich aber der Nachtkälte wegen ein Feuer angezündet. Da ein mäßiger Wind aus Norden ging, bewegten sich die Flammen und dank ihrer auch ihre schlummernden Schemen lebhaft auf der Felsenwand des Grabes, in dem dein getöteter Leib ruhte. All meinen Mut zusammennehmend stimmte ich in gleicher Weise, wie du diese Worte damals gebrauchtest, den lauten Ruf an: ‚Komm heraus!‘ Nur, dass ich, Meister, deinen Namen rief und nicht meinen eigenen. Sofort aber fielen die Wachleute, die von meinem Rufen erwacht sein mussten, über mich her und schlugen mir ihre Waffen auf das Haupt, so dass ich hinstürzte und wohl lange ohne Besinnung blieb. Es standen Ulmen an jenem Platz und breiteten ihre Zweige über uns aus, als dieses alles geschah. Denn als ich wieder zu mir kam und vom Boden aufgestanden war, schaute ich durch ihre noch blattleeren Kronen in den Himmel, an dessen östlichem Gefild gerade der Schein des Morgens anbrach. Die Sterne Jupiter und Venus waren im Glanz der rosenfarbenen Dämmerung noch gut zu erkennen. Mars glomm von der Mitte des noch finsteren Himmels herab, aber der Stein, auf dem die Schatten getanzt hatten, war umgestürzt. Jene, die mir mit ihren Waffen fast das Haupt zertrümmert hatten, lagen reglos umher, als wären sie tot. Ich aber wagte nicht in das Grab hineinzuschauen, denn die Erinnerung an meine vier Tage im Bauche der Erde begann aufzuleben und ich erzitterte vor Furcht. Zudem hörte man einen Gesang aus dem Inneren der Gruft erschallen, angestimmt wie von überirdischen Kehlen. Todesnot überkam mich dieses Wunders wegen und schnürte mir die Kehle zu. Da floh ich! Hals über Kopf entwich ich vom Ort der Gnade und kam erst zurück, als der Tag wieder sein volles Licht schenkte.

Heute bereue ich meine damalige Feigheit. Jene Ulmenblätter aber, welche an meinem Gewand haften geblieben waren, berge ich als Wahrzeichen dieses jenseitigen Morgens und hüte sie gut. Sollte, um mich zu schrecken, noch einmal die Angst an meine Seite treten, werde ich diese Blätter zur Hilfe haben. Und will dem Tau des Morgens, der sie mir an das Gewand heftete, einen Psalm dichten.“ So redete Lazarus vor uns allen, zog einige trockene Ulmenblätter hervor und hielt sie prüfend in das Licht der Morgensonne. Und der Herr sprach: Wahrlich, wahrlich - das Allererste, worüber ihr staunt, wenn ihr dereinst ins Paradies gekommen sein werdet, wird das Grün des Gartens sein. Und der seidige Glanz an der Unterseite der Blätter des Lebensbaumes.