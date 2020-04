Nach allen diesen Dingen wurde uns sehr seltsam zu Mute, denn wir ahnten, dass er bald für immer von uns gehen würde. Er redete nicht mehr viel mit uns - die Tage seines irdischen Wirkens hatten sich erfüllt. So kam es, dass er uns an jenem letzten Tag auf eine Anhöhe führte. Auch Lukas hat in seinen Schriften Ähnliches erinnert. Daselbst wuchs viel roter Mohn, so dass der Berg wie von Feuer entflammt schien. Wir setzten uns nieder und blickten ihn an. Er sagte: „Manches habe ich euch in den vergangenen vierzig Tagen gezeigt und vieles haben wir miteinander erlebt auf der Reise zu Batjah, dem Weib des Judas aus Queriot.“ Dann schwieg der Meister, blickte um sich und befahl, wir sollten uns niederlassen. Wir gehorchten. Nunmehr wies er uns an, wir sollten Mohnblütenblätter auf unsere geschlossenen Augenlieder legen. Und wir taten nach seinem Willen. Um uns herum wurde es still und wir hörten das Knacken der saftigen Mohnstängel, die im Wind aneinander schlugen. Manche von uns schliefen ein, andere dämmerten dahin.

Nach Stunden wagten wir, die Blätter von unseren Augen zu nehmen. Da war er entschwunden - wir fanden ihn nicht mehr unter uns weilend. Einige sagen, er sei in die Himmel aufgenommen worden, viele glauben es - andere jedoch zweifeln. Lazarus war an jenem Abschiedstag ein besonderes Mohnblatt in die Hand geraten. Wohl hatte der Wind ein Löchlein in das Blatt gerissen. Unser Gefährte wurde gewahr, wie der Meister mit langen Schritten durch das Mohnfeld entwich. Er enteilte, - mit Gewalt riss ihn eine Kraft von uns fort. Sein weißes Gewand schimmerte im roten Blütenmeer wie farbiger Schnee. Lazarus sah es - und berichtete mir, wie er den Atem anhielt. Eine unbekannte Gestalt hieß unseren Meister auf ihren Wagen steigen. Schnell ging die Fahrt durch das wogende Feld. Ihre Haare hätten anmutig im Fahrtwind geweht. Und sie wären so lange gefahren, bis beide sich in der roten Wolke des Mohns am Horizont den scharfen Augen des Lazarus entzogen hätten. Als wir aufsprangen und das Verschwinden des Meisters laut zu beklagen begannen, entdeckten wir an der Stelle, wo er uns verlassen hatte, die zwei leeren Walnussschalen, welche er am ersten Tag der Wanderung an sich genommen und nahe bei seinem Herzen geborgen hatte. Wir wagten nicht, sie zu berühren. Scheu ließen wir sie zurück. Scheu gingen wir davon. Scheu getraute sich keiner unserer Schar, ein Wort zu sprechen.

Lazarus, der mir solches berichtete, ist sicher, dass der Meister unter uns weilt. Er wäre, sagt er, an jenen blumigen Orten auffindbar, zu denen er uns auf dem Weg, von dem ich hier geschrieben habe, führte. Lazarus beteuerte es mir immer wieder, denn er spürte mein Misstrauen und bemerkte meinen Unglauben. Er sagt, Zeit seines irdischen Lebens würde er an diese Blütenplätze zurückkehren wollen, von welchen er mir durch seine Erzählungen die erstaunlichen Erinnerungen wach gerufen hat. Maranatha. Ich aber, Thomas, der Allesbezweifelnde, bin von Tag zu Tag weniger unsicher. Der Friede dessen, der mit uns durch die Felder ging, bleibe bei uns allen ... Amen.